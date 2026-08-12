José Luis Daza: "La economía argentina llega robusta a las elecciones de 2027"

El viceministro de Economía de la Nación participó en Rosario del encuentro Experiencia Idea. Descartó una crisis cambiaria pro el proceso electoral y aseguró que "hoy hay superávit fiscal y externo, inflación en baja y crecimiento económico"

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, descartó una crisis cambiaria de cara al proceso electoral de 2027. “Llegamos con superávit fiscal y externo, inflación en baja y crecimiento, no hay ningún elemento que permite identificar una situación crítica”, destacó el funcionario en el cierre del encuentro Experiencia Idea que se realizó en Rosario.

El secretario de Política Económica señaló que la economía argentina entra al período preelectoral con una situación “más robusta” que la que precedió a los comicios legislativos de 2025, cuando el gobierno tuvo que recibir el doble salvataje del Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de EEUU. Blindaje que, aseguró, no fue de urgencia sino pactado en febrero durante una reunión con el secretario estadounidense Scott Bessent.

Daza destacó ante un auditorio de medio millar de personas, en la Bolsa de Comercio, la compra de dólares por el Banco Central. “Con el FMI pactamos u$s 10 mil millones y llevamos u$s 14 mil millones pero vamos a terminar el año con u$s 10 mil millones más”, señaló. Dijo también que el año cerrará con un superávit comercial de u$s 25 mil millones, contra u$s 5 mil millones del año anterior y con una actividad que “con sectores que suben y otros que bajan, crece al 2 % en los últimos 26 meses”.

El viceministro apuntó a despejar el horizonte de un escenario de volatilidad por el aumento de la cobertura cambiaria en la previa de las elecciones presidenciales, en un momento en el que la demanda de divisas se activó por distintos motivos económicos y políticos. Para llevar tranquilidad apeló a su trayectoria de broker financiero. “Cuando trabajaba en los fondos de inversión una de las funciones era evaluar situaciones de crisis y acá no veo ningún elemento para intuir aue pueda haber alguna”, indicó.

El recuerdo de 2025

En ese sentido, asoció la corrida cambiaria del año pasado esclusivamente a la derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. “En ese momento hubo una dolarización muy fuerte porque se habían pasado en el Congreso leyes que apuntaban a romper el equilibrio fiscal y también se había activado un plan para hacerle juicio político al presidente”, aseguró. Y dijo que, a sabiendas de que sería un proceso crítico, ya en febrero, durante una reunión con el secretario del Tesoro de EEUU se acordó un blindaje que incluyó el crédito por u$s 20 mil millones del FMI, “una mayor flexibilización en el esquema cambiario”, y el swap con el gobierno de Donald Trump.

En esa línea de explicación, en la que nada habría sido improvisado ni movido por la urgencia, proyectó para los años próximos “un gran crecimiento y una gran creación de riqueza en Argentina”, que ejemplificó con los u$s 150 mil millones en proyectos de inversión que solicitaron ser alcanzados por el Rigi, de los cuales se aprobaron u$s 45 mil millones, de los cuales se están ejecutando unos u$s 3.500millones. Para el viceministro, es una muestra de “lo que queda por recoger”.

Las perspectivas

El modelo del Rigi y el crecimiento fuerte pero casi exclusivo del petrólego, gas, minería y agro fue el núcleo de atención del encuentro realizado por Idea en Rosario, donde participaron referentes de las principales compañías del sector y de las empresas locales que se insertaron en esas cadenas de valor. Para los empresarios de ese nucleamiento, que defendieron sin cortapisas el programa fiscal del gobierno, el desafío es “invertir a partir de esta estabilidad”.

Daza lo leyó en clave política. Dijo que Javier Milei es “el único que puede perseverar en este camino” y, para reforzarlo, aseguró: “En las reuniones con él yo me siento un socialista”.

El funcionario se mostró convencido de que el equipo económico que conduce Luis Caputo salvó al país de “una explosión” que incluía una amenaza hiperinflacionaria y un vencimiento de deuda de “equivalente u$s 80 mil millones en un día”. Y declaró que el fuerte compromiso del gobierno con el ajuste fiscal “fue clave para que esta vez no termine como con López Murphy o Mauricio Macri”.

La economía informal

Confesó, en ese sentido, que la política de contracción contó con un aliado fundamental: la informalidad económica. “El 45% de la población argentina trabaja en el sector informal, fue una salvación porque permitió absorber el ajuste que hicimos, que en otros casos hubiera llevado la tasa de desempleo al 20%”, dijo.

Pero ahora, subrayó, llegó el momento de formalizar “a través de una baja en la carga impositiva” porque ese circuito económico hoy “le hace más difícil la vida al sector formal”.

El viceministro de Economía prometió que tras enfocarse en “evitar la explosión” el programa de gobierno se transformó en uno de “estabilización que pasará a la ofensiva en materia de crecimiento”.

La visión empresaria

Entre los expositores y los directivos de Idea, esa agenda encontró apoyo discursivo. Fernando Marengo, economista de BlackToro, había señalado casi al inicio de las sesiones que el Banco Central está batiendo récord en compra de dólares y que en 2027 contará con u$s 18 mil millones adicionales de liquidación de exportaciones por el efecto de El Niño en el agro, la la energía y la minería. También dijo que la actividad está máximos históricos de crecimiento, aunque admitió que traccionada casi exclusivamente por los sectores ganadores del modelo. Los que están en el otro extremo, como la industria, pagan el costo del “cambio de régimen” que hoy tendría un sesgo hacia la productividad. “Por veinte años el negocio empresario fue financiero, la inflación licuaba y todos felices”, azuzó.

En este razonamiento, mientras sufren el castigo, estos sectores tienen la oportunidad de insertarse en las cadenas vinculadas a minería, agro y energía. En el encuentro expusieron referentes de grandes compañías de esos sectores, como Fernando Celorrio, vicepresidente de Lithium Argentina; Fernando Cozzi, presidente de Cargill en Argentina, y Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol. Todos pidieron “reglas estables de juego”. El ejecutivo petrolero le dio algo de esperanza material al complejo metalmecánico: “Vaca Muerta demanda 400 mil toneladas al año de estructuras metálicas”.

María de los Angeles Milicic contó la experiencia de la constructora rosarina en el sector minero, al que presta servicios desde hace 30 años y que representa hoy el 50% de su operación. Verónica Andreani, directora del Grupo Logístico Andreani, relató las claves del crecimiento de la compañía en medio de los nuevos desafíos tecnológicos. Y Pablo Paladini, presidente y CEO de Paladini, contó las sucesivas reconversiones de una empresa más que centenaria. “En términos generales apoyo lo que está haciendo el gobierno en materia económica, aunque los volúmenes de venta se vean resentidos”, dijo.

Los acuerdos comerciales

La apertura estuvo a cargo del presidente de Idea Rosario, Lisandro Rosental, y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de Idea. Luego siguieron las bienvenidas del secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale y el gobernador Maximiliano Pullaro. En este caso el saludo fue virtual porque viajó a Chile.

Uno de los disertantes centrales del ecuentro fue Dante Sica, el ex secretario de Industria que conduce la consultora Abeceb, quien aseguró que “los acuerdos comerciales firmados en los últimos años aseguran que el modelo va a continuar porque reducen la discrecionalidad de la política económica”.