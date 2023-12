Lovera, la apuesta de Russo, que le dio la corona a Central con un gol maradoniano

Cualquiera hubiera pensado que Miguel Angel Russo no tocaría nada. Venía de vencer a Racing y a River, nada menos, en la previa a la gran final y todo parecía indicar que el técnico de Rosario Central volvería a apostar a los mismo once. Es más, sabiendo que también el entrenador es adepto a cábalas, se sumaba a la idea generalizada de que los once serían los mismos. Pero no. el técnico auriazul demostró que no puede guiarse por nada más que no sea lo que el partido demandaba y mandó a la cancha a Maximiliano Lovera. La devolución fue el golazo maradoniano con que se definió la final con Platense y coronó una vez más a todo Arroyito. Fue el único del plantel canalla que había dado la vuelta olímpica en la Copa Argentina 2018.