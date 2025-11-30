Sobrevivió a un ataque sicario, quedó ciego y ahora fue detenido por microtráfico

Un hombre de 35 años fue detenido este sábado en una causa de microtráfico. Lo curioso de este caso, similar a otros que se dan casi a diario en Rosario, es la historia del involucrado: en mayo de 2022 sobrevivió a un ataque sicario de parte de un policía que integraba una banda criminal, quedó ciego por las heridas en la cara y desde entonces pidió ayuda en medios de comunicación.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este sábado tres allanamientos tres allanamientos en barrio San Martín A (Barrio La Carne), en el marco de una causa por venta de droga al menudeo, donde aprehendió a cinco personas. Entre ellas estaba Emanuel Celis, el hombre que quedó ciego en un ataque sicario en 2022.

Los operativos, dispuestos por la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la fiscal Mercedes Banchio y ejecutados con la colaboración de grupos tácticos y de irrupción de la Policía de Santa Fe, se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en Melincué al 6200 y dos en Batlle y Ordóñez al 900.

Como resultado de los procedimientos, resultaron aprehendidos: Diana M. (de 44 años), Celia V. (51), Axel S. (19), Emanuel C. (36) y Mariana P. (33). En los domicilios, el personal actuante secuestró siete teléfonos celulares, $215.900 en efectivo, siete envoltorios con presunta cocaína (con resultado positivo al reactivo químico), un arma de fuego tipo pistolón calibre 28, cuatro cartuchos intactos (calibre 28 y 14½), recortes y precintos varios, una tijera y una cuchara con vestigios, y un arma de aire comprimido tipo réplica.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede de la División Microtráfico y quedaron a disposición de la Jjusticia.

Un sobreviviente

Hasta que se conoció su primera detención, en marzo de este año, Emanuel Celis figuraba en las crónicas locales como sobreviviente de un ataque sicario. Lo más llamativo de su caso es que quien intentó matarlo fue un policía de la provincia, presuntamente vinculado a una banda criminal, que cumplió el rol de "sicario". Sin embargo su coartada salió mal y hoy el agente está preso a la espera del juicio oral por tentativa de homicidio agravado.

El 3 de mayo de 2022, cerca de las 19.30, los vecinos de Buenos Aires y Alzugaray, en el barrio De la Carne de la zona sur de Rosario, escucharon disparos y varios gritos. Al asomarse a la calle se encontraron con una persona dentro de un auto y su cara destrozada por las balas. En la escena también había un hombre, que decía conocer a la víctima y ser policía de la comisaría 15ª. El agente, identificado como Omar Jorge Alfredo García, dijo a los investigadores que estaba junto a Celis cuando se les puso a la par un auto desde el cual los atacaron. Aseguró que había llegado a ese lugar para acompañar a la víctima a cobrar la venta de una amoladora.

>> Leer más: Oscuro episodio dejó a un hombre herido de gravedad en el barrio De la Carne

Pero algo en la escena del crimen llamó la atención de los encargados de la pesquisa: García dijo que no sabía dónde estaba su celular cuando en realidad lo había puesto a cargar en la casa de una vecina a la que le había pedido ese favor. Luego los investigadores notaron que el aparato había sido formateado, lo que levantó las sospechas del fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de esta investigación, quien decidió dejar detenido a García. El policía fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Intento de asesinato

A partir de distintos testimonios la Fiscalía consolidó una hipótesis. García citó a la víctima, a quien ya conocía, y se subió a su auto cuando se encontraron. Luego apareció otro vehículo desde el cual dispararon algunos balazos a la parte inferior y no en dirección a sus ocupantes. En ese momento García le efectuó tres disparos en la cara a su víctima con la intención de matarlo. Emanuel Celis quedó herido de gravedad, sobrevivió pero perdió ambos ojos.

>> Leer más: Policías sicarios: al servicio de grandes bandas y bajo la lupa de la Justicia

En la investigación hay testimonios que ubican a este policía como parte de una organización criminal en la que aparece como líder un preso apodado Polaco, vínculo al cual podría estar relacionado el intento de homicidio de Emanuel Celis. En esa trama es que también ligan al policía a la venta de drogas, el robo de vehículos y la liberación de zonas para la comisión de delitos. Todo lo que, según la pesquisa, llevaba a cabo a partir de la presión que ejercía por ser funcionario de la fuerza aunque estaba en disponibilidad.

Como consecuencia del ataque, Celis estuvo internado gravemente herido y perdió los globos oculares. Hace unos meses su historia volvió a surgir en los medios de comunicación de la ciudad, cuando se presentó en Radio 2 a pedir ayuda económica para poder comprar una prótesis.