La Capital | Ovación | Newell's

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Aníbal Moreno, el refuerzo de River que llegó a cambio de 7 millones de dólares, entrena bajo las órdenes de Gallardo

26 de diciembre 2025 · 17:22hs
Aníbal Moreno llegó a River

Aníbal Moreno llegó a River, que invirtió siete millones de dólares en su negociación con Palmeiras.
Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club

El nombre de Aníbal Moreno tomó empuje en los últimos días con la apuesta millonaria que hizo River para reforzar el equipo de Marcelo Gallardo. El ex-Newell's ya se sumó al plantel y en el entrenamiento con su nuevo club dio un detalle que sorprendió a muchos. Y más allá de sus virtudes futbolísticas, el detalle de color que sobresalió fueron los tatuajes dedicados al Chavo del 8.

Moreno apareció en el radar Millonario y la operación con Palmeiras se cerró en siete millones de dólares, una cifra que cayó muy bien en el Parque de la Independencia ya que por el mecanismo de solidaridad Fifa, la Lepra percibirá el 5 por ciento de la transferencia. Por lo tanto, cobrará una cifra cercana a los 350 mil dólares.

El exjugador de Newell's firmó el vínculo con River el domingo y se encuentra entrenando con sus nuevos compañeros. Mientras trabaja bajo la atenta mirada de Gallardo, en las diferentes fotos del oriundo de Catamarca muchos resaltaron la cantidad de tatuajes que tiene en su brazo. Y los que llamaron la atención fueron los que tiene del Chavo del 8, la histórica serie de la televisión mexicana.

image (3)

>>Leer más: Moreno: Nunca perdí la cabeza cuando se hablaba de mi futuro"

Los personajes de Aníbal Moreno

En la parte posterior de uno de sus brazos, Moreno lleva tatuados en forma de caricatura al Chavo, Quico y Don Ramón, acompañados de un alfajor de maicena y un mate, símbolos identificados con la merienda de su infancia y la cultura popular nacional. Otras las figuras decorativas que luce tienen que ver con personajes legendarios del animé japonés Dragon Ball Z, en particular Gokú y Vegeta, que cubren un extenso tramo desde el hombro hasta uno de sus bíceps.

>>Leer más: Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Si bien nunca hizo referencia al motivo de los tatuajes, sin dudas la preferencia por esos programas lo llevaron a incorporarlos a su cuerpo con el fin de recordarlos de por vida.

Noticias relacionadas
Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newells, hasta diciembre de 2027.

Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

Un jugador surgido de Newells podría emigrar a Uruguay este verano.

Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

De cara al Apertura 2026, Newells anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

ian Glavinovich regresó a Newells después de su paso por la MLS. Dijo que, más allá de una lesión que lo obligó a parar, la experiencia allí fue muy buena. 

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Lo último

La dirigencia de Newells piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

La dirigencia de Newell's piensa en un partido amistoso para que puedan ir los hinchas

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Allegados a Milton Lobos, asesinado el jueves a la madrugada, indicaron que tras un cruce verbal la víctima se dio la mano con el joven que luego le disparó

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes
La Ciudad

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto
LA CIUDAD

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Ovación
Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club
Ovación

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Los tatuajes del ex-Newells que llamaron la atención en su nuevo club

Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Central vende la mitad del pase de Nacho Russo, que firmará contrato con otro club hasta 2028

Sin Navas, Newells se hubiese ido al descenso: la explosiva declaración de un exrojinegro

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Policiales
Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal
Policiales

Crimen en Navidad: la discusión por una gorra como antesala de un disparo mortal

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

La Ciudad
Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe
Salud

Córdoba impondrá multas o cárcel a padres antivacunas: qué pasa en Santa Fe

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

Zona oeste: policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé en un auto

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

La reinauguración del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio