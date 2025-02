Mariano Soso y los cambios constantes en Newell's que no deparan soluciones

La línea de tres, la función de Cardozo y el rol de Herrera. Todas decisiones de Marcelo Soso en Santiago del Estero que no le sirvieron a Newell's

Por momentos, Newell’s es indescifrable, ante tanta rotación de puestos y de esquema que propone Mariano Soso . Sería lo de menos si fuese provechoso, si el equipo tuviese un funcionamiento que lo hiciese competitivo y que le diera buenos resultados. Nada de eso pasa, y no pasó en Santiago del Estero.

El triunfo sobre Aldosivi en el Coloso, mínimo, trabajoso y hasta por momentos sufrido , requería que llegara acompañado de una mejor puesta en escena en el estadio Madre de Ciudades. Por el contrario, fue más de lo mismo, ante un adversario de mayor categoría que el conjunto marplatense y que no dejó pasar la chance del triunfo.

Por momentos, durante varios lapsos, costó entender algunas decisiones. Más allá de gustos futbolísticos, de si convence o no que Soso priorice ser agresivo en la marca, achicar recién en la mitad de cancha y ser vertical, las medidas que se adoptan para tal fin no resultan.

Si Fernando Cardozo fue de lo mejorcito en el triunfo sobre Aldosivi, desbordando desde su puesto de lateral volante derecho , ¿por qué razón en Santiago del Estero se movió preferentemente hacia el medio? Su incidencia fue nula. No colaboró nada en ofensiva.

Leer más: El gol anulado a Newell's

La elección de Luciano Herrera de lateral volante izquierdo fue otro desacierto. No frenó a nadie. Tampoco atacó por la banda, como seguramente se pretendía. Nunca se adaptó al puesto. Tampoco se lo debe condenar. Es un extremo que debió adaptarse a un rol que no es el suyo.

Otro tema sin solución es la línea de tres. No es ninguna garantía. Soso no le encuentra la vuelta. Ni intérpretes. Luciano Lollo, que reapareció de titular, tuvo un partido para el olvido. Nunca se mostró firme. Tuvo inconvenientes en los cierres y en ocasiones perdió el futbolista a marcar. Como le sucedió en el gol de Heredia. El futbolista experimentado que se incorporó para ser sostén de la defensa no lo es ni por cerca.

Saúl Salcedo y Tomás Jacob, que venía siendo de los más parejo, tampoco respondieron.

Los cambios de siempre de Mariano Soso

Para la segunda etapa, el entrenador puso una línea de cuatro. Una de las tantas modificaciones que no brinda certezas.

Como la posición de Gonzalo Maroni de extremo, si bien la indicación es que retroceda y vaya hacia el medio.

Que Newell’s haya terminado jugando con juveniles con muy poco rodaje, como Joaquín Plaza y Pablo Altamirano, y hasta con Martín Luciano, que ni siquiera estaba claro si no sería cedido a préstamo, habla a las claras de este complejo momento que atraviesa Newell’s.

Soso modifica todo el tiempo. Pero lo que se observa es que nada cambia en Newell's.