Graves casos de alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Los controles se activaron tras un aviso al 911 y un choque en pleno centro. El municipio calificó los hechos como inadmisibles y reforzará las sanciones

30 de noviembre 2025 · 13:30hs
Operativos de tránsito en Rosario: secuestran autos por alcoholemia positiva de 2

Operativos de tránsito en Rosario: secuestran autos por alcoholemia positiva de 2,50 y 1,22 g/l

Agentes de la Secretaría de Control municipal intervinieron en las últimas horas en dos episodios de alcoholemia positiva en Rosario, ambos con niveles muy superiores al permitido y que derivaron en el secuestro de los vehículos. En uno de los casos, el test arrojó 2,50 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra considerada altísima y de altísimo riesgo.

El primer hecho ocurrió luego de un aviso al 911, que alertó sobre un vehículo realizando maniobras peligrosas. Personal policial interceptó el auto en Cochabamba y Berutti y solicitó la intervención de la Dirección General de Tránsito, que llegó de inmediato. La prueba de alcoholemia confirmó un nivel de 2,50 g/l, y además se comprobó que el conductor no tenía licencia de conducir.

El segundo caso se registró en Santa Fe y Presidente Roca, tras un siniestro vial en el que un auto chocó a un vehículo estacionado. La Policía convocó a Tránsito para realizar el control correspondiente: el conductor arrojó 1,22 g/l. No hubo heridos, pero el impacto obligó a la intervención municipal.

Alcoholemia positiva: los dos autos al corralón

En ambos episodios, los autos fueron remitidos al corralón municipal. El secretario de Control, Diego Herrera, calificó las situaciones como extremadamente graves:

Vamos a ser firmes con las sanciones. Este tipo de hechos son inadmisibles. No podemos permitirlo. Situaciones como estas generan un gran riesgo”, señaló.

Las autoridades insistieron en la importancia de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol y recordaron que los operativos de control continuarán reforzándose en distintos puntos de la ciudad.

Alberdi, el musical, llega a Rosario con una única función el 7 de diciembre, después de haber agotado dos meses de funciones en Buenos Aires.

Llega a Rosario "Alberdi, el musical", la "Hamilton" argentina que es furor en Buenos Aires

La secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Florencia y las donaciones junto a la empresa privada de Rosario que aporta su granito de arena para el Hospital Garrahan

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Santa Catarina ofrece un mix perfecto de naturaleza, recorridos turísticos y cercanía para los viajeros argentinos.

Guía para disfrutar Santa Catarina: playas, naturaleza y verano a pocas horas de Rosario

