Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Las aplicaciones de movilidad municipal deberán tenerlos geolocalizados para mitigar las altas temperaturas. Se aprobó en el Concejo por pedido de organizaciones de ciclistas

Nicolás Maggi

Nicolás Maggi

1 de diciembre 2025 · 06:30hs
Aunque la primavera todavía tiene algunas semanas por delante, el verano ya empezó a insinuarse en Rosario con jornadas de calor que superaron los 30 grados.

Ante la llegada del calor, el Concejo Municipal aprobó un decreto que incorporará en las aplicaciones Mi Bici, Tu Bici y Móvil TR (Tránsito Rosario) la geolocalización de los bebederos públicos y los refugios climáticos distribuidos en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por organizaciones de usuarios de bicicleta y ONGs dedicadas a la movilidad sustentable.

Según el proyecto que recibió luz verde, Rosario cuenta con una red de bebederos instalados en plazas, parques y espacios verdes, además de refugios climáticos conformados por instituciones públicas, clubes, centros comunitarios y áreas verdes, destinados a brindar sombra y resguardo durante las olas de calor.

La incorporación de esta información en ambas apps busca facilitar el acceso rápido y seguro a esos puntos en días de temperaturas extremas. El texto fue presentado por el concejal Carlos Cardozo (PRO) y aprobado en la última sesión del jueves pasado, luego de recibir despacho de las comisiones de Salud, Presupuesto y Hacienda.

En tiempo real

El decreto establece que cada punto georreferenciado deberá indicar si se trata de un bebedero o un refugio climático, sus horarios de disponibilidad y los servicios ofrecidos, como agua, sombra, ventilación o mobiliario. Para el autor de la iniciativa, esta medida "permitirá que quienes se movilizan en bicicleta o vehículo planifiquen mejor sus recorridos e identifiquen espacios de descanso e hidratación sin necesidad de desviarse o improvisar en plena marcha".

Además, el proyecto apunta a fomentar hábitos saludables: promover la hidratación responsable, el uso de botellas reutilizables y la reducción de plásticos descartables, en línea con políticas ambientales vigentes en la ciudad. También busca mejorar la respuesta ante fenómenos climáticos extremos, donde el acceso rápido a un refugio puede ser clave para evitar golpes de calor o descompensaciones.

El documento también encomienda al Departamento Ejecutivo la implementación de una campaña de comunicación para difundir esta nueva funcionalidad, incentivar la consulta de los mapas de refugios y bebederos, y brindar recomendaciones para el cuidado de la salud durante picos de calor. "La difusión será fundamental para que la ciudadanía incorpore este recurso como parte de su rutina diaria en verano", indicó Cardozo.

Red de refugios

Aunque la primavera todavía tiene algunas semanas por delante, el verano ya empezó a insinuarse en Rosario con una serie de jornadas que superaron los 30 grados. En ese contexto, la Municipalidad abrió dos convocatorias para fortalecer la Red de Refugios Climáticos: una destinada a personas que quieran sumarse como voluntarias y otra orientada a incorporar nuevas instituciones.

La Red funciona desde hace dos años y reúne espacios públicos y privados acondicionados para ofrecer mejores condiciones durante eventos extremos vinculados al cambio climático, como olas de calor o tormentas intensas. Hoy incluye centros municipales de distrito, bibliotecas, museos, centros culturales, polideportivos, plazas y parques, pero la intención oficial es ampliarla y diversificarla.

Quienes deseen postular su institución pueden hacerlo a través de este enlace completando un formulario con datos básicos, entre ellos los horarios de apertura, el acceso a agua, la disponibilidad de sillas y la existencia de un espacio fresco para recibir a las personas que necesiten resguardo.

Olas de calor

Las altas temperaturas afectan la salud: en Rosario, las olas de calor aumentan el riesgo de morir un 11% en población general y un 15% en personas mayores. En marzo de este año, la cuarta ola de calor del verano volvió a poner a prueba la capacidad de respuesta de Rosario. Casi cuarenta escuelas debieron reducir horarios o suspender clases, mientras la sensación térmica rozaba los 44 °C.

Semanas antes, en enero, se habían registrado cortes de luz y de agua que afectaron distintos barrios del área metropolitana, una combinación que mostró cómo estos eventos pueden tensionar al mismo tiempo a los sistemas educativos, de salud y de servicios esenciales. El calor extremo ya no es un fenómeno aislado: se ha convertido en un desafío recurrente, con impactos concretos en la vida cotidiana.

Este fenómeno no es exclusivo de la ciudad ni de la región del Litoral. En los últimos años, gran parte del país viene registrando olas de calor más frecuentes e intensas, en un contexto de acelerado calentamiento global.

En 2024, la temperatura media mundial fue 1,55 °C superior al promedio preindustrial, el valor más alto registrado en 175 años. Este aumento no solo eleva los promedios anuales, sino que intensifica los eventos extremos, con olas de calor que alcanzan temperaturas cada vez más altas y períodos más prolongados de exposición.

