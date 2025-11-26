Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

La Capital | Ovación | Newell's

El jugador que debutó en Newell's buscará ser campeón con el Palmeiras de la Copa Libertadores en la final del sábado ante Flamengo

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

26 de noviembre 2025 · 23:09hs
Aníbal Moreno anotó un gol en la victoria de Newells 1 a 0 ante San Lorenzo en el Coloso

Marcelo Bustamante / La Capital

Aníbal Moreno anotó un gol en la victoria de Newell's 1 a 0 ante San Lorenzo en el Coloso, el 3 de febrero de 2020.

Aníbal Moreno es un caso típico de los jugadores de categoría que debutaron en la primera de Newell's y tras un breve lapso emigró. Así ni el club ni los hinchas leprosos pudieron disfrutarlo. Hoy el futbolista de 26 años, nacido en San Fernando del Valle de Catamarca, disfruta uno de los mejores momentos de su carrera. Jugará el sábado con su actual club, Palmeiras, la final de la Copa Libertadores de América.

Entre 2019 y 2020, Aníbal Moreno jugó en Newell's 24 partidos y anotó un gol en la victoria leprosa 1 a 0 ante San Lorenzo en el Coloso el 3 de febrero de 2020.

Su paso por el club del Parque fue breve y enseguida emigró a Racing donde permaneció desde 2021 hasta 2023. Y en 2024 fue transferido al poderoso Palmeiras de Brasil, donde este año disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Ahora Moreno buscará ganar nada menos que la Copa Libertadores, en la final brasileña que se jugará el sábado entre Palmeiras y el Flamengo, que se enfrentarán en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, a las 18, con televisación de Telefé.

>>Leer más: Un candidato fuerte a dirigir a Newell's agradeció, pero adujo que no puede por temas personales

Aníbal Moreno jugará final brasileña

Hay que decir que el Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, llegada tras revertir una semifinal muy chiva ante la Liga de Quito, con goleada de 4-0 en la revancha jugada en San Pablo.

Mientras que Flamengo, con Filipe Luís al mando, superó una dura semi contra Racing al igualar 0-0 en la visita al Cilindro, en el desquite.

Moreno va como se dice "por la gloria eterna". Y además, el pibe surgido en Newell's ya debutó en la selección argentina y sueña llegar a ser convocado por Lionel Scaloni para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

