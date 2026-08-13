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Las conmovedoras palabras de Casemiro y el DT de Inter Miami a Lionel Messi tras su regreso

Tras despedir a su padre en Rosario, el argentino volvió a Estados Unidos, se puso a disposición del equipo y fue elogiado por su actitud

13 de agosto 2026 · 09:53hs
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El crack brasileño se deshizo de elogios con Messi tras regresar rápidamente a la competencia

El crack brasileño se deshizo de elogios con Messi tras regresar rápidamente a la competencia

La eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup, tras la derrota 3-2 ante León, dejó una escena que trascendió el resultado. Lionel Messi regresó a la competencia apenas días después de la muerte de su padre Jorge, y recibió el reconocimiento de sus compañeros y del entrenador Guillermo Hoyos.

Casemiro, una de las recientes incorporaciones del equipo estadounidense, destacó la decisión del capitán argentino de volver al equipo pese al difícil momento personal que atraviesa.

"Es un ejemplo. Porque, al final, seguramente está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club que fue increíble", afirmó el crack brasileño en zona mixta después del partido.

Luego, el mediocampista con pasado en el Real Madrid remarcó la actitud de Messi: "Nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos para dar son las gracias, dar las gracias por estar aquí".

>> Leer más: Lionel Messi volvió a jugar unos minutos con Inter Miami tras la muerte de su papá

Casemiro continuó con los elogios: "Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo de aplaudirlo, de ayudarlo".

El brasileño también destacó la dimensión de la figura del rosarino: "Por eso es tan grande. Por eso está entre los mejores de la historia, si no el mejor de la historia. Sigue demostrando que es el mejor. Y eso para mí es algo para quitarse el sombrero, decirle gracias y darle mucho ánimo. A él y a toda su familia. Es increíble lo que hizo hoy de estar aquí con nosotros".

Guillermo Hoyos habló sobre la pérdida de Messi

Guillermo Hoyos también se refirió al regreso de Messi y al impacto que tuvo para el futbolista la muerte de su padre.

El entrenador de Inter Miami recordó su propia experiencia ante una pérdida familiar para dimensionar el momento que atraviesa el capitán argentino: "Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo”, expresó Hoyos.

El técnico también destacó a Jorge Messi y al entorno familiar: "Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa".

Inter Miami tendrá ahora su próximo desafío en la Major League Soccer frente a Nashville. El equipo buscará recuperarse de la eliminación de la Leagues Cup y continuar su campaña en el torneo local, donde marcha segundo en la Conferencia Este.

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