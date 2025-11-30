La Capital | Info Carreras | Ucel

Ucel: una propuesta académica con foco en un proyecto de "universidad cercana"

Con 14 carreras de grado y una red global de convenios, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano apuesta por la formación personalizada

30 de noviembre 2025 · 07:05hs
La Ucel se sostiene en un proyecto basado en una universidad cercana.

La Ucel se sostiene en un proyecto basado en "una universidad cercana".

Con una amplia oferta que abarca desde carreras tradicionales hasta más novedosas, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (Ucel) inscribe al ciclo lectivo 2026. La propuesta académica abarca 14 carreras de grado, 12 de pregrado y 14 de posgrado, además de decenas de diplomaturas y programas de especialización destinados a profesionales.

Daniel Luna, rector de la Ucel, destacó el modelo de la universidad de Pellegrini al 1330, que prioriza la cercanía con el estudiante y la articulación con las necesidades actuales de la sociedad.

En este sentido, Luna mencionó la presencia de "carreras tradicionales con una gran fortaleza profesional" —como derecho, contador público y administración de empresas— junto a opciones de vanguardia y alta demanda. Entre ellas, mencionó la licenciatura en nutrición ("pionera y una de las más prestigiosas de la región), ingeniería en sistemas de información, la tecnicatura en desarrollo de software (incorporada este año) e ingeniería en alimentos, caracterizada esta última por una rápida salida laboral, con alumnos insertos en empresas antes de graduarse.

Otras carreras relevantes de la Ucel son la licenciatura en administración de organizaciones de la salud, la licenciatura en comercialización (marketing) y la licenciatura en relaciones laborales.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por UCEL (@uceloficial)

>> Leer más: Ucel: la universidad boutique que sigue de cerca el futuro de los graduados

Una universidad cercana

El distintivo de la institución es su concepto de "universidad cercana", un lema que, según el rector, se traduce en una enseñanza personalizada. "No dicen que somos una universidad cercana y está muy bien que así lo digan. La cercanía implica la enseñanza personalizada. Nuestros estudiantes no son un número, no son un legajo, son realmente una persona con la que el docente se relaciona", afirmó Luna.

Según explicó, esta cercanía se sustenta en comisiones reducidas para evitar la masividad y garantizar una relación directa docente-alumno, accesibilidad de los directores de carrera, decanos y el propio rector para con los alumnos, y acompañamiento integral, "fundamental —dijo Luna— para la articulación del secundario a la universidad y a lo largo de la carrera". En este sentido subrayó el trabajo de tutores y apoyo económico, con becas y descuentos, "para evitar que las vicisitudes de la vida trunquen un proyecto de vida".

Carreras cortas y títulos intermedios

En respuesta a la necesidad de acceder a estudios más cortos, la Ucel implementó una importante oferta de titulaciones con una gran ventaja: la mayoría son títulos intermedios de carreras universitarias de grado.

Esto no solo otorga un título universitario, sino que permite al alumno insertarse laboralmente —por ejemplo, como procurador antes de abogado o analista universitario en sistemas antes de ingeniero— y luego, si lo desea, retomar el trayecto para obtener el título de grado completo.

En cuanto a la inserción laboral, la universidad se enfoca en que el graduado "salga sabiendo hacer", priorizando la formación práctica desde el segundo año. La institución mantiene relaciones con las principales empresas de la región, facilitando pasantías, prácticas profesionales y becas que han llevado a muchos egresados a ocupar puestos gerenciales en empresas nacionales, multinacionales y en la función pública.

ucel (2)

Inversión en tecnología y proyección global de la Ucel

Luna contó que la universidad realizó una inversión significativa en tecnología y equipamiento, destacando la refuncionalización de su anexo de calle Corrientes al 1600, convertida en un módulo científico tecnológico y de servicios a terceros, que alberga laboratorios de nutrición e ingeniería de alimentos de alto nivel.

A nivel curricular, la institución modificó sus planes de estudio para integrar la revolución tecnológica, siendo la Inteligencia Artificial (IA) uno de los focos de sus recientes diplomaturas.

El rector subrayó además la posibilidad de una inserción internacional gracias a una red de convenios con universidades del exterior, como la Universidad de Salamanca (España), la de Münster (Alemania) y la de Duke (considerada la séptima en importancia en Norteamérica).

Ver comentarios

Las más leídas

Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Lo último

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Subsidios a la luz y el gas 2026: las respuestas a las dudas más frecuentes

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Santa Fe: liberaron a la mujer que abandonó a su hijo con síndrome de Down

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Belleza silenciosa: la ciencia que trabaja para mejorar la piel

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Las carreras de grado reciben por año unos cien alumnos de otros países que cursan entre un cuatrimestre y un año completos. Buscan tutores para acompañarlos

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Por Carina Bazzoni

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en modo Pac-Man, las fugas en el PJ y el tablero de Pullaro

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

Por Javier Felcaro
Política

Congreso: la arena donde La Libertad Avanza quiere dar una batalla tras otra

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Por Fermín Sánchez Duque
Motores

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli les pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Ovación
Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Por Juan Iturrez
Ovación

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Newells: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Newell's: el desafío de recuperar la memoria y volver a hacerse fuerte en su propia casa

Policiales
Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos
Policiales

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

La Ciudad
Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Saladillo, el barrio de las viejas mansiones y del arroyo que lo forjó

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Cada vez más estudiantes extranjeros realizan experiencias de intercambio en la UNR

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

Una escuela de boxeo donde las mujeres aprenden a defenderse de la violencia

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente