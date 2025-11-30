La Capital | La Ciudad | cuerpo

Hallaron un cuerpo flotando frente a La Fluvial y confirmaron que es la gendarme desaparecida en Isla Verde

Testigos alertaron este domingo sobre la presencia de un cadáver flotando a la altura de Gregorio Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Prefectura rastrilló la zona, lo encontró y confirmaron que se trata de Karen Ojeda, desaparecida este jueves en el balneario Isla Verde

30 de noviembre 2025 · 17:28hs
El cuerpo fue hallado a la altura de La Fluvial este domingo. 

Virginia Benedetto / La Capital

El cuerpo fue hallado a la altura de La Fluvial este domingo. 

La Prefectura halló este domingo a la altura de La Fluvial el cuerpo de una mujer flotando en el río Paraná. Más tarde confirmaron que se trata de Karen Ojeda, la gendarme que había desaparecido el jueves pasado mientras estaba nadando en el balneario Isla Verde, frente a la zona norte de Rosario.

El cuerpo de una mujer fue visto en el río Paraná este domingo al mediodía a la altura de La Fluvial, en Gregario Perdriel y avenida de los Inmigrantes. Testigos se comunicaron rápidamente con Prefectura, que inició una búsqueda en el lugar.

Fue alrededor de las doce del mediodía de este domingo, cuando testigos que se encontraban en la zona de La Fluvial, visualizaron el cuerpo de una mujer flotando sobre el río Paraná.

Inmediatamente, realizaron un llamado al 911 dando el alerta. Ante la denuncia, se dio inmediata intervención a Prefectura Naval Argentina, que desplegó embarcaciones para rastrear el sector y ubicar a la persona señalada por los testigos.

Tras el intenso rastrillaje, los efectivos localizaron el cuerpo, y más tarde confirmaron que se trata de la gendarme Karen Ojeda, desaparecida este jueves en Isla Verde.

La gendarme desaparecida en Isla Verde

La gendarme de 32 años desapareció el jueves pasado en Isla Verde frente a la zona norte de Rosario y era intensamente buscada por personal de Prefectura Argentina. Karen Ojeda se encontraba aproximadamente a las 18 horas de ese día junto a un grupo de amigos nadando en la zona de ese parador, en el área frente a las costas de La Florida y del puente Rosario-Victoria.

De repente advirtieron que la mujer era la única del grupo que no regresó a la costa y dieron aviso a Prefectura, que de inmediato montó un operativo de búsqueda. Las tareas se realizaron contrarreloj para aprovechar las últimas horas de sol de la tarde, pero cuando había caído la noche no había rastros de la mujer desaparecida.

Los rastrillajes continuaron en lo sucesivos días, pero recién este domingo los efectivos de Prefectura dieron con el cuerpo de la gendarme aguas abajo, a la altura de La Fluvial.

