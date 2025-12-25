Newell's usó cuatro arqueros distintos durante 2025, pero no busca otro para la nueva temporada

Disputó 36 partidos oficiales, entre el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, y utilizó a Reinatti, Navas, Barlasina y Espínola

Juan Espínola, en el partido ante Boca. El paraguayo es uno de los cuatro arqueros que usó Newell's durante la temporada.

Para la directiva de Newell's , las necesidades más acuciantes están en el campo de juego, no bajo los tres palos. Al menos eso es lo que se va desprendiendo de los movimientos y las búsquedas iniciales de la dirigencia leprosa dentro del mercado de pases.

La cúpula rojinegra sabe que hay que reforzar de manera sustanciosa el plantel, que arrastra sobre sus espaldas un 2025 pésimo, pero hasta ahora no apunta a alternativas de custodia del arco. Por el momento, enfoca hacia otros lados.

El puesto del arquero, más allá de que no llega a otorgar certezas y seguridades absolutas en Newell's, está claro que la estrategia para mejorar el nivel general del equipo, con variantes de valía, aún no llevó a los dirigentes a direccionar los primeros esfuerzos en esa dirección.

A pesar de eso, vale remarcar y advertir que en toda la temporada 2025 la Lepra usó 4 arqueros, Josué Reinatti, Keylor Navas, Williams Barlasina y Juan Espínola, y que comenzó los trabajos de pretemporada con la misma cantidad de guardametas que de atacantes. Toda una auténtica rareza.

A esto se le agrega, que el viernes de la semana anterior, entre los 19 jugadores que estuvieron en el primer día de pretemporada en el complejo Bella Vista, estuvieron los arqueros Espínola, Barlasina, Reinatti, y Faustino Piotti, quienes están trabajando bajo la atenta supervisión del cuerpo técnico encabezado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez.

Leer más: En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En ese grupo inicial de prácticas en el Centro Griffa, estuvieron 4 delanteros: Giovani Chiaverano, Jerónimo Russo, Franco Orozco, y Thiago Gigena. Esos llamativos contrapuntos y desbalanceos exponen con crudeza abundancia para algunos puestos, y más urgencias y carencias en muchos otros. Además, también exhibe con claridad que los entrenadores están esperando por refuerzos en todas las líneas, menos en el arco. Al menos, eso es lo que trascendió después de la primera semana de prácticas en el predio leproso.

Los arqueros bajo la lupa

En 2025 Newell's jugó 36 partidos oficiales, entre el Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, y utilizó cuatro arqueros distintos.

En los primeros dos partidos del año, el dueño del arco leproso fue Reinatti, quien con Mariano Soso como DT atajó ante Independiente Rivadavia de Mendoza, una derrota 0-1 en el Parque, y en la visita a Banfield, caída 0-3. No aprovechó esa oportunidad.

El turno de Keylor Navas

Luego, llegó el turno de costarricense Navas, quien fue el guardameta rojinegro durante 16 cotejos: tres con Soso en el banco de suplentes y los otros 13 con Cristian Fabbiani. Alcanzó un nivel excepcional.

Con el arquero mundialista, la Lepra ganó 6 partidos, empató 5 y perdió 5. Sólo recibió 11 goles y mantuvo la valla invicta en el 50 % de los partidos que atajó (8).

En toda la temporada 2025 la Lepra usó 4 arqueros, Josué Reinatti, Keylor Navas, Williams Barlasina y Juan Espínola En toda la temporada 2025 la Lepra usó 4 arqueros, Josué Reinatti, Keylor Navas, Williams Barlasina y Juan Espínola

Navas en el Apertura debutó en el arco contra Aldosivi, victoria 1-0 en Rosario. Luego, tuvo cuatro derrotas consecutivas ante Central Córdoba 0-2 en Santiago, Defensa y Justicia 0-1 en Varela, Central 1-2 en el Coloso, y visitando a Barracas Central 0-2.

Leer más: El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Aunque, también es válido destacar que luego, sus muy buenas actuaciones con intervenciones trascedentes, fueron vitales en los 9 partidos que la Lepra estuvo sin conocer la derrota, contra Atlético 2-1 en Tucumán, Belgrano 0-0 en el Marelo Bielsa, Estudiantes 1-1 en La Plata, Boca 2-0 en el Parque, Kimberley de Mar del Plata 0-0 (por los 32vos de la Copa Argentina, donde Newell's se impuso por penales), Tigre 2-0 en Victoria, Argentinos 0-0 de local, Unión 1-1 en Santa Fe, y Huracán 2-0 en Rosario.

Sus últimos dos cotejos fueron ante Racing 0-1 en Avellaneda, en la última jornada del Apertura, y contra Defensa 2-0, por 16vos de la Copa Argentina.

El regreso de Barlasina

Todo parecía indicar que Navas iba a ser el guardián rojinegro en el segundo semestre, pero cuestiones familiares (los hijos no se adaptaron a la escuela en Agentina) más una oferta tentadora de México, de Pumas de la UNAM, hicieron que emigre del club por la puerta chica.

Ante ese panorama, Barlasina se hizo cargo del arco de Newell's en las primeras dos fechas del Clausura contra Independiente Rivadavia 2-1, triunfo en Mendoza, y Banfield 1-2, caída de visitante. El cuidapalos que volvió del préstamo desde Agropecuario de Carlos Casares atajó contra Defensa y Justicia 1-1, en la 5ª fecha del Clausura, en la previa del clásico ante Central; y en la jornada 12ª contra Tigre 1-1, en el Coloso.

Leer más: En Newell's lo querían todos, pero seguirá su carrera en un campeón de la Copa Libertadores

La hora de Juan Espínola

Los otros 14 partidos del segundo semestre los atajó el paraguayo Juan Espínola. Tuvo un récord de 3 triunfos, 3 empates y 8 derrotas. Le hicieron 24 goles, alternóbuenas y malas y sólo en tres ocasiones finalizó con el arco en cero.

Espínola estuvo presente en el Clausura 2025 contra Aldosivi 0-0 en Mar del Plata, Central Córdoba 1-1 en Santiago, Atlético Tucumán 3-1 (por octavos de la Copa Argentina), Defensa y Justicia 1-1 en Varela, Central 0-1 en el Gigante, Barracas 1-2 en Rosario, Atlético Tucumán 2-0 de local, Belgrano 1-3 (cuartos de final de la Copa Argentina), Belgrano 0-3 en Córdoba, Estudiantes 1-1 en La Plata, Boca 0-5 en La Bombonera, Argentinos 1-3 en La Patenal, Unión 0-1 en el Parque, Huracán 2-0 en Parque Patricios y Racing 0-1 en el estadio rojinegro.

Datos: Carlos Durhand