Los tatuajes del ex-Newell's que llamaron la atención en su nuevo club

El nombre de Aníbal Moreno tomó empuje en los últimos días con la apuesta millonaria que hizo River para reforzar el equipo de Marcelo Gallardo. El ex-Newell's ya se sumó al plantel y en el entrenamiento con su nuevo club dio un detalle que sorprendió a muchos. Y más allá de sus virtudes futbolísticas, el detalle de color que sobresalió fueron los tatuajes dedicados al Chavo del 8.

Moreno apareció en el radar Millonario y la operación con Palmeiras se cerró en siete millones de dólares, una cifra que cayó muy bien en el Parque de la Independencia ya que por el mecanismo de solidaridad Fifa, la Lepra percibirá el 5 por ciento de la transferencia. Por lo tanto, cobrará una cifra cercana a los 350 mil dólares.

El exjugador de Newell's firmó el vínculo con River el domingo y se encuentra entrenando con sus nuevos compañeros. Mientras trabaja bajo la atenta mirada de Gallardo, en las diferentes fotos del oriundo de Catamarca muchos resaltaron la cantidad de tatuajes que tiene en su brazo. Y los que llamaron la atención fueron los que tiene del Chavo del 8, la histórica serie de la televisión mexicana.

Los personajes de Aníbal Moreno

En la parte posterior de uno de sus brazos, Moreno lleva tatuados en forma de caricatura al Chavo, Quico y Don Ramón, acompañados de un alfajor de maicena y un mate, símbolos identificados con la merienda de su infancia y la cultura popular nacional. Otras las figuras decorativas que luce tienen que ver con personajes legendarios del animé japonés Dragon Ball Z, en particular Gokú y Vegeta, que cubren un extenso tramo desde el hombro hasta uno de sus bíceps.

>>Leer más: Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Si bien nunca hizo referencia al motivo de los tatuajes, sin dudas la preferencia por esos programas lo llevaron a incorporarlos a su cuerpo con el fin de recordarlos de por vida.