La Municipalidad de San Lorenzo completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios de la ciudad En su primera etapa, el programa abarcó arterias de los barrios Norte, Díaz Vélez, Islas Malvinas, Supe, Alem, Mitre y Bouchard 30 de noviembre 2025 · 06:25hs

San Lorenzo lleva adelante un plan de repavimentación de sus calles.

La Municipalidad de San Lorenzo completó la primera etapa del plan de repavimentación que abarcó 32 cuadras en los barrios Norte, Díaz Vélez, Islas Malvinas, Supe, Alem, Mitre y Bouchard. El programa tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad, y garantizar la condición óptima de la red vial.

“Teniendo prácticamente todas las cuadras de la ciudad asfaltadas o pavimentadas con hormigón, se impone el mantenimiento o la reconstrucción. Las calles se van deteriorando por el uso y también por intervenciones de aguas y redes. Obviamente esto demanda un trabajo amplio y lo estamos haciendo”, aseguró el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

Los trabajos consistieron en la remoción del asfalto deteriorado, el tendido de nuevo material y su compactación en caliente. Entre las calles intervenidas se destaca la repavimentación de calle Vivas, una arteria estratégica que a lo largo de 1.100 metros, entre Urquiza y Berón de Astrada, une los barrios Mitre y Las Quintas.