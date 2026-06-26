La Capital | Ovación | Argentina

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Bajada: La selección argentina cerrará el grupo J con un equipo alternativo y la mente puesta en 16avos. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

26 de junio 2026 · 10:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
Argentina y Jordania se miden en la instancia de grupos del Mundial 2026.

Argentina y Jordania se miden en la instancia de grupos del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Jordania en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Bravos de este sábado por la noche.

A qué hora juegan Argentina vs. Jordania

El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Jordania se jugará este sábado 27 de junio, desde las 23 (horario en Argentina), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el rumano Istvan Kovacs. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Mihai Marica y Ferencez Tunyogi. El mauritano Dahane Beida completa el plantel como cuarto árbitro y el angoleño Jerson Santos será el referí de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Jordania

La transmisión del encuentro entre Argentina y Jordania será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Argentina sumó dos victorias ante Argelia y Austria gracias a los cinco goles de Messi en este Mundial.

Argentina sumó dos victorias ante Argelia y Austria gracias a los cinco goles de Messi en este Mundial.

>> Leer más:

Posibles formaciones de Argentina y Jordania

Argentina: Juan Musso o Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi. DT: Jamal Sellami.

El próximo partido de la selección argentina

  • Argentina vs. 2º del grupo H el viernes 03/07 a las 19.
Noticias relacionadas
Ninguna imagen más icónica del GP de Dallas de Fórmula 1, que la de Nigel Mansell desmayado en el pavimento tras intentar llevar su Lotus a la meta empujándolo, en un domingo de calor insoportable.

Crónica increíble de la única vez que la Fórmula 1 corrió en Dallas, donde jugará Argentina ante Jordania

Los carruajes son una postal inequívoca que se está en el Estado de Texas. La otra cara del Mundial.

La otra cara del Mundial en Dallas: pistoleros, carruajes, tabernas y toros mecánicos

Lautaro fue el acompañante de Messi en los dos primeros partidos del Mundial. Todavía no pudo convertir.

Más allá de Messi: los tres mosqueteros que deben aparecer en el Mundial

Lionel Messi y Leandro Paredes, en el festejo del segundo gol del rosarino y de la selección argentina en el choque ante Austria.

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Lo último

Manza: La música en vivo siempre es una vivencia colectiva

Manza: "La música en vivo siempre es una vivencia colectiva"

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

La normativa aprobada en Diputados espera por la luz verde en el Senado. Su impulsora, Laura Sánchez, visitó Rosario para respaldar el proyecto y capacitar a equipos educativos
Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Cuánto dinero tuvo que depositar Central para evitar una inhibición a sus cuentas

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Quién es el empresario rosarino Sergio Airoldi, que denunció a Bioceres

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Uno de los arqueros de Newells es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Uno de los arqueros de Newell's es buscado con gran interés por Cerro Porteño

Ovación
Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo corre Colapinto en Austria: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: Esto es un parto y a veces es uno de nalgas

Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es uno de nalgas"

Policiales
Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

La Ciudad
¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

En las plazas y en la ribera central, los frustrados proyectos de cocheras subterráneas en Rosario

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
Policiales

Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
La Ciudad

Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
Policiales

Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana
Policiales

Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas
Policiales

Allanamientos por el chofer de Uber asesinado en marzo: hallaron drogas y armas

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario
La Ciudad

Quedó firme la cautelar que obliga al gobierno aplicar el financiamiento universitario

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario Diseña se muda a una nueva locación para seguir creciendo

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó
Política

Una jueza anuló una detención con el sistema de cámaras oficial y el gobierno retrucó

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos
Economía

Desigualdad: los ingresos más altos superaron 15 veces a los más bajos

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier
Información General

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA
Política

La CGT confirmó que organiza un paro general junto a las dos CTA

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua
Policiales

Abusó de su cuñada cuando era niña y diez años después la asesinó: recibió perpetua

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes
Política

El nuevo vocero presidencial tendrá su primera actividad este viernes

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros
Información General

Francia sufrió cortes de luz en su día más caluroso desde que existen registros

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región
Policiales

Desbarataron una banda que cometió robos en Rosario y otras localidades de la región

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi
La Ciudad

Inauguran la plaza de bolsillo número 100 con un mural de Messi

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo
Policiales

Condenan a un policía por estafas, enriquecimiento ilícito y un violento robo

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe
Economía

Eventos y espectáculos que atraigan turismo no pagarán Ingresos Brutos en Santa Fe

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado
Política

Manuel Adorni gana tiempo: el oficialismo hizo caer la sesión del Senado

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?
Política

¿Por qué se registran números en rojo en el gobierno de Santa Fe?