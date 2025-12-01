Lo viejo funciona: en Central Di María y Malcorra fueron los máximos goleadores en 2025

Central anotó 43 goles en los 37 partidos que jugó este año y sus dos referentes fueron los máximos anotadores: Di María y Malcorra

El 2025 entregó un dato muy particular en la historia de Central . Es que dos de los jugadores de campo con más edad del plantel finalizaron como los máximos goleadores de los canallas en este año muy particular, ya que fueron consagrados como los campeones de la Liga por la sumatoria de puntos en la tabla anual.

Tanto Ignacio Malcorra (38 años) como Angel Di María (37) anotaron siete goles cada uno tomando en cuenta las tres competiciones que disputó el equipo de Ariel Holan en 2025 (Copa Argentina, Apertura y Clausura).

Vale aclarar que estos dos futbolistas ocupan los primeros cuatro lugares entre los goleadores más longevos de la historia de Central. El primer puesto corresponde a Omar Palma (39 años), el segundo a Malcorra, el tercero al uruguayo Washington Sebastián Abreu y cuarto a Di María.

Los festejos de Di María

Lo de Fideo fue para destacar porque solamente jugó el segundo semestre del año. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 estuvo en cancha en 17 partidos y totalizó 1.473 minutos. Por lo cual anotó un gol cada 210’. Mientras que Malcorra participó en 32 partidos donde disputó 2.748’ y su promedio fue de un festejo cada 393 minutos en cancha.

Cuatro de los siete goles de Di María en el Clausura fueron de tiro penal: Godoy Cruz (L) 1-1, Lanús (V) 1-0, Sarmiento (V) 1-0 e Instituto (V) 3-1. Y todos sirvieron para que los canallas pasen a ganar el partido.

Hizo uno de tiro libre de una distancia de 29,3 metros contra Newell’s que sirvió para ganar el clásico en Arroyito, uno frente a Boca (L) 1-1 olímpico que fue el empate y su único tanto de jugada fue ante Gimnasia (V) 3-0 que sirvió para cerrar el marcador.

Los goles de Malcorra

Por su parte el 10 canalla también convirtió 4 de sus 7 goles de penal. En el Apertura ante Lanús (L) 2-1 (fue el 2-0), Atlético Tucumán (L) 3-1 (puso el 1-0), Gimnasia (L) 2-1 (anotó el 1-0) y en el Clausura versus Vélez (V) 2-1 sobre la hora para ganar el partido.

Sus otros tres goles fueron de jugada. En el primer semestre frente a Godoy Cruz (V) 3-0 (fue el 2-0) y en el segundo semestre contra River (L) 2-1 (anotó el tanto del triunfo) y contra Instituto (V) 3-1 donde conquistó el 1 a 1. Es todo un dato que dos de estos tres tantos (ante el Tomba y contra la gloria cordobesa) hayan sido de derecha, que es su pierna menos hábil.

El resto de los goleadores

Alejo Veliz y Jaminton Campaz con 5 goles son los que continúan en la lista de los goleadores. Con la salvedad que el delantero, al igual que Di María, llegó para jugar el Clausura.

Los cinco festejos de Veliz fueron cuando el partido estaba 0 a 0. Anotó de cabeza contra Deportivo Riestra (L) 1-1; de jugada frente a Talleres (L) 1-1 y Gimnasia (V) 3-0; y nuevamente de cabeza versus Vélez (V) 2-1 y Platense (L) 1-0.

Mientras que el colombiano hizo sus cinco tantos en el Apertura: Godoy Cruz (V) 3-0, Lanús (L) 2-1, Atlético Tucumán (L) 3-1, Newell’s (V) 2-1 (el único de cabeza) y Estudiantes (L) 2-0 en los octavos de final. Solo dos de sus goles, ante el granate y los tucumanos, sirvieron para que los de Holan pasen a ganar el partido. Los otros tres fueron para aumentar el marcador en un cotejo que los de Arroyito ya estaban en ventaja.

Enzo Copetti terminó el año con tres conquistas, todas en el Apertura: Godoy Cruz (V) 3-0 (anotó el 1 a 0 de cabeza), Instituto (L) 3-0 (fue el último gol) y San Lorenzo (V) 1-0 sobre el cierre para traerse los tres puntos a Rosario. El delantero jugó 33 partidos (19 de titular), estuvo en cancha 1.887’, por lo cual festejó cada 629 minutos.

Seis jugadores con dos goles

Hubo seis futbolistas que terminaron con dos goles. Gaspar Duarte (ambos en el Apertura contra Newell’s, V, 2-1 e Instituto, L, 3-0); Santiago López (versus River,V, 2-2 e Instituto,L, 3-0 en el primer torneo); Lautaro Giaccone (jugó solo los primeros seis meses y convirtió contra Atlético Tucumán (L) 3-1 en el Apertura y frente a Los Andes (N) 1-0 en la Copa Argentina); Sebastián Ferreira (se fue a mitad de año y en Apertura llegó al gol contra Gimnasia (L) 2-1 y River,V, 2-2); Enzo Giménez, los dos de cabeza, en el Apertura versus Vélez (L) 2-1 y en el Clausura contra Gimnasia,V, 3-0); y Agustín Sández, quien en el primer semestre festejó contra Sarmiento (L) 1-0 de jugada y convirtió de cabeza contra Vélez (L) 2-1.

Finalmente hubo tres jugadores con un solo gol: Carlos Quintana, de cabeza en el 2 a 0 ante Estudiantes en los octavos de final del Apertura; y en Clausura Franco Ibarra contra River (L) 2-1 e Ignacio Ovando, de cabeza, ante Instituto (V) 3-1. También hubo un gol en contra por parte de Adrián Sporle de Independiente (L) 1-0 en la última fecha del Apertura.

De los 43 goles de los canallas hubo 21 de jugada, 11 de cabeza, 8 de penal, uno de tiro libre, uno olímpico y uno en contra.