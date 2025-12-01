Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

El Concejo Municipal se dispone a aprobar un gasto estimado de un billón de pesos para 2026. Además, se se vota otorgarle la potestad el intendente Pablo Javkin para aumentar el boleto hasta el fin de su mandato

La próxima sesión, el oficialismo buscará aprobar dos temas clave para la gestión municipal: presupuesto 2026 y la potestad al intendente para aumentar el boleto de colectivos.

Luego de una sesión histórica en la que el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal, ahora el oficialismo va por dos temas cruciales antes de que expire el año: por un lado , la aprobación del presupuesto 2026, que reitera por quinta vez el superávit fiscal y volcará el ahorro a obra pública , y por el otro, una nueva autorización para que el intendente Pablo Javkin tenga la potestad para aumentar el boleto de colectivos hasta enero de 2027, con opción a una prórroga de 12 meses más. Una vez más, de complicarse un consenso generalizado, el interbloque oficial apelará a sus 13 votos de los 28 para ejercer la mayoría automática en el recinto.

Antes del recambio de bancas, la señal es clara: resolver temas estratégicos en agenda que la actual gestión requiera para administrar la ciudad. El básico y fundamental es el presupuesto que llega con un ahorro corriente sin antecedentes en los últimos 15 años y un resultado del ahorro corriente en las cuentas públicas volcado a obras. De lo recaudado, se destinará solo el 31 por ciento al pago de remuneraciones del personal.

De no mediar sorpresas, todo se dispone a que el cuerpo deliberativo local autorice un total de recursos por encima del billón de pesos, superávit financiero de 257,7 millones de pesos, con ingresos que se obtendrán en un 49% con recursos propios (TGI, Drei y otros recursos no tributarios), un 25% de origen provincial y recursos de origen nacional.

Lo trascendente es que el ahorro en la cuenta corriente será de unos 123 mil millones de pesos.

El recinto de sesiones del Concejo Municipal vivió en la noche de este jueves momentos decisivos de cara a un anhelo histórico: consagrar la autonomía rosarina.

Presupuesto con perfil social

El gasto social que representará el 63,7% (26,24% al sistema de salud, 21,22% mantenimiento urbano, y 12.41% a obras públicas). Y haciendo otra cuenta y sumando los 184 mil millones de lo municipal, 151 mil millones de la provincia, serán unos 336 mil millones en infraestructura.

Además de casi el ciento por ciento de las luminarias con tecnología led, se colocarán 2.000 nuevos contenedores, 145 nuevas unidades de transporte.

Potestad para definir el boleto

También este jueves estará a consideración de los ediles el proyecto del Ejecutivo para que se autorice hasta enero de 2027 (con opción a otros 12 meses de prórroga) la fijación del valor del colectivo en manos del intendente.

El expediente justifica una nueva potestad el indicar que es "una herramienta necesaria y adecuada para poder continuar con el plan de mejoras, otorgar claridad al usuario y seguridad jurídica a los operadores del sistema". En diciembre de 2019, la administración actual recibió el visto bueno del Concejo para aumentar la tarifa en cuatro meses del año: febrero, mayo, agosto y noviembre.

Luego, en 2023 (año en el que el gobierno nacional dejó de enviar subsidios al transporte rosarino) se extendió dos años más pero con la potestad de fijar el boleto en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. El precio siempre estuvo determinado por las variaciones del índice de precios al consumidor del Indec de la Región Pampeana. Y en ningún caso la adecuación tarifaria puede superar la variación acumulada de los dos meses previos a los que se encuentren publicados.

El Concejo se encamina a votar la autonomía municipal este jueves en el recinto de sesiones. El 4 de diciembre aprobará el presupuesto 2026.

"Sin esta herramienta no habría sido posible alinear las tarifas con los avatares de la inflación y los crecientes costos operativos. Superada la difícil coyuntura que dejó al servicio de transporte urbano en materia de renovación, con pasajeros en riesgo de precarización, se ha iniciado un período de sostenida mejoría de flota que impacta directamente en la calidad del servicio", se justificó el pedido en el mensaje 125/25 de octubre pasado.

Concejo en diciembre

De esta forma, todo se encamina a que en la próxima sesión de este jueves 4 de diciembre estos dos temas cruciales sean aprobados por el Concejo Municipal, previo a su nueva reconfiguración política con la renovación de bancas a partir del 10 de diciembre.