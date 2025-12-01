La Capital | Ovación | Newell's

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

La Lepra fue el equipo que más goleros utilizó en el año y con el posible regreso de Reinatti tendrá que definir el destino de cinco

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

1 de diciembre 2025
Juan Espínola se incorporó de urgencia para la segunda mitad del año ante la salida de Keylor Navas

La columna vertebral de un equipo comienza por el arco. La inestabilidad del puesto de arquero en Newell’s durante 2025 fue contraproducente y una constante. La razón principal se circunscribió a Keylor Navas. A su contratación encima del inicio de la temporada y a su salida inesperada en la mitad.

Las idas y vueltas perjudicaron a un equipo que se sostuvo con dificultad. Que llegó a tener 4 arqueros distintos contando el torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina.

Tener un arquero estable es lo conveniente. Un objetivo a conseguir por la futura comisión directiva. Ningún otro club del fútbol argentino cambió tantos durante el año.

Los otros, no más de tres arqueros

Racing, Argentinos, Platense e Independiente Rivadavia llegaron a tener como máximo 3. Otros conjuntos, 2. Algunos apenas uno. Estos datos son un testimonio de las irregularidades constantes que afectaron al equipo del Parque.

Keylor Navas, Juan Espínola, Williams Barlasina y Josué Reinatti, que retornará si es que Defensa y Justicia no hace uso la opción de compra, fueron los encargados de defender el arco rojinegro a lo largo del año. El costarricense es el único que ya no tiene ningún vínculo con el club del Parque. Con los demás se deberá resolver qué se hace.

Keylor Navas fue importante el tiempo en el que estuvo en Newell's. Pero se fue en forma imprevista.

También requiere resolución el destino de Lucas Hoyos, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre y se habla de una posible partida a Atlanta United. No atajó en el año por una rotura de ligamente cruzado que sufrió en 2024. Solo fue al banco en 3 partidos.

Otro caso a considerar es de Faustino Piotti, suplente en 7 en encuentros.

Qué hacer con los arqueros de Newell's

En principio, la tarea es definir el destino de Espínola, Barlasina, Hoyos, Reinatti y Piotti. Y analizar si existe la necesidad de incorporar a otro. Es que la base desde donde construir un conjunto competitivo implica la correcta elección de los próximos encargados del arco. Desde el titular y el suplente, hasta una tercera opción, por las dudas.

>> Leer más: Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

El nuevo entrenador tiene asegurado para la próxima temporada a Espínola, si es que así lo considera. El club tiene el 80 por ciento del pase del paraguayo que, según se acordó, implicaba el pago de 300 mil dólares en el momento de la operación, 350 mil en diciembre y otra cifra similar en junio de 2026.

Juan Espínola se incorporó a Newell's debido a la salida de Keylor Navas.

Su incorporación fue abrupta. Newell’s salió de urgencia en su búsqueda por la partida imprevista de Navas, luego de que decidió no atajar contra Independiente Rivadavia de Mendoza por la 1ª fecha del Clausura y en la siguiente frente a Banfield.

Espínola tuvo algunas actuaciones correctas. Otras flojas. Fue víctima de algunas goleadas, como el 5 a 0 de Boca, el 3 a 0 de Belgrano y el 3 a 1 de Argentinos. El equipo tampoco lo ayudó mucho. Atajó en 14 partidos y le convirtieron 23 goles.

El año de Newell’s empezó con Reinatti en el arco. Fue el titular en las dos primeras fechas del torneo Apertura. Recibió 4 goles. Con la llegada de Navas fue al banco. A mitad de año fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia por seis meses. No jugó ningún encuentro. Seguramente volverá. El Halcón no abonará los 892 mil dólares que cuesta la mitad del pase del arquero de 22 años.

Josué Reinatti atajó en los dos primeros partidos del Apertura. A mitad de año se fue a Aldosivi.

La vuelta de Barlasina, de 27 años, se dio antes, a mediados de 2025. Culminó el préstamo en Aldosivi, en el que participó en 4 partidos y le hicieron 8 goles. La misma cantidad de encuentros que acumuló luego en la Lepra, pero con menos tantos recibidos: 5.

>> Leer más: ¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece estar analizando una oferta de otro equipo

Tuvo la responsabilidad de estar en el arco en las dos fechas que se ausentó Navas por decisión propia. El resto de las veces que no atajó fue suplente de Espínola, excepto en las dos últimas fechas del clausura. El entrenador Lucas Bernardi optó por Lucas Hoyos para que vaya banco.

Williams Barlasina debió atajar en el inicio del Clausura porque Navas se bajó.

Justamente, el arquero de 37 años reapareció adentro de una cancha en la última parte del año, al menos entre los suplentes, recuperado de una rotura de ligamento cruzado. Su futuro aparenta encontrarse afuera del Parque.

Dentro de los arqueros también a evaluar para la temporada 2026 se encuentran Piotti, de 22 años, que formó parte del plantel de primera en el año y fue al banco en 7 partidos, y Francisco Sciarini, de 20, arquero de la reserva.

El rearmado del plantel implicará una resolución sobre el destino de los arqueros que hoy están en Newell’s. Para tratar de que no se repita tanta incertidumbre en una posición determinante.

