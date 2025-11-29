La Capital | La Ciudad | Matías Bottoni

La familia de Matías Bottoni apuesta por una rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Tres centros de salud en España pueden darle un salto de calidad en la recuperación al nadador y cuando los allegados al joven se enteraron no dudaron en ayudar

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

29 de noviembre 2025 · 06:30hs
Matías Bottoni en su casa de San Jerónimo Sud

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Matías Bottoni en su casa de San Jerónimo Sud, en una entrevista con La Capital.

“Conéctate con el instituto Wudman (sic) de Barcelona”, leyó la familia de Matías Bottoni en uno de los comentarios en las redes sociales. Ese mensaje con errores de ortografía no la detuvo y la esperanza se prendió en la familia del joven nadador de 17 años, que hace más de 6 meses atraviesa una recuperación tras su accidente en la médula. Las recomendaciones para los padres del adolescente los motivaron a buscar más información y aventurarse a encontrar un salto de calidad en el tratamiento de su hijo.

Si bien Matías sostiene su tratamiento en la clínica de San Jerónimo Sud, Aprepa, Valeria y Luciano, comenzaron a madurar la decisión de llevar las tareas de rehabilitación a España, donde hay al menos tres centros especializados en lesiones de médula ósea.

Los médicos de Aprepa recomendaron un centro especializado en Toledo, los comentarios en la publicación de La Capital acercaron a Matías Bottoni al Institut Guttmann de Barcelona y en la búsqueda de opciones también surgió la posibilidad de ir a Valencia. Como relámpago, la familia comenzó a idear el plan y Luciano, como encargado de la logística y trámites familiares desde el 10 de mayo (día del accidente de Matías) espera una oportunidad para viajar a Barcelona, donde amigos lo recibirán y comenzarán los trámites para obtener el DNI español y en los centros de salud.

>> Leer más: Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El de Toledo es un hospital público, tienen robótica y todo avanzado porque es uno de los más importantes a nivel mundial, pero para ingresar allí hay que estar dentro del sistema de salud español”, contó a La Capital, Valeria Grimaux, madre de Matías. Eso se presenta como un contratiempo para el tratamiento ya que sólo las personas con nacionalidad española y los extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio español pueden acceder al sistema de salud pública de España. “Es un centro para lesiones medulares incompletas, como la de Matías. Tienen robótica y más tecnología que en Argentina no existe. Nosotros como familia confiamos en las investigaciones científicas y buscamos hacer algo más”, añadió Valeria.

Mati publicación 28.11
El comentario que activó la búsqueda de la familia Bottoni.

El comentario que activó la búsqueda de la familia Bottoni.

Así se abre una nueva puerta para la recuperación de Matías Bottoni, que desde el primer día está acompañado por el amor y la solidaridad. Y esta no fue la excepción porque los clubes de natación, amigos y allegados a la familia invadieron las redes sociales con una placa para colaborar con el viaje del nadador a España.

La rehabilitación en España

La alternativa que pisa fuerte es el Institut Guttmann. Los Bottoni ya se contactaron con la clínica, presentaron su caso y están a punto de enviar un informe médico para que se defina su tratamiento y los costos.

El futuro viaje de Luciano le permitiría obtener la documentación necesaria para iniciar otro trámite: el de la agrupación familiar para que su esposa Valeria pueda permanecer en Europa. “Haciendo eso me podría quedar con Mati allá”, remarcó Valeria. Tanto Matías, como Juan Ignacio, el más pequeño de los Bottoni, tienen la ciudadanía por parte de su padre.

>> Leer más: El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Valeria se tomó el tiempo de investigar cada detalle del proyecto. “Hay que ir sí o sí para allá”, afirmó. Y aunque las restricciones por la documentación para la estadía no parece ser un escollo, destacó la posibilidad de aplicar a un “servicio internacional”, que según la web oficial del Institut Guttmann tiene como “fin de facilitar todos los trámites y garantizar una estancia agradable a los pacientes y familias que vienen de otros países a realizar tratamiento neurorrehabilitador”.

Valería viviría con Matías en España y Luciano se encargaría de Juan Ignacio, el pequeño que en 2026 comienza 7º grado y tiene sus amigos y rutina en Rosario. La tercera opción es la clínica Irenea en Valencia, pero corre desde atrás.

Solidaridad desde el primer día

Amigos, allegados o personas que conocieron el caso de Matías desde el principio no se conformaron con juntar el dinero para su operación en 24 horas, tampoco se quedaron de brazos cruzados y organizaron un sin fin de actividades para recaudar dinero, hasta llegaron a gestionar un acuerdo comercial con una marca de gorros para natación. También estuvieron los gestos: miles de grullas que copan, banderas en torneos internacionales y hasta una abuela que lo adoptó como un nieto más, sin siquiera conocerle la cara. La repercusión de Bottoni en la gente fue total.

Para este proyecto de cruzar el atlántico volvió a aparecer. “Todo esto fue muy rápido. La colecta surgió de la gente. Se enteraron y quisieron ayudar. No lo pedimos. También con contactos que están en España. Nos sirve un montón”, agradeció Valeria al ser consultada por la colecta.

Cómo continúa la recuperación de Matías Bottoni

En la última charla que tuvo este medio con la familia Bottoni, sus padres habían deslizado que en San Jerónimo Sud pasaría a un tratamiento ambulatorio en los próximos meses. Sabiendo esto, surgió la posibilidad de dar el salto a España. “Siempre está bien atendido en Aprepa, pero parece que cumplió un ciclo. Queremos buscarle todo lo mejor. Es pesada la decisión de ir a España. Matías necesita un cambio de aire que en Rosario no conseguiríamos”, señaló Valeria.

Mientras continúa con sus tareas en la clínica local, Matías espera por su silla de ruedas especial y la casa de la familia Bottoni atraviesa remodelaciones para colocar las adaptaciones ya que inevitablemente Matías va a tener que estar un tiempo en silla de ruedas.

Matias Bottoni 28.11 (1)

El nadador de 17 años socio de Echesortu realiza 10 horas de rehabilitación por día y se prepara para rendir las 16 materias pendientes para finalizar el secundario.

En algunos meses Matías Bottoni recibirá el alta de Aprepa para pasar a un tratamiento ambulatorio. La esperanza de viajar a España a continuar con su tratamiento “no lo pensamos mucho porque queremos que Matías tenga lo mejor, al menos intentarlo, no quedarnos como que no lo intentamos”, cerró Valeria.

Cómo fue el accidente de Matías Bottoni

El sábado 10 de mayo, Matías se accidentó en el Campeonato Nacional de Mayores, que se disputaba en el Parque Olímpico de Buenos Aires. En el precalentamiento antes de nadar por la medalla, el joven se tiró a la pileta y chocó con otro nadador que cambió de carril antes de salir del natatorio. El rosarino se llevó la peor parte: una lesión en la médula y daño en la quinta vértebra cervical.

El primer destino de Matías fue el hospital público Santojanni. Luego fue derivado al hospital Italiano de Buenos Aires. Sus padres, que se encontraban en Carcarañá en una competencia deportiva de su hermano, viajaron de urgencia a acompañarlo. El diagnóstico esa primera noche no era el mejor. Los médicos fueron directos y la esperanza de vida de Matías estaba comprometida, sin embargo superó la noche, fue operado el lunes a primera hora, luego de una colecta solidaria en tiempo récord, en donde se consiguieron 60 millones de pesos en apenas 24 horas.

Luego pasó al Fleni, instituto especializado en neurología, pero la familia Bottoni no quedó conforme con la atención y buscaron alternativas, la cual encontraron en le clínica Aprepa de San Jerónimo Sud de Santa Fe.

Noticias relacionadas
La nueva ley provincial busca controlar las alarmas que disponen las empresas de seguridad privada.

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Las palomas son el blanco de múltiples quejas en las calles de Rosario.

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

La Fluvial anunció cruces diarios a la isla Sabino Corsi desde el viernes 5 de diciembre de 2025 por la temporada de verano.

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Los investigadores se llevaron cajas de fentanilo

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Lo último

Los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Leticia Di Gregorio: El gobierno provincial vuelve a invertir fuerte en escuelas de General López

Leticia Di Gregorio: "El gobierno provincial vuelve a invertir fuerte en escuelas de General López"

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

La familia de Matías Bottoni apuesta por una rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Tres centros de salud en España pueden darle un salto de calidad en la recuperación al nadador y cuando los allegados al joven se enteraron no dudaron en ayudar

La familia de Matías Bottoni apuesta por una rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Ovación
Tenis: el Tricentenario Ciudad de Rosario baja el telón en el Rosario Rowing Club

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Tenis: el Tricentenario Ciudad de Rosario baja el telón en el Rosario Rowing Club

Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Un viernes por el piso para Franco Colapinto en Qatar y un finde que no invita a ilusionarse

Un viernes por el piso para Franco Colapinto en Qatar y un finde que no invita a ilusionarse

Newells: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
La familia de Matías Bottoni apuesta por una rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por una rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"