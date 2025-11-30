Beccani: "La industria es trabajo calificado y movilidad social"

El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, destacó el papel del sector en la economía santafesina. Analizo las herramientas para acompañarlo en esta crítica situación

En un momento en que la industria argentina atraviesa un delicado ciclo, Santa Fe busca sostener la producción con políticas activas, aun en un contexto donde a nivel nacional prima el repliegue del apoyo al aparato productivo. El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Becani, analizó el presente del sector y subrayó la importancia estratégica de la ley tributaria 2026, recientemente presentada, para “un alivio inmediato” a la estructura productiva.

La industria explica el 28% del Producto Bruto Geográfico santafesino y 140.000 empleos formales, un tercio del total registrado. Son más de 6.500 plantas industriales, el 95% pymes, distribuidas en todo el territorio. Santa Fe es, además, el segundo polo industrial del país, con cadenas de valor robustas, complejos exportadores y una identidad productiva transversal al territorio. “ No es lo mismo una localidad que tenga una industria a una que no la tenga. La industria es trabajo calificado y movilidad social ascendente ”, sostuvo Beccani.

El diagnóstico es claro: la macroeconomía ordenada por sí sola no alcanza. La ausencia de programas de acompañamiento desde el gobierno nacional profundiza la caída de la actividad y deja a las empresas sin herramientas para sostener inversiones o sortear la baja del consumo interno. “ Coincidimos con la necesidad de estabilidad macroeconómica, pero hoy no hay un acompañamiento activo al sector productivo. La industria santafesina soporta la situación porque hizo las cosas bien: invirtió en innovación, tecnología, ciencia. Pero esto no puede durar eternamente ”, explicó Beccani.

Santa Fe, como otros polos fabriles del país, enfrenta cierres, reconversiones hacia la importación y pérdida de competitividad. La situación contrasta con lo que ocurre en Estados Unidos o Europa, donde los gobiernos impulsan políticas de reindustrialización, subsidios a la producción y estrategias de relocalización de cadenas estratégicas, apuntó Beccani.

Frente a ese vacío, la provincia sostiene un esquema de apoyo que combina financiamiento, innovación, asistencia técnica y un modelo destacado: las mesas sectoriales y transversales. El funcionario contó que hoy funcionan 47 espacios de trabajo y reúnen a más de 300 empresas en sectores como maquinaria agrícola, línea blanca, madera y muebles, y también en áreas emergentes.

Sectores en alza

La mesa de gas, petróleo y minería, hoy con 350 empresas, es el caso emblemático. Allí se gestaron alianzas que permitieron a pymes santafesinas ingresar como proveedoras de Vaca Muerta y otros proyectos estratégicos. “Se generó una economía colaborativa inédita”, valoró Beccani.

Un ejemplo es el de la cooperativa La Morena y un grupo de firmas asociadas que ya entregan módulos habitacionales en Neuquén. También se destacó la reactivación del astillero Atria, en Alvear, hoy con más de 100 trabajadores, que logró volver a operar gracias al trabajo conjunto entre el sindicato, el sector privado y el Estado provincial.

En paralelo, programas como Tecno Industria, Tech Pro, el nuevo programa de inteligencia artificial para maquinaria agrícola y los esquemas de subsidio de tasas para inversión y capital de trabajo lograron sostener la competitividad en un año complejo. La provincia también profundiza la internacionalización a través del Santa Fe Business Forum, que ya reunió a 250 compradores internacionales.

Alivio impositivo y estímulo al empleo formal

En este contexto, la nueva propuesta de ley tributaria representa para la industria “un punto de inflexión”. Según Becani, la reducción de la carga impositiva tiene tres ejes centrales: incentivo al empleo registrado, beneficio por consumo energético y reconocimiento industrial para actividades. tercerizadas

Las empresas podrán descontar del pago de ingresos brutos el monto correspondiente a cada nuevo puesto de trabajo creado desde diciembre. “Es una medida anticíclica que combate el empleo no registrado y estimula la formalización”, destacó.

Además, las firmas que tributan ingresos brutos podrán descontar hasta un tercio del impuesto determinado a partir del costo de su factura eléctrica. Un alivio relevante para industrias electrointensivas y para comercios y servicios. También la ley incorpora como industria a sectores que trabajan a façon y que antes quedaban fuera por una definición “antigua” del concepto industrial. Desde 2026, pasarán a tributar con alícuotas más bajas, un reclamo histórico del sector.

Para Becani, “el paquete impositivo llega en un momento crítico y le devuelve oxígeno a la producción, con impacto directo en la inversión y el empleo”.

De cara al futuro, la provincia apuesta principalmente la agroindustria y logística vinculada a energía, gas, petróleo y minería. Ambos sectores muestran capacidad de tracción sobre las cadenas productivas existentes y tienen demanda creciente de proveedores. “Vemos buenas perspectivas porque las industrias santafesinas están muy vinculadas al agro y porque hoy somos un socio estratégico en proyectos energéticos y mineros”, sintetizó Beccani.