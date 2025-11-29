La Capital | La Ciudad | pesca

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

29 de noviembre 2025
Una postal de la pesca con red en el río Paraná.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Una postal de la pesca con red en el río Paraná.

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos publicaron resoluciones complementarias para regular la actividad de la pesca en el río Paraná, acordando un marco común que prioriza la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la fuente de trabajo de los pescadores artesanales. Este trabajo conjunto responde al trabajo de integración de la Región Litoral y se encuadra en el Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola de la Provincia de Santa Fe.

“Contar con una resolución construida con los actores del sector de nuestra provincia y de manera conjunta con Entre Ríos es clave: una medida coordinada siempre es más eficaz que una acción aislada, y nos permite proteger la biodiversidad del Paraná con reglas comunes y sostenibles para todos los actores del sector”, expresó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que la coordinación con Entre Ríos permite ordenar la actividad y darle sostenibilidad en el tiempo: "Cuando ambas provincias actuamos con criterios comunes, fortalecemos a todo el sector y cuidamos un recurso que es vital para la economía regional y para sostener la vinculación con los mercados internacionales”.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, subrayó que “desde ambas márgenes del río trabajamos juntos con un objetivo definido por los gobernadores, que es la defensa del recurso natural. Lo central es que estamos trabajando en un modelo sostenible y en diálogo con todos los sectores”.

Cuáles son las medidas acordadas para la pesca

El gobierno de Santa Fe emitirá una nueva resolución que reemplazará la 332/2025, y que establece un cupo máximo de captura de 900 toneladas para el trimestre enero–marzo de 2026, en proporción con lo dispuesto por Entre Ríos. Además fija, en ambos márgenes del río, la suspensión temporal de la pesca comercial de sábalo desde el 20 de diciembre al 20 de enero.

El cupo definitivo para el resto del año será definido en la Audiencia Pública Anual, el 16 de diciembre de 2025. Esa instancia funciona como espacio de puesta en común de lo actuado y de los pasos a seguir, compartido con los actores del sector -pescadores, cooperativas, frigoríficos y equipos técnicos- para garantizar reglas claras y participación informada.

Asimismo, Entre Ríos adaptó su régimen semanal de prohibiciones, quedando equiparados los días de veda en ambos márgenes del río: sábados, domingos, lunes y feriados. Esta armonización evita asimetrías y fortalece la eficacia del sistema de control y conservación.

Un contexto ambiental crítico

El deterioro del río Paraná dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un dato contundente. Desde la bajante histórica de 2020, los niveles no se han recuperado y los indicadores confirman la persistencia del estrés ambiental. Los últimos informes del proyecto Ebipes (Evaluación Biológica y Pesquera a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) muestran que sólo 6 de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un trimestre con lluvias por debajo de lo normal, prolongando el escenario de vulnerabilidad.

En este marco, Santa Fe convocó a todos los actores del sector y coincidieron en el diagnóstico: la situación del recurso exige ordenamiento, baja de la presión extractiva, control y criterios coordinados entre jurisdicciones. Ese proceso derivó en el trabajo conjunto con Entre Ríos para revisar normativas, igualar esquemas y alinear medidas que, de manera aislada, pierden efectividad. Asimismo, fruto del diálogo con los distintos actores que integran la cadena ictícola en Santa Fe, se conformó una mesa técnica destinada a evaluar medidas que permitan robustecer el mercado interno.

Desde la provincia destacaron que además de aportar previsibilidad y cuidado del recurso, el acuerdo representa un punto de partida para la gestión conjunta del río Paraná. A partir de ahora, las áreas provinciales evaluarán trimestralmente la evolución del recurso y coordinarán las medidas necesarias para garantizar un modelo sostenible, equilibrado y coherente con las realidades de las comunidades pesqueras del litoral.

