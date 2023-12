Martín Palermo: "Se formó algo muy lindo en Platense y ahora hay que ir por todo"

Platense vive algo inédito porque hace 80 años que no vive una situación semejante. Y ahora, de la mano del ex delantero, pasó de pelear por zafar del descenso a ser uno de los finalistas del torneo, algo inimaginable tiempo atrás. Pero todo se dio porque "hay unión entre todo el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y la hinchada. Se formó algo muy lindo y hay que ir por todo. Es algo histórico y eso a uno le enorgullece, fue lo que trasmitimos de adentro hacia afuera y ese contagio fue mutuo".

Palermo tiene suma experiencia por haber vivido muchas situaciones semejantes a las que hoy transita Platense, un club que no está acostumbrado a transitar este tipo de momentos. "Hay que jugar las finales, hay que vivirlas como son, como lo que define quién es el mejor del fútbol argentino y nosotros estamos ahí. Quizás muchos no creen o no consideran que estemos en el lugar que estamos jugando una final del fútbol argentino. Algo creo que hemos hecho", resumió el entrenador sabiendo que en el afuera sólo hay sorpresa por ver a Platense en una final.