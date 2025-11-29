Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario llevó a cabo una colecta para la Fundación del Garrahan. Este lunes tendrá su cierre con un jornada solidaria. Cómo colaborar

Florencia y las donaciones junto a la empresa privada de Rosario que aporta su granito de arena para el Hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario viene trabajando para colaborar con el hospital Garrahan , el centro pediátrico más grande del país y que recibe a miles de niños todos los años. Sólo de Santa Fe partieron casi 4 mil pequeños que encuentran en Buenos Aires respuestas para sus tratamientos. Y por ello, lanzaron una campaña para reciclar plástico, papel y cartón en beneficio del nosocomio.

Durante los últimos meses, el grupo trabajó en la recolección de tapitas de plástico, papeles y cartones en distintos puntos de la ciudad, como la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y comercios de toda la ciudad . Incluso, sumaron centros de recepción de donaciones en Arroyo Seco .

El grupo Voluntarios Garrahan Rosario realizará una jornada solidaria como cierre de la colecta y recibirá donaciones en la empresa Urbano Express, la compañía logística ubicada en avenida Circunvalación y Gorriti. La cita será este lunes, de 9.30 a 17 , en la sede central de la empresa, desde donde partirá el transporte que entregará las donaciones al hospital del barrio porteño de Parque Patricios.

Florencia Garicoche es oriunda de la ciudad de Formosa y llegó a Rosario para estudiar Medicina en la UNR. Junto a su hermana María de los Ángeles, médica recibida en la UNR, y su tía Vanina, también estudiante en la misma facultad, comenzaron este trabajo solidario a mediados del 2022 . Las tres trajeron a la ciudad la iniciativa que Ramón, padre de Florencia y María de los Ángeles, impulsa desde la provincia del norte argentino.

>> Leer más: Casi 4 mil niños de Santa Fe fueron atendidos por el Hospital Garrahan en 2024

“Queríamos hacer lo mismo que mi papá. Empezamos concientizando para que la gente done a la Fundación Garrahan, que ayuda al hospital y a la casa de alojamiento para familias del interior que se atienden allá”, contó Florencia a La Capital. Además de tener a Ramón como faro, las tres formoseñas fueron pacientes del Garrahan, algo que las motiva doblemente para ayudar al centro pediátrico.

Profundamente agradecida con la empresa Urbano, que está desbordada de bolsas y cajas con donaciones, Florencia invitó a toda la comunidad a acercarse a la empresa el próximo lunes y conocer el trabajo que las estudiantes impulsan. Aunque reveló que existe un punto de recepción de donaciones céntrico en el bar La Esquinita, de Callao y Zeballos.

Tapitas Garrahan

Garicoche explicó que las donaciones son destinadas a la planta de reciclaje de la Fundación Garrahan, en el marco del Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la institución. Allí se trabaja con las tapitas para confeccionar juegos de baldes, perchas y juguetes, entre otros. En tanto, el cartón y el papel se recicla y se transforma en rollos de cocinas y agendas, entre otros artículos. Esos productos que se originan de la reutilización de los materiales son comercializados por la fundación y con la recaudación, ayudan al Hospital Garrahan y a la Casa Garrahan.

El Garrahan, clave para Santa Fe

Para la provincia de Santa Fe, el Garrahan significa mucho más que un efector público en Buenos Aires: durante 2024, más de 3.900 niños santafesinos recibieron atención en el hospital de referencia nacional.

>> Leer más: Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas

Esta cifra no sólo refleja la confianza depositada por las familias de la provincia en la excelencia y la alta complejidad que ofrece el Garrahan, sino que también evidencia la necesidad de un centro de estas características para abordar patologías que exceden las capacidades de los sistemas de salud locales.

En total, se realizaron 3976 consultas ambulatorias, 85 internaciones, 69 consultas al Hospital de Día Polivalente y 218 teleconsultas.