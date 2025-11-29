La Capital | Política | jueces

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Lo resolvió la Justicia federal de Rosario luego del planteo de inconstitucionalidad realizado por un magistado provincial, que apuntó a varias desigualdades

29 de noviembre 2025 · 14:45hs
El Juzgado Federal Nº 2 de Rosario rechazó un planteo de inconstitucionalidad realizado por un magistrado provincial contra la ley que marca que los jueces nombrados desde el 2017 deben pagar el impuesto a las ganancias.

Marcelo Bustamante / La Capital

El Juzgado Federal Nº 2 de Rosario rechazó un planteo de inconstitucionalidad realizado por un magistrado provincial contra la ley que marca que los jueces nombrados desde el 2017 deben pagar el impuesto a las ganancias.

El Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la conjueza Natalia Analía Martínez, rechazó un planteo de inconstitucionalidad realizado por un magistrado provincial contra la ley que estableció el impuesto a las ganancias para los jueces cuyo nombramiento ocurrió a partir de 2017.

La acción había sido planteada por Maximiliano Cossari, un juez rosarino, quien objetó la imposición de Ganancias al argumentar que la distinción temporal (magistrados designados antes y después de 2017) violaba el principio de igualdad y la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones del sector.

También había respaldado su planteo en criterios adoptados en distintas jurisdicciones, diferentes interpretaciones y una acción judicial de la Asociación de Magistrados.

Pero el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la conjueza Martínez, basó su rechazo al planteo en que la garantía de intangibilidad salarial (artículo 110 de la Constitución Nacional) buscar resguardar la independencia del Poder Judicial pero no constituye una inmunidad tributaria absoluta. Y que protege de disminuciones discrecionales de los salarios, no de la aplicación de un impuesto general, no discriminatorio y razonable.

Acerca del principio de igualdad, la resolución de Martínez consideró que el criterio temporal introducido por la ley (la fecha de nombramiento) es una categoría objetiva y no arbitraria.

>> Leer más: El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

También recordó la decisión de la Corte Suprema que había revocado una medida cautelar que suspendía la aplicación del tributo de la ley Nº 27.346. Y aludió al acuerdo conciliatorio sellado en 2018, que igualó los criterios de retención en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.

Noticias relacionadas
El sector que comanda el exgobernador santafesino Omar Perotti realizará el viernes próximo en Rosario su último cónclave del año.

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Patricia Bullrich, futura jefa del bloque libertario en el Senado; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y la nueva incorporación a las filas de los Milei: la diputada santafesina Verónica Razzini. 

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni, presentes en uno de los palcos del Senado nacional presidido po Villarruel.

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Lo último

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario llevó a cabo una colecta para la Fundación del Garrahan. Este lunes tendrá su cierre con un jornada solidaria. Cómo colaborar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado
La Ciudad

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Ovación
Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos
OVACIÓN

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron