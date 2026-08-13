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Lionel Messi volvió a jugar unos minutos con Inter Miami tras la muerte de su papá

El capitán de la selección argentina llegó este miércoles a Miami y por la noche participó del encuentro ante León de México. La gente lo acompañó con emoción

13 de agosto 2026 · 08:39hs
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Messi volvió a jugar con Inter Miami a pocos días de la muerte de su padre.

Messi volvió a jugar con Inter Miami a pocos días de la muerte de su padre.

Lionel Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre. El rosarino ingresó en el entretiempo de un partido de Inter Miami y León de México que terminó con derrota por 3-2 para el equipo estadounidese, que fue eliminado de la Leagues Cup en la ronda regular. La caída dejó sin posibilidades de clasificar al equipo del capitán de la selección argentina, que fue campeón en 2023 y subcampeón el año pasado, en tanto que el elenco mexicano accedió a los cuartos de final en el primer puesto de su zona.

Los hinchas que fueron testigos del regreso de Messi a las canchas mostraron su emoción. Aplausos, gritos y carteles acompañaron al rosarino en el partido.

El próximo encuentro del conjunto de camiseta rosa será este sábado ante Nashville, por la Major League Soccer y desde las 21.30 (horario argentino).

El regreso de Messi a las canchas

"Te extrañamos, Messi. Bienvenido de vuelta", fue el escueto mensaje de Inter Miami en redes para celebrar el regreso del mejor jugador del mundo a las canchas.

El mejor jugador del mundo volvió a sumar minutos con Inter Miami al ingresar desde el banco de suplentes en la tercera fecha de la Leagues Cup norteamericana, cuatro días después del fallecimiento de su padre, Jorge.

Desde su ingreso, el capitán de la selección argentina pudo rematar dos veces al arco, apenas había entrado al partido y a los 44 minutos del segundo tiempo. Además, tuvo algunas gambetas aisladas por el costado derecho, además de un excelente centro para habilitar al defensor Gonzalo Luján en tiempo de descuento, aunque no pudo mostrar su mejor versión.

>>Leer más: Tras su breve estadía en Rosario, Lionel Messi volvió a Miami junto a su familia

.Así, luego de un duro fin de semana en el que tuvo que volver a Rosario de urgencia para estar en el velatorio de su padre, Messi recibió la ovación de todo el estadio y volvió al campo de juego.

Lionel Messi se encuentra atravesando el duelo más difícil de su vida, al haber fallecido su padre luego de una larga batalla contra una enfermedad, y volvió a jugar profesionalmente en el mismo día en el que lo despidió en redes, con un emotivo comunicado.

>>Leer más: El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

En el mensaje, Messi afirmó que todavía no quiere “caer” en la realidad del momento que atraviesa, y contó que buscaba llegar a la final del Mundial 2026 para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo, ya que fue el único torneo de su vida en el que no pudo acompañarlo.

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