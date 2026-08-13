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Sabrina Rojas habló de cómo está Luciano Castro tras el escándalo y la internación

La ex del actor aseguró que lo nota “mucho mejor” después de haber atravesado una crisis personal profunda

13 de agosto 2026 · 09:47hs
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Sabrina Rojas contó cómo es el presente de Luciano Castro después del escándalo y la internación

Sabrina Rojas contó cómo es el presente de Luciano Castro después del escándalo y la internación

Luciano Castro volvió a los titulares después del escándalo mediático que terminó en su separación de Griselda Siciliani y una crisis emocional profunda. El actor decidió internarse durante poco más de dos semanas en febrero pasado para atender su salud mental. Cinco meses después del alta, Sabrina Rojas, ex pareja y madre de sus hijos, habló del estado actual de Castro.

“Hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender. Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu. O sea, yo con Luciano hablo todos los días. Es un vínculo, es un vínculo de familia”, aseguró Rojas en diálogo con Ángel de Brito.

En esa conversación, Mariana Brey le consultó por el estado emocional de su ex. “Está bien. Lo veo bien. La verdad que me entusiasma verlo como está. Está siendo un mejor papá. Está bien, está contento”, afirmó la modelo y conductora, que acaba de separarse de José Chatruc tras seis meses de relación. Además, contó Castro está trabajando, que terminó de grabar una serie y “está ensayando otra que empieza en breve”.

“Que yo sepa, no va a volver a internarse, todo lo contrario. Yo lo conozco mucho, lo veo mejor, tiene otra mirada y eso me entusiasma. No sé en su intimidad qué es lo que charla con los amigos, pero está muy bien. Lo noto mucho mejor y cuando él está bien, todo fluye mejor. Está en un momento de meterse para adentro, es una etapa muy linda”, cerró Rojas.

>> Leer más: Luciano Castro sobre su separación de Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

"Hola, guapa": el escándalo que protagonizó Luciano Castro

En enero de 2026, Luciano Castro fue protagonista del escándalo mediático del verano. Mientras el actor se encontraba de vacaciones con su entonces pareja Griselda Siciliani, salieron a la luz una serie de audios de Whatsapp que lo comprometían en una aparente infidelidad. Las grabaciones estaban destinadas a Sarah Borrell, una actriz y bailarina danesa radicada en Madrid, a quien Luciano conoció durante un viaje a esa ciudad. Castro comenzaba los audios con la frase "hola, guapa" y usaba muchos modismos españoles, lo cual fue objetó de burlas y memes.

Esta revelación movilizó la casi inmediata separación entre el actor y Siciliani. Un mes después de estos eventos, Castro ingresó voluntariamente a a una institución para atender su salud mental, dado que la ruptura pública y la exposición de la infidelidad le habían generado una crisis emocional profunda.

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