Marco Ruben volvió a Central: "Es un desafío no solo profesional sino también familiar"

No tardó mucho en llegar a la colmada sala centenario del Gigante de Arroyito donde no solamente lo esperaban los periodistas, sino que también estaban Miguel Russo, Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano, Paulo Ferrari, Jorge Broun y Federico Lussenhoff , quien es el encargado de presentar a los futbolistas.

El director deportivo fue el primero en tomar el micrófono: “Es difícil esta presentación. Generalmente los convocamos en Arroyo con los nuevos refuerzos, pero este no es un refuerzo, sino la continuidad de un ídolo. Es un sueño que teníamos con la dirigencia desde que arrancamos y le agradecemos a Marco. Obvio que lo vamos a acompañar para que pueda cerrar su carrera en Central”.

Luego tomó la posta quien usará la 9 de Central que fue reservada a propósito: “Acá estoy de nuevo. Parece increíble tantas presentaciones y despedidas. Estoy contento de haber tomado esta decisión y la confianza que me dieron los dirigentes, porque sin ella no hubiese ni siquiera pensado en volver. Es un gran desafío, el más importante de mi carrera. Vengo a sumar desde todo punto de vista. Ya estoy mentalizado en poder dar la talla dentro de la cancha, ya que si tomé está decisión es porque creo que puedo hacerlo”.

Al consultarlo dónde fue el quiebre para volver expresó: “Fueron varias cosas. Entre ellas poder compartir una etapa con Miguel (Russo, el DT auriazul) que es un ídolo. Más la reunión con Gonzalo (Belloso, el presidente) y Carolina (Cristinziano, la vicepresidenta) que ellos siempre confiaron en mí. También la ilusión de jugar con Angel Di María, más allá de que se dé o no, fue uno de los motivos. A partir de esa reunión la idea se me metió en la cabeza y empecé a pensar cómo iba a ser mi vuelta. Con la primera que lo hice fue con mi mujer. Al principio no le gustó la idea, pero luego fue la que más me apoyó para cumplir este sueño".

marco ruben.jpg Marco Ruben vuelve a lucir la 9 de Central, su viejo y eterno amor. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

En cuanto a sus desafíos personales dijo: “Una de las ventajas que tengo es que ya me retiré dos veces y eso me dio aire. Me siento bien. Veo al club que está creciendo. Tenemos un gran equipo con buenos nombres y siento que puedo ayudar. A partir de allí creo se pueden conseguir cosas”

Respecto a lo que habló en las primeras prácticas con Miguel Ángel Russo manifestó: “Las cosas que se hablan con el DT no se dicen. Él me va comentando la forma de jugar, de lo que quiere y tenemos cosas importantes como la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo. Con la mayor seriedad vamos a tomar esto para poder lograr algo”

Marco Ruben tiene 105 goles. “Sería buenísimo llegar a los 130, pero no es tan fácil. Lo primero que sueño es marcar un gol en el Gigante”

Hoy Central tiene varios centrodelanteros y Marco se expresó ante ello: “Hay mucha competencia en esa posición y es importante que todos nos mentalicemos en ganar ese puesto ya que nadie tiene el lugar asegurado. Todos tenemos ganas de jugar. Que sepan que ellos tienen menos años, pero yo no voy a regalar nada y tengo ganas de jugar. Lo veo muy bien a Módica quien viene haciendo goles importantes. Módica está haciendo una adaptación rápida a la primera división. Creo que hoy por hoy él es el delantero y el resto tenemos que estar a la altura”.

Luego le preguntaron si tuvo la chance de hablar con Di María a lo que respondió: “Lo digo de nuevo. Las cosas que se hablan quedan entre nosotros. Es uno de mis motores. Ojalá que se concrete ya que es un ídolo para toda Argentina y sería hermoso que juegue en Central”.

Marco Ruben y su estado físico

En cuando a su nivel físico dijo: “Tengo 37 años y me siento muy bien a lo que pretendía. Cuando me hice un poquito el vivo me desgarré, pero me siento bien. Terminé jugando los 90’ los últimos dos partidos y estuve en los últimos siete”.

El goleador continuó: "Esto lo vivo como todas las etapas. Todas son especiales y la tomo con responsabilidad y seriedad y más a esta edad donde cuesta más. Russo es un ídolo de muchas generaciones y es un placer compartir esta etapa de mi vida y de su vida. Nos tenemos que disfrutar mutuamente”.

Marco Ruben con Russo y Fatura Broun.jpg

También habló sobre la cinta de capitán y hubo un cruce que generó risas con Fatura Broun: “Eso lo decide Miguel. Hoy el capitán es Fatu, yo corro de atrás. No pretendo en estos momentos para nada pelearle la cinta porque está muy grandote”, manifestó.

Como no podía faltar en una conferencia de prensa le preguntaron sobre Newell’s: “Tengo en claro cuándo es el clásico. Es lo primero que uno mira, pero ni cerca estoy de pensar en eso. Hay que ir despacio. Tenemos otros compromisos por delante”.

Sobre el significado del amor del hincha “el amor con el hincha es recíproco. Todos los hinchas también son responsables de que yo haga un esfuerzo más. El cariño de la gente es lo más importante. Creo que la cancha el domingo ante Lanús va a reventar como siempre. Esperemos que esa positividad se traslade al campo de juego”.

Ruben cerró la conferencia de prensa agradeciéndole a su representante Andrés Miranda y a su mujer por bancar este desafío familiar ya que “voy a estar separado por un tiempo por cuestiones profesionales, pero ella me ayuda siempre. Va a ser una etapa distinta de mi vida, pero hermosa”.

Finalmente posó para las fotos con la camiseta número 9 y pasaron un video con sus mejores goles que tenía como cortina musical al tema “El amor es más fuerte”. Porque como dice el hashtag del club #LaHistoriaContinua.