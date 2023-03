Malcorra: "Antes del clásico hay un partido, que queremos ganar"

Malcorra viene de tener una gran actuación en cancha de Huracán y la logró jugando en una posición poco habitual: en tres cuartos de cancha, pero volcado sobre la derecha. “En realidad uno se entrena y trabaja para que el técnico decida dónde jugar . Trato de hacer lo mejor dentro de la cancha para ayudar al equipo, el otro día me tocó jugar volcado sobre la derecha y salió bien, pero hay que estar preparado para hacerlo donde el entrenador lo disponga”, dijo.

Y agregó: “Me pidió que juegue ahí y traté de hacerlo de la mejor manera, pero ahora no sé dónde me va a poner o si me tocará jugar porque es decisión de él. Acá nadie sabe si es titular o suplente y después de todos los entrenamientos Miguel toma la decisión, pero uno juega donde el técnico lo disponga”.

Durante la pretemporada en Chile, Malcorra hizo referencia a una serie de objetivos personales, sobre todo después de haber elegido la camiseta número 10 (“Tengo que demostrar porqué la elegí”, dijo en aquel momento). Transcurrido ya un tiempo, el volante ofensivo advirtió que “acá lo que importa es el equipo y creo que en ese sentido estamos bien porque estamos en el lote de arriba. La victoria contra Huracán fue muy buena porque la necesitábamos, pero todos los partidos son difíciles. No tenemos otro objetivo que no sea ganarle a Gimnasia para mantener la buena racha y seguir sumando puntos, que es lo que se merece esta institución”.

“El arranque en el torneo es bueno, estamos bien, al menos es lo que muestran los números, pero esto recién empieza y falta mucho. El fútbol argentino está muy parejo y cualquiera le gana a cualquiera, por eso hay que estar siempre al ciento por ciento. El inicio del torneo para nosotros es bueno, pero hay que seguir mejorando cosas”, destacó Malcorra.