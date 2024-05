Russo está frente a un lindo problema: el rompecabezas del 9

Marco Ruben, el histórico goleador canalla estará a disposición y de no suceder nada raro jugará algunos minutos.

La eliminación de Central de la Copa Libertadores ya es un hecho ( deberá jugar un play-off para intentar meterse en Copa Sudamericana ) y lo que se le viene en lo inmediato es la Liga profesional , en la que el próximo domingo recibirá a Lanús en el Gigante. Ese partido no será uno más, ya que Miguel Angel Russo tendrá a disposición a dos futbolistas que hasta aquí no estaban en su radar: Enzo Copetti y Marco Ruben . Y ambos juegan en una posición en la que hay un jugador que viene pagando con creces la confianza que el DT depositó en él. La referencia corre para Agustín Módica . De allí la disyuntiva en la previa sobre qué determinación tomará Russo de cara al choque del domingo en el Gigante. Es uno de los denominados “lindos” problemas con los que se puede topar un técnico.

Uno de los grandes atractivos (si no el máximo) en ese partido será la posibilidad de ver a Ruben nuevamente en acción con la camiseta de Central y debiera ocurrir algo sumamente extraño para que ello no ocurra, más allá de que Marco vaya al banco, como se prevé.

Pero en el medio está este gran presente de Módica, quien apareció en el primer equipo cuando muy pocos lo imaginaban y lo que hizo fue demostrarle al entrenador que la decisión de darle rodaje no fue equivocada.

Desde aquel partido en Venezuela, ante Caracas, en el que Módica ingresó y convirtió el tanto del empate hasta hoy Central pareció resolver uno de los grandes problemas que tenía el equipo: la falta de gol. Es que el Flaco convirtió cinco tantos en un puñado de partidos y cuatro de ellos fueron en Copa Libertadores. De hecho, fue el autor del tanto en el empate transitorio el pasado martes en el Campeón del Siglo, ante Peñarol.

¿Y Copetti? Fue el centrodelantero que se contrató y por quien se pagó una suma de dinero importante frente a la necesidad de traer un jugador que pudiera darle al equipo un salto de calidad en la ofensiva.

Copetti.jpg Desde que llegó, Enzo Copetti se dedicó a entrenarse. El domingo tiene la chance de debutar con la camiseta de Central.

Hasta aquí Copetti no pudo jugar porque recién estará habilitado para hacerlo después del 1º de junio, que es cuando se abre el mercado de pases internacional, por lo que hasta aquí lo suyo sólo fue entrenarse junto al grupo. Incluso esa contratación se dio sabiendo que la vuelta de Ruben era un hecho.

En ese contexto de absoluta lógica, frente a una inversión importante todo hace pensar que en el momento en que Russo pueda disponer de Copetti lo mandará a la cancha. Pero la llegada de Ruben alimenta todas estas conjeturas de la previa.

Si Marco no estuviera disponible todavía sonaría lógico que Russo mantenga a Módica y que Copetti inicie su faena en Central como alternativa desde el banco de suplentes, pero lo dicho, allí también estará el goleador histórico de la institución.

Russo apostaba a lo que tenía

Mientras Copetti no estaba disponible a Russo no le quedaba otra que apostar por los delanteros que tenía en el plantel, como Módica, Luca Martínez Dupuy y Tobías Cervera. Pero fue casi siempre Módica el elegido. Es más, el día que Copetti llegó a Rosario fue al Gigante a ver el partido ante Caracas y vio cómo el 9 que había aparecido cuando nadie lo imaginaba se despachaba con dos goles en un partido en el que Central debía ganar sí o sí para seguir con chances en la Copa Libertadores. Ya venía de anotar contra Argentinos Juniors y, se insiste, lo hizo el pasado martes en Montevideo, ya con la presencia en uno de los palcos no sólo de Copetti, sino también de Ruben.

Marco.jpeg Marco Ruben, el histórico goleador canalla estará a disposición y de no suceder nada raro jugará algunos minutos.

Russo puede tomar cualquier determinación y la que elija seguramente será porque cree que es la más conveniente para el equipo. ¿Cuáles son? Que Módica se mantenga entre los once y que Copetti y Ruben ingresen en el complemento (es difícil pensar que alguno de los dos no sumará minutos ante Lanús); que Copetti le saque el puesto a Módica; que haya cambio de esquema y que la apuesta sea con dos delanteros de área, algo que hasta aquí casi nunca ocurrió, para que después Marco pueda ingresar en lugar de uno de ellos.

El refrán dice que “lo que abunda no daña” y a Russo se le presenta una situación que no es complicada ni mucho menos, pero sí que deberá analizar con detenimiento. Porque Módica es presente, porque a Copetti se lo fue a buscar expresamente en un contexto determinado y porque nadie duda de que Marco Ruben tendrá la posibilidad de jugar algunos minutos. Russo, como siempre, tendrá la última palabra.