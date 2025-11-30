Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia El exgobernador de Tucumán, quien cumple arresto domiciliario, debió ser intervenido por una apendicitis 30 de noviembre 2025 · 19:05hs

El exgobernador de Tucumán José Alperovich, quien cumple una condena en prisión domiciliaria por abuso sexual, fue operado de apendicitis este domingo, poco después de contraer matrimonio con la ex-Gran Hermano Marianella Mirra.

Alperovich fue trasladado desde su departamento en Puerto Madero, donde cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina, hasta un centro médico en el barrio porteño de Almagro, tras sufrir fuertes dolores en el abdomen. Su flamante esposa lo acompañó a la clínica, según las fotos que publicó el periodista Ángel de Brito en redes sociales.

La pareja se casó el pasado jueves en el departamento de Puerto Madero. Allí recibieron invitados y pidieron comida por una aplicación de entregas, lo que provocó una oleada de críticas en X (ex-Twitter) e Instagram. “Todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”, se lamentó Mirra, quien en las últimas horas había cambiado su apellido en redes sociales por el de su esposo.

La ex-Gran Hermano, de 41 años, y el exgobernador de Tucumán, de 70, viven juntos en Puerto Madero desde junio de este año, luego de que Alperovich recibiera el beneficio de la prisión domiciliaria por su avanzada edad y su delicado estado de salud.