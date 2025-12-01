Se viene el verano: una guía de precios de las colonias de vacaciones en Rosario

Clubes y sindicatos ya lanzaron las inscripciones con un amplio abanico de precios. Las colonias de vacaciones del municipio, otra opción

El calor ya se instaló en las calles de la ciudad y, con él, la cuenta regresiva para el fin de las clases . Para las familias rosarinas, diciembre no solo marca el cierre del año, sino el inicio de una logística compleja . Aunque el deseo de escaparse al mar o las sierras siempre está latente, la realidad es que gran parte del verano transcurrirá en el cemento de Rosario. Ahí es donde las colonias de vacaciones se convierten en el refugio indispensable para los chicos y en la tranquilidad necesaria para los padres.

Sin embargo, este año la calculadora es protagonista. Con aranceles que van desde los $300.000 hasta los $550.000 según la ubicación del club, el acceso a estos espacios en temporada exige una planificación financiera rigurosa.

En este contexto de bolsillos flacos, La Capital analizó las distintas propuestas, desde los clubes tradicionales hasta las opciones barriales, para saber cuánto costará el chapuzón de esta temporada.

El club Tiro Suizo (cortada Raffo 5100) ya lanzó la inscripción a su temporada de verano en con actividades especiales y colonia. El turno mañana es más económico ($490.000 para los socios y $590.000 para los no socios) y en el turno tarde los valores del verano ascienden a $570.000 para los socios y $670.000 para los no socios.

>> Leer más: Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Respecto del Club Residentes de Parquefield, en el extremo norte de la ciudad, la cuota mensual será de $100.000 para socios y $120.000 para no socios en diciembre y febrero. En tanto, en enero el valor incrementa 20 mil pesos para socios y 30 mil para no socios. Los hermanos tienen un 20% de descuento. El horario es de 9 a 12.30 del mediodía y los más pequeños podrán hacer deportes acuáticos, asistir a talleres y realizar diversas actividades lúdicas. La inscripción tiene un costo de $20.000.

El Club Atlético Temperley (Ayacucho 2167) también oficializó los costos de su Colonia Culturitas, cuya temporada se iniciará el 9 de diciembre con actividades de 9 a 13 hs. El valor base para un niño es de $160.000 (socios) y $192.000 (no socios) por el mes de diciembre. Sin embargo, para familias numerosas el costo se dispara: inscribir a tres hermanos no socios alcanza los $518.000. Como servicio adicional, se ofrece una pre-hora de 8 a 9 por un costo extra de $40.000.

Los clubes más grandes

Ya en los clubes más grandes o más céntricos, los precios llegan a duplicarse, y en algunos casos incluyen los traslados a predios más retirados. Ese es el caso de Universitario, que tiene sus actividades en el campo de deportes y ofrece colonia en los turnos mañana y tarde. El costo mensual para los chicos de 3 a 12 años es de $170.000 para los socios y $220.000 en el caso de los no socios. La temporada cuesta $430.000 para socios y $550.000 para no socios. En tanto, el transporte para quienes no tengan movilidad propia sale $170.000 todo el verano.

En Provincial, también con actividades en el country de Oroño y Cura para chicos desde los 5 y hasta los 13 años, el costo mensual de los socios es de $195.000 y $330.000 para los no socios. Los tres meses completos sale $525.000 para socios y $900.000 no socios. La inscripción ya arrancó y ofrecen varios medios de pago.

En tanto, en Gimnasia y Esgrima de Rosario no hay un precio para toda la temporada. El costo es de $240.000 el mes completo, $200.000 las tres semanas y $150.000 la quincena. La temporada de pileta arranco el viernes pasado y termina el 29 de marzo.

Por otra parte, la cuota del Náutico Sportivo Avellaneda saldrá $400.000 la temporada para menores de 13 a 17 años y de 5 a 12 años, $300.000. Arrancó el pasado 16 de noviembre y concluye el 15 de marzo.

>> Leer más: Pertenecer: el podio de los clubes más costosos de Rosario

El club Estancia Damfield, en Funes, en tanto, propone una jornada de 9 a 12.30, con la posibilidad de entrar una hora antes y salir dos horas después con un pago extra. El día de colonia cuesta $19.000, la semana $79.000, la quincena $129.000 y el mes $219.000. Hay cuatro grupos de chicos, según las edades, y desde la institución destacan que cuentan con amplios espacios verdes, canchas de fútbol y hockey y un quincho cerrado, entre otros servicios e instalaciones.

El Old Resian Club dio a conocer su tarifario, con valores diferenciados según el mes y la contratación de traslado. Para diciembre, la tarifa por mes completo se fijó en $230.000 con transporte y $160.000 sin el servicio. De cara a enero, el costo mensual asciende a $345.000 (con transporte) y $240.000 (sin transporte), aunque la institución ofrece la flexibilidad de contratar por quincena: $180.000 con traslado incluido y $130.000 si los padres llevan al niño. Asimismo, el club confirmó un beneficio para las familias, aplicando un descuento acumulable del 5% por cada hermano inscripto.

La colonia de verano del Jockey Club de Rosario está destinada a niños de 3 a 10 años de edad y se desarrolla entre diciembre y febrero. El mes tiene un costo de $250.000 aproximadamente. La propuesta incluye juegos, deportes y actividades culturales en contacto con la naturaleza.

En el caso del Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell), la diferencia de valores según la condición del inscripto es determinante. La tarifa por el mes completo de colonia se estableció en $170.000 para los socios de la institución. Sin embargo, para aquellos que no poseen membresía y buscan acceder a la propuesta de la entidad, el costo por el mismo período se eleva significativamente hasta alcanzar los $286.000, reforzando la ventaja económica de la afiliación en el verano.

En cuanto a los sindicatos, Empleados de Comercio saldrá $70.000 por niño, dos hermanos $120.000 y tres $160.000. El transporte puerta a puerta es opcional y hay financiación con tarjeta de crédito. Los hijos de los afiliados podrán disfrutar del campo de deportes ubicado en Ricardo Núñez 390 y también el predio de Zavalla.

En el Sindicato de Prensa (SPR) aún se encuentran ultimando detalles. En los próximos días se abrirán las inscripciones y se conocerán los costos.

Colonias municipales, precios accesibles y agenda completa

Frente a los altos costos del sector privado, la propuesta municipal se consolida como la alternativa más fuerte para el verano rosarino. La temporada 2025/2026 articula actividades en los polideportivos, el Balneario La Florida y clubes barriales asociados, con una oferta que abarca desde las clásicas colonias hasta escuelas de natación y gimnasia en el agua.

>> Leer más: Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Para todas las edades La propuesta pedagógica se divide en tres grandes grupos: colonias para infancias (4 a 12 años), espacios para las juventudes (13 a 15 años) y la colonia de adultos mayores, esta última en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Además de los ejes recreativos y el aprendizaje de natación, este año se suman actividades como iniciación al movimiento, musculación y ritmos.

La agenda ya está en marcha. Desde el 25 de noviembre se habilitaron los turnos web para la revisión médica y, a partir del 2 de diciembre, se podrá sacar turno para la inscripción a colonias.

10 de diciembre: Inician las piletas recreativas.

15 de diciembre: Arrancan las colonias y actividades dirigidas.

14 de febrero: Cierre de colonias.

28 de febrero: Cierre de piletas recreativas.

¿Cuánto cuesta ir a la pileta municipal? La diferencia económica con los clubes privados es notable. El costo de la revisión médica se fijó en $2.000 (para mayores de un año). Para quienes opten por el uso de pileta libre (sin colonia), la entrada diaria cuesta $1.000 para mayores de 15 años y $800 para menores de 10 a 14 años (menores de 10, jubilados y personas con discapacidad entran gratis). También existen abonos mensuales: en enero, por ejemplo, el pase libre mensual para un adulto costará $12.000 y para un menor $9.400.

>> Leer más: Clubes de Rosario en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Guía de inscripción: paso a paso