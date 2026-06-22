Lionel Messi: del abrazo de Maxi Rodríguez a la admiración de las figuras del fútbol mundial

Tras otra actuación histórica, la Pulga tuvo un gesto afectuoso con la Fiera en el mismo campo de juego. Los saludos de Thomas Muller y Jurgen Klopp

Lionel Messi tuvo un partido histórico. Uno más. Con 2 goles que le dieron la victoria ala selección argentina sobre Austria por 2 a 0. El mundo del fútbol se rinde a sus pies. Las grandes estrellas lo elogian. Y algunos hasta tuvieron la oportunidad de felicitarlo adentro de la misma cancha, minutos después de otra actuación sensacional.

Entre tantos saludos y felicitaciones en el mismo campo de juego del Estadio Dallas, hubo un abrazo especial. Entre dos personas identificadas con Newell's. Leo Messi y Maxi Rodríguez. Juntos por unos segundos, se apretujaron entre sus brazos.

Maxi sonreía y le dijo unas palabras, antes de que Messi siguiera su camino y recibiera como último gesto de la Fiera una caricia en la cabeza.

La relación entre ellos es de años. Compartieron plantel en la selección argentina y la Pulga hasta participó del evento despedida de la Fiera realizado el Coloso.

TODOS, PERO TODOS... ¡RENDIDOS ANTE LIONEL MESSI! Camino al vestuario, Leo recibió los saludos de PEKERMAN, MAXI RODRÍGUEZ, KLOPP Y THOMAS MÜLLER. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x7WytgfoU2

Distintos roles, un cariño compartido

Hoy se encuentran en distintos lados. Maxi siendo comentarista del Mundial para una cadena internacional de televisión. Messi, engrandeciendo una trayectoria que pareciera no tener límites en el terreno de juego.

¡ABRAZOS QUE ENALTECEN!



El afectuoso saludo de Lionel Messi con Jürgen Klopp y Thomas Müller tras la victoria de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vrQaywbOQJ — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

El crack rosarino provoca admiración en cada paso que da. Y se entiende tanto reconocimiento luego de otra de sus obras maestras, como fueron los dos goles que le señaló a Austria y que lo dejaron en soledad al frente de la tabla de goleadores.

El gesto afectuoso de José Pekerman

Una estima que puso de manifiesto el propio José Pekerman, exentrenador de la Pulga en la selección, abrazando al futbolista unos segundos antes que lo hiciera Maxi.

>> Leer más: Lionel Messi ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El respeto hacia lo que hizo y representa es unánime. Sin distinción de nacionalidades. Esto explia explica que apenas terminó de abrazar a Maxi, la Pulga se encontró con el extraordinario entrenador alemán Jurgen Klopp y el exgoleador germano Thomas Muller, quienes no dudaron en felicitarlo

Uno y otro estaban micrófono en mano trabajando en la cobertura del Mundial y apenas paso se abrazaron con la máxima estrella del fútbol mundial.