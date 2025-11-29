La familia de Matías Bottoni apuesta por una rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Tres centros de salud en España pueden darle un salto de calidad en la recuperación al nadador y cuando los allegados al joven se enteraron no dudaron en ayudar

“Conéctate con el instituto Wudman (sic) de Barcelona”, leyó la familia de Matías Bottoni en uno de los comentarios en las redes sociales . Ese mensaje con errores de ortografía no la detuvo y la esperanza se prendió en la familia del joven nadador de 17 años , que hace más de 6 meses atraviesa una recuperación tras su accidente en la médula. Las recomendaciones para los padres del adolescente los motivaron a buscar más información y aventurarse a encontrar un salto de calidad en el tratamiento de su hijo.

Si bien Matías sostiene su tratamiento en la clínica de San Jerónimo Sud, Aprepa, Valeria y Luciano, comenzaron a madurar la decisión de llevar las tareas de rehabilitación a España, donde hay al menos tres centros especializados en lesiones de médula ósea.

Los médicos de Aprepa recomendaron un centro especializado en Toledo , los comentarios en la publicación de La Capital acercaron a Matías Bottoni al Institut Guttmann de Barcelona y en la búsqueda de opciones también surgió la posibilidad de ir a Valencia . Como relámpago, la familia comenzó a idear el plan y Luciano, como encargado de la logística y trámites familiares desde el 10 de mayo (día del accidente de Matías) espera una oportunidad para viajar a Barcelona, donde amigos lo recibirán y comenzarán los trámites para obtener el DNI español y en los centros de salud.

“El de Toledo es un hospital público, tienen robótica y todo avanzado porque es uno de los más importantes a nivel mundial, pero para ingresar allí hay que estar dentro del sistema de salud español”, contó a La Capital, Valeria Grimaux, madre de Matías. Eso se presenta como un contratiempo para el tratamiento ya que sólo las personas con nacionalidad española y los extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio español pueden acceder al sistema de salud pública de España. “Es un centro para lesiones medulares incompletas, como la de Matías. Tienen robótica y más tecnología que en Argentina no existe. Nosotros como familia confiamos en las investigaciones científicas y buscamos hacer algo más”, añadió Valeria.

Mati publicación 28.11 El comentario que activó la búsqueda de la familia Bottoni. Captura de pantalla

Así se abre una nueva puerta para la recuperación de Matías Bottoni, que desde el primer día está acompañado por el amor y la solidaridad. Y esta no fue la excepción porque los clubes de natación, amigos y allegados a la familia invadieron las redes sociales con una placa para colaborar con el viaje del nadador a España.

La rehabilitación en España

La alternativa que pisa fuerte es el Institut Guttmann. Los Bottoni ya se contactaron con la clínica, presentaron su caso y están a punto de enviar un informe médico para que se defina su tratamiento y los costos.

El futuro viaje de Luciano le permitiría obtener la documentación necesaria para iniciar otro trámite: el de la agrupación familiar para que su esposa Valeria pueda permanecer en Europa. “Haciendo eso me podría quedar con Mati allá”, remarcó Valeria. Tanto Matías, como Juan Ignacio, el más pequeño de los Bottoni, tienen la ciudadanía por parte de su padre.

Valeria se tomó el tiempo de investigar cada detalle del proyecto. “Hay que ir sí o sí para allá”, afirmó. Y aunque las restricciones por la documentación para la estadía no parece ser un escollo, destacó la posibilidad de aplicar a un “servicio internacional”, que según la web oficial del Institut Guttmann tiene como “fin de facilitar todos los trámites y garantizar una estancia agradable a los pacientes y familias que vienen de otros países a realizar tratamiento neurorrehabilitador”.

Valería viviría con Matías en España y Luciano se encargaría de Juan Ignacio, el pequeño que en 2026 comienza 7º grado y tiene sus amigos y rutina en Rosario. La tercera opción es la clínica Irenea en Valencia, pero corre desde atrás.

Solidaridad desde el primer día

Amigos, allegados o personas que conocieron el caso de Matías desde el principio no se conformaron con juntar el dinero para su operación en 24 horas, tampoco se quedaron de brazos cruzados y organizaron un sin fin de actividades para recaudar dinero, hasta llegaron a gestionar un acuerdo comercial con una marca de gorros para natación. También estuvieron los gestos: miles de grullas que copan, banderas en torneos internacionales y hasta una abuela que lo adoptó como un nieto más, sin siquiera conocerle la cara. La repercusión de Bottoni en la gente fue total.

Para este proyecto de cruzar el atlántico volvió a aparecer. “Todo esto fue muy rápido. La colecta surgió de la gente. Se enteraron y quisieron ayudar. No lo pedimos. También con contactos que están en España. Nos sirve un montón”, agradeció Valeria al ser consultada por la colecta.

Cómo continúa la recuperación de Matías Bottoni

En la última charla que tuvo este medio con la familia Bottoni, sus padres habían deslizado que en San Jerónimo Sud pasaría a un tratamiento ambulatorio en los próximos meses. Sabiendo esto, surgió la posibilidad de dar el salto a España. “Siempre está bien atendido en Aprepa, pero parece que cumplió un ciclo. Queremos buscarle todo lo mejor. Es pesada la decisión de ir a España. Matías necesita un cambio de aire que en Rosario no conseguiríamos”, señaló Valeria.

Mientras continúa con sus tareas en la clínica local, Matías espera por su silla de ruedas especial y la casa de la familia Bottoni atraviesa remodelaciones para colocar las adaptaciones ya que inevitablemente Matías va a tener que estar un tiempo en silla de ruedas.

Matias Bottoni 28.11 (1) Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El nadador de 17 años socio de Echesortu realiza 10 horas de rehabilitación por día y se prepara para rendir las 16 materias pendientes para finalizar el secundario.

En algunos meses Matías Bottoni recibirá el alta de Aprepa para pasar a un tratamiento ambulatorio. La esperanza de viajar a España a continuar con su tratamiento “no lo pensamos mucho porque queremos que Matías tenga lo mejor, al menos intentarlo, no quedarnos como que no lo intentamos”, cerró Valeria.

Cómo fue el accidente de Matías Bottoni

El sábado 10 de mayo, Matías se accidentó en el Campeonato Nacional de Mayores, que se disputaba en el Parque Olímpico de Buenos Aires. En el precalentamiento antes de nadar por la medalla, el joven se tiró a la pileta y chocó con otro nadador que cambió de carril antes de salir del natatorio. El rosarino se llevó la peor parte: una lesión en la médula y daño en la quinta vértebra cervical.

El primer destino de Matías fue el hospital público Santojanni. Luego fue derivado al hospital Italiano de Buenos Aires. Sus padres, que se encontraban en Carcarañá en una competencia deportiva de su hermano, viajaron de urgencia a acompañarlo. El diagnóstico esa primera noche no era el mejor. Los médicos fueron directos y la esperanza de vida de Matías estaba comprometida, sin embargo superó la noche, fue operado el lunes a primera hora, luego de una colecta solidaria en tiempo récord, en donde se consiguieron 60 millones de pesos en apenas 24 horas.

Luego pasó al Fleni, instituto especializado en neurología, pero la familia Bottoni no quedó conforme con la atención y buscaron alternativas, la cual encontraron en le clínica Aprepa de San Jerónimo Sud de Santa Fe.