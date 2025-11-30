La Capital | Ovación | Boca

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Boca se enfrentará en semifinales con el ganador del partido entre Racing y Tigre, que jugarán este lunes

30 de noviembre 2025 · 22:01hs
Ayrton Costa celebra el gol de la victoria de Boca ante Argentinos.

Ayrton Costa celebra el gol de la victoria de Boca ante Argentinos.

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors como local y se metió en las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Tigre, que jugarán este lunes en el Cilindro de Avellaneda.

El autor del único gol del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, fue el defensor Ayrton Costa.

El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca, ya que con solo cinco minutos de acción se puso en ventaja cuando Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, remató el rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors, Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

>>Leer más: Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Boca pudo estirar la ventaja

Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo, con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una tremenda atajada.

El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero promediando los 25 minuto el Bicho, dirigido por Nicolás Diez, empezó a tener muy buenas aproximaciones.

Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

El rival sale de Racing y Tigre

Boca conocerá a su rival en las semifinales este lunes, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Noticias relacionadas
En el final del partido hubo pelea entre los jugadores de Coronel Aguirre y PSM Fútbol.

Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Agustín Morales, de rodillas, celebra el gol del empate que le aseguró el ascenso a Estudiantes de Río Cuarto.

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Facundo Marín se despidió de Central Córdoba.

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Franco Colapinto terminó 14º en Qatar en la penúltima fecha de la Fórmula 1.

F1: Colapinto terminó  14° en Qatar, ganó Max y el campeonato está al rojo vivo

Ver comentarios

Las más leídas

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Lo último

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Testigos lo vieron a la altura de Gregorio Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Karen Ojeda había desaparecido el jueves en Isla Verde
Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida
Quedó ciego en un ataque sicario y ahora fue detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora fue detenido por microtráfico

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en todo el país

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna
Política

El salto de dos diputados rosarinos del PRO a LLA desata una guerra interna

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Ovación
Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Por Juan Iturrez
Ovación

Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Facundo Marín: No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Facundo Marín: "No voy a jugar más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Policiales
Quedó ciego en un ataque sicario y ahora fue detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora fue detenido por microtráfico

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

La Ciudad
Susana Rosano presenta Nunca llegarás a viejo, dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar
Cultura

Susana Rosano presenta "Nunca llegarás a viejo", dedicado a su hermano asesinado por la dictadura militar

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Alerta frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Alerta frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

Por Javier Felcaro
Política

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Beccani: La industria es trabajo calificado y movilidad social
Economía

Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

Ucel, una propuesta con foco en un proyecto de universidad cercana
Info Carreras

Ucel, una propuesta con foco en un proyecto de "universidad cercana"

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Según un fallo, los jueces nombrados desde 2017 pagan impuesto a las ganancias
politica

Según un fallo, los jueces nombrados desde 2017 pagan impuesto a las ganancias

San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios
la region

San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España

Hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kg de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kg de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Un proyecto para declarar plaga a las palomas obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Un proyecto para declarar plaga a las palomas obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord