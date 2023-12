Central finalista de la Copa de la Liga: razones que lo explican

El momento de ensueño que vive Central no se compara con nada y son los verdaderos protagonistas y los hinchas los que pueden dar cuenta de ello. Miguel Russo quiere a todos (los jugadores, por supuesto) con el perfil lo más bajo posible, pero alrededor de ellos hay un mundo que está tejiendo todo tipo de historias. Central es uno de los finalistas de la Copa de la Liga e irá en busca del título frente a Platense, pero para llegar donde llegó seguramente algo bueno debe haber realizado, si no, no hay forma de que posibilidades de este estilo se presenten así porque sí.

El momento anímico

Está claro que esto corre tanto para Central como para Platense, pero en el canalla hay algo que sobresale: el haber eliminado primero a Racing y después a River, sin dudas dos de los pesos pesados del fútbol argentino y en especial de esta instancia final de la Copa de la Liga. Al equipo de Russo le hubiera redituado más sacarse los partidos de encima sin la necesidad de llegar a la instancia de los penales, pero le tocó atravesar esa instancia, la primera vez como un castigo, la segunda como un premio.

Pero lo concreto es que fueron dos rivales durísimos, en nombres y presente, a los que este Central logró sortear. Se puede decir con todas las letras o camuflar el discurso, pero en Central saben mejor que nadie que el envión anímico que provocó esots dos últimos partidos, por la magnitud de los rivales, está ahí. Y debe ser aprovechado.

Trabajo y bajo perfil

Cuando a Russo le preguntaron en conferencia de prensa qué le sugería Platense como rival en la final, el técnico canalla se expresó en la forma en la que todos esperaban, con palabras medidas y un respeto supremo hacia el rival de turno. “Nosotros respetamos a todo el mundo, se llame como se llame, y si Platense llegó hasta la final es porque hizo los mismo méritos que nosotros”.

Difícilmente haya algún accionar, alguna frase en estos días que se avecinan de parte de los protagonistas, porque más allá de que Russo ya aclaró que no habrá entrevistas con nadie y así se lo comunicó a los futbolistas en el vestuario del Mario Alberto Kempes, el respeto y la mesura es una marca registrada de este grupo. Hasta aquí hubo un trabajo silencioso, de mucha concentración y trabajo por encima de todo. Russo piensa que mientras el ambiente se mantenga calmo, sin estridencias ni cosas que tengan que ver poco con lo futbolístico, el camino a los buenos resultados será siempre más sencillo. Es una de las tantas cosas que su presencia logró cambiar.

>>Leer más: Central quiere volar hasta lo más alto

Arrastre de resultados positivos

Ya se hizo referencia en muchas ocasiones, pero cada partido que pasa y que Central no pierde robustece la idea de esa tremenda racha que inició a partir del clásico ante Newell’s, por la 7ª fecha de la Copa de la Liga. Cuando ese partido comenzó, Arsenal acababa de ganar y Central arrancó el clásico como último en la zona A. No sólo ganó, sino que fue “el” momento de Central en el torneo, el verdadero quiebre. Es que de allí en más el canalla no perdió más en los diez partidos que disputó (5 triunfos y 5 empates).

A esta altura es difícil hablar de una casualidad y es más, hay jugadores que se niegan por completo a que se trate de algo de eso, sino que están convencidos que ese partido marcó al grupo de una manera increíble. El sentido de este análisis es que se trató justo del clásico, pero independientemente de ello, Central viene abrazo a una racha de buenos resultados que no hace otra cosas que fortalecer. Cada partido que el equipo fue sorteando, fue un balde más de cemento a la estructura. Es cierto, los dos últimos fueron empates y avanzó por penales, pero fueron dos empates que se sumaron a otros ocho encuentros ya sin derrotas.

Convencido de que puede

Nada se podía lograr en la vida si el convencimiento no está lo suficientemente firme como para para ir por ciertos objetivos. Y en este Central hace rato que se palpa que esa idea es la que motoriza, la que mueve. Pero no es de ahora, sino de antes de la finalización de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Es que antes del partido contra Arsenal, en el que el canalla debía ganar y esperar de otros resultados, hubo mucho análisis, mucha charla, pero sobre todo, mucha compenetración, de la que formaron parte todos los grandes actores de esta historia. La referencia corre para jugadores, cuerpo técnico y también comisión directiva, que entendió que debía hacer el máximo esfuerzo para que el grupo tenga todo, no le falte nada y hasta incluso gozara de un plus desde lo económico. Después, lo ya conocido: en cancha de Arsenal el canalla se juramentó ir por todo y lo hizo convencido. Entre algunos otros atributos, ese convencimiento es lo que llevó al equipo a hacer el partido que hizo ante Racing y seguramente a no bajar los brazos tras el dominio que River le ejerció en los primeros 45 minutos. En Central creen que pueden y eso fundamental.