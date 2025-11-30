Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Boca se enfrentará en semifinales con el ganador del partido entre Racing y Tigre, que jugarán este lunes

Ayrton Costa celebra el gol de la victoria de Boca ante Argentinos.

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors como local y se metió en las semifinales del Torneo Clausura , instancia en la que se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Tigre, que jugarán este lunes en el Cilindro de Avellaneda.

El autor del único gol del encuentro que se llevó a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, fue el defensor Ayrton Costa.

El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca, ya que con solo cinco minutos de acción se puso en ventaja cuando Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, remató el rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors, Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Boca pudo estirar la ventaja

Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo, con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una tremenda atajada.

El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero promediando los 25 minuto el Bicho, dirigido por Nicolás Diez, empezó a tener muy buenas aproximaciones.

Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandísimas atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

El rival sale de Racing y Tigre

Boca conocerá a su rival en las semifinales este lunes, luego de que Racing reciba a Tigre en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.