Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya le dijo a sus allegados que no jugará en el Parque

Había consenso en el mundo rojinegro acerca de que se trataría de un buen refuerzo, aunque él cerró todas las puertas.

Horas antes de la Nochebuena, los hinchas de Newell's se enteraron de una noticia que no querían escuchar: un futbolista rosarino al que todos querían ver en el equipo del Parque hizo saber a través de su entorno que no jugará en el equipo de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez.

Se trata de Rodrigo Atencio, cuyo pase pertenece actualmente al Sport Recife de Brasil. El futbolista, que tiene 23 años, se formó en Independiente y antes de jugar en el equipo brasileño tuvo un muy buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.

Atencio es un volante ofensivo con muy buenas condiciones. Debutó en primera en la temporada 2022, en Independiente. Desde entonces, jugó 78 partidos, marcó 11 goles y dio cinco asistencias en los tres equipos en los que jugó.

En 2024 fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba. Y en 2025, conquistó el Campeonato Pernambucano con Sport Recife. En el Brasileiraro al equipo le fue muy mal: salió último y descendió a la Serie B del campeonato brasileño.

Sport Recife se fue a la B

El descenso hizo suponer a muchos que Atencio saldrá de Sport Recife. Y en ese escenario, muchos hinchas de Newell's lo querían en el equipo. Ya incluso antes de las elecciones en el club y del nombrarmiento de la dupla Orsi-Gómez habían quienes lo pedían para ponerse la rojinegra.

En el mundo Newell's muchos soñaban con tenerlo en Rosario. Es que el equipo necesita imperiosamente reforzarse en todas sus líneas con vistas a la temporada 2026 y muchos consideran que Atencio sería una incorporación valiosa. La novedad ahora es que él mismo sugirió entre sus allegados que no hay ninguna posibilidad de que juegue en Newell's, algo que seguramente provocará desilusión entre los hinchas leprosos.