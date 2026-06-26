Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones Bajada: La selección argentina cerrará el grupo J con un equipo alternativo y la mente puesta en 16avos. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 26 de junio 2026 · 10:16hs

Argentina y Jordania se miden en la instancia de grupos del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Jordania en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Bravos de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Jordania El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Jordania se jugará este sábado 27 de junio, desde las 23 (horario en Argentina), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el rumano Istvan Kovacs. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Mihai Marica y Ferencez Tunyogi. El mauritano Dahane Beida completa el plantel como cuarto árbitro y el angoleño Jerson Santos será el referí de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Jordania La transmisión del encuentro entre Argentina y Jordania será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Argentina sumó dos victorias ante Argelia y Austria gracias a los cinco goles de Messi en este Mundial. AP >> Leer más: Posibles formaciones de Argentina y Jordania Argentina: Juan Musso o Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi. DT: Jamal Sellami. El próximo partido de la selección argentina Argentina vs. 2º del grupo H el viernes 03/07 a las 19.