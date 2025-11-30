La Capital | La Ciudad | tos convulsa

Aumentan los casos de tos convulsa: ya son 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

El último informe epidemiológico alertó que del total de casos confirmados y probables de coqueluche, la mayoría son en el departamento Rosario

30 de noviembre 2025 · 12:20hs
Los menores de un año son el grupo más afectado por la tos convulsa.

El último informe epidemiológico provincial destacó que hasta esta semana, en Santa Fe se notificaron 241 casos sospechosos de tos convulsa, de los cuales 46 fueron confirmados y 11 se clasificaron como probables, totalizando 57 casos. Del total de casos confirmados 37 corresponden al departamento Rosario (80,4%).

En tanto, tres casos tuvieron lugar en el departamento La Capital, dos en General López, dos en Constitución y uno en Caseros y en Castellanos.

En cuanto a la franja etaria, los menores de un año son el grupo más afectado con 20 casos confirmados. El segundo grupo con mayor incidencia es el de chicos de entre 10 y 14 años, donde se registraron 13 casos entre confirmados y probables. En adultos, solo se computaron 8 casos.

Entre las víctimas fatales se encuentra un bebé de Villa Gobernador Gálvez con diagnóstico de coqueluche, una enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae (no capsulado) y meningitis por Streptococcus pneumoniae. "El niño no se encontraba dentro del rango etario para la administración de vacunas que contuviera el componente pertussis y la madre no contaba con antecedente de vacunación contra pertussis durante el embarazo", confirmó el informe provincial.

En el informe se muestra que las notificaciones aumentaron desde mediados de año, alcanzando picos entre las semanas 39 y 47. Este comportamiento se corresponde con el brote reportado a nivel nacional, especialmente en Buenos Aires y Ushuaia.

Qué es la tos convulsa

Tal como explica el Ministerio de salud provincial, el coqueluche o tos convulsa es una enfermedad infecciosa aguda de la vía aérea baja, causada por la bacteria Bordetella pertussis. Es altamente contagiosa, y evoluciona en tres fases: catarral, paroxística y de convalecencia.

Puede manifestarse de diferentes formas, aunque las más graves se observan en menores de 6 meses. Se presenta en ciclos epidémicos cada 3 o 5 años, con mayor incidencia en los meses de invierno e inicio de la primavera. Es inmunoprevenible a través del componente pertussis celular y acelular presente en vacunas como séxtuple, pentavalente, triple bacteriana celular y triple bacteriana acelular. También B. parapertussis puede causar tos convulsa, pero en general resulta ser un cuadro más leve y no es inmunoprevenible.

El coqueluche se transmite de persona a persona, principalmente a través de gotitas que se producen al toser o estornudar. Los primeros síntomas suelen aparecer entre 7 y 10 días después de la infección. Incluyen fiebre, secreción nasal y tos, que de manera frecuente evoluciona gradualmente hasta convertirse en tos seca seguida de tos convulsa.

El contagio

La neumonía es una complicación relativamente común, sin embargo, podría tener otras complicaciones como convulsiones y enfermedad cerebral. El contagio, sin tratamiento, es hasta aproximadamente 3 semanas después del comienzo de la tos, y muchos niños pueden manifestar accesos de tos que duran entre 4 y 8 semanas.

El coqueluche es inmunoprevenible mediante vacunas que contienen el componente pertussis, incluidas en la séxtuple, pentavalente, triple bacteriana celular y triple bacteriana acelular. La transmisión se produce a través de gotitas que se liberan al toser o estornudar, por lo que la vacunación de embarazadas y convivientes es fundamental para proteger a los más pequeños.

El informe recuerda que la tos convulsa es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que ante cada caso sospechoso se debe completar una ficha epidemiológica.

