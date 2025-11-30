Ucel: una propuesta académica con foco en un proyecto de "universidad cercana"

Con 14 carreras de grado y una red global de convenios, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano apuesta por la formación personalizada

Con una amplia oferta que abarca desde carreras tradicionales hasta más novedosas, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (Ucel) inscribe al ciclo lectivo 2026. La propuesta académica abarca 14 carreras de grado, 12 de pregrado y 14 de posgrado , además de decenas de diplomaturas y programas de especialización destinados a profesionales.

Daniel Luna, rector de la Ucel, destacó el modelo de la universidad de Pellegrini al 1330, que prioriza la cercanía con el estudiante y la articulación con las necesidades actuales de la sociedad .

En este sentido, Luna mencionó la presencia de " carreras tradicionales con una gran fortaleza profesional " —como derecho, contador público y administración de empresas— junto a opciones de vanguardia y alta demanda. Entre ellas, mencionó la licenciatura en nutrición ("pionera y una de las más prestigiosas de la región), ingeniería en sistemas de información , la tecnicatura en desarrollo de software (incorporada este año) e ingeniería en alimentos , caracterizada esta última por una rápida salida laboral, con alumnos insertos en empresas antes de graduarse.

Otras carreras relevantes de la Ucel son la licenciatura en administración de organizaciones de la salud , la licenciatura en comercialización (marketing) y la licenciatura en relaciones laborales .

Una universidad cercana

El distintivo de la institución es su concepto de "universidad cercana", un lema que, según el rector, se traduce en una enseñanza personalizada. "No dicen que somos una universidad cercana y está muy bien que así lo digan. La cercanía implica la enseñanza personalizada. Nuestros estudiantes no son un número, no son un legajo, son realmente una persona con la que el docente se relaciona", afirmó Luna.

Según explicó, esta cercanía se sustenta en comisiones reducidas para evitar la masividad y garantizar una relación directa docente-alumno, accesibilidad de los directores de carrera, decanos y el propio rector para con los alumnos, y acompañamiento integral, "fundamental —dijo Luna— para la articulación del secundario a la universidad y a lo largo de la carrera". En este sentido subrayó el trabajo de tutores y apoyo económico, con becas y descuentos, "para evitar que las vicisitudes de la vida trunquen un proyecto de vida".

Carreras cortas y títulos intermedios

En respuesta a la necesidad de acceder a estudios más cortos, la Ucel implementó una importante oferta de titulaciones con una gran ventaja: la mayoría son títulos intermedios de carreras universitarias de grado.

Esto no solo otorga un título universitario, sino que permite al alumno insertarse laboralmente —por ejemplo, como procurador antes de abogado o analista universitario en sistemas antes de ingeniero— y luego, si lo desea, retomar el trayecto para obtener el título de grado completo.

En cuanto a la inserción laboral, la universidad se enfoca en que el graduado "salga sabiendo hacer", priorizando la formación práctica desde el segundo año. La institución mantiene relaciones con las principales empresas de la región, facilitando pasantías, prácticas profesionales y becas que han llevado a muchos egresados a ocupar puestos gerenciales en empresas nacionales, multinacionales y en la función pública.

Inversión en tecnología y proyección global de la Ucel

Luna contó que la universidad realizó una inversión significativa en tecnología y equipamiento, destacando la refuncionalización de su anexo de calle Corrientes al 1600, convertida en un módulo científico tecnológico y de servicios a terceros, que alberga laboratorios de nutrición e ingeniería de alimentos de alto nivel.

A nivel curricular, la institución modificó sus planes de estudio para integrar la revolución tecnológica, siendo la Inteligencia Artificial (IA) uno de los focos de sus recientes diplomaturas.

El rector subrayó además la posibilidad de una inserción internacional gracias a una red de convenios con universidades del exterior, como la Universidad de Salamanca (España), la de Münster (Alemania) y la de Duke (considerada la séptima en importancia en Norteamérica).