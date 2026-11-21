La selección argentina de rugby no dio la talla en el Stade de París, quedó cuarta en su grupo y ahora definirá con Escocia

El primero de los dos try de Los Pumas, cuando estaba en partido ante Francia.

Los Pumas siguen sin corregir errores defensivos y lo paga muy caro. Si bien no era el favorito, perdió sin chances de nada en su visita a París , donde Francia le ganó 45 a 17. Mientras el equipo de Felipe Contepomi irá ahora por el 7º puesto de esta primera edición del Nations Championship , el local disputará el título frente a Sudáfrica.

Este primer certamen es realmente muy valioso para el crecimiento de los equipos en general y de Los Pumas en particular, enfrentando a seleccionados del Hemisferio Sur contra los del Norte. Pero el equipo argentino mostró muchos baches a lo largo del torneo, que primero desarrolló tres fechas en Argentina y luego otras tres en Europa.

El debut fue ante Escocia, con derrota 47 a 38, y también será el cierre, ya que se enfrentarán el domingo (10.10 de Argentina, en Twickenham), como partido que acompañará al de la gran final entre Francia y Sudáfrica. Ambos salieron cuartos en sus grupos.

Argentina luego venció a Gales, en su mejor producción 35 a 21, y se quedó con las ganas frente a Inglaterra, con el que perdió apenas por 3 1 a 24.

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Ya en Europa, primero le dio un sopapo Irlanda (42 a 12), luego venció con lógica y escaso margen a Italia (19 a 14) y ahora cerró con Francia con sabor más amargo que dulce.

Del primer tiempo al segundo

Es que Los Pumas tienen baches, porque por momentos están a la altura ante los más poderosos europeos. Como pasó en el primer tiempo ante la misma Francia, que terminó a favor del local por un apretado 14 a 10.

Es más, en un momento estuvo al frente 10 a 7, luego de que Justo Piccardo apoyara en el ingoal, Tomás Albornoz convirtiera y el mismo marcara un penal. Pero luego del segundo try francés, todo empezó a cambiar, sobre todo con un complemento donde Los Pumas desaparecieron de escena, al punto que recién volvió a tener chance al final en una pelota rescatada por Pablo Matera, que apoyó el segundo try.

Además, la indisciplina ganó la escena con dos amarillas, de Mayco Vivas y Julián Montoya, que dejaron al equipo con 13 jugadores, sobre todo cuando cambió el color de la tarjeta del primero por roja.