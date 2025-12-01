La Capital | La Ciudad | Sida

Día Mundial del Sida: el municipio refuerza las estrategias de prevención

La explanada del Museo Castagnino será este lunes el epicentro de las actividades. También habrá consejerías y conversatorios en los centros de salud sobre enfermedades de transmisión sexual

1 de diciembre 2025 · 06:25hs
“Es fundamental hablar y sostener las actividades en relación al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Tenemos que acompañar a las personas que conviven con VIH/Sida, pero sobre todo prevenir”, señala Diana Mardoni, directora general de Promoción y Cuidado de la salud Colectiva de la Municipalidad.

La reflexión llega en el marco del Día Mundial de Respuesta Integral al HIV/Sida, que se celebra este lunes 1º de diciembre, y busca sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico temprano, el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral y el acceso a una atención integral, esenciales para prevenir la enfermedad avanzada, salvar vidas y reducir el estigma.

La explanada del Museo Castagnino será el centro de las actividades que se realicen en Rosario para conmemorar la fecha que, este año, tiene como lema reducir la mortalidad relacionada con el VIH, como lo plantea la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El objetivo a alcanzar es “cero muertes por Sida en 2030”.

Desde las 17 y hasta las 21, en el museo de Pellegrini y Oroño, actuarán grupos musicales y habrá puestos para realizar tanto testeos de VIH como de sífilis, espacios de consejería y se colocarán vacunas de Hepatitis B, siguiendo el calendario nacional de vacunación, entre otras propuestas de promoción y prevención.

La actividad se realiza en forma conjunta entre la Secretaría de Salud del municipio, el Ministerio de Salud de la provincia, la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir), la Aids Healthcare Foundation (AHF-Rosario) y el Colegio de Médicos.

“El concepto de salir a la calle es, justamente, que se hable del tema. Tomar ese día como una efeméride muy importante; porque si bien en relación al VIH hemos tenido un montón de avances en cuanto a medicación, métodos diagnósticos, sobrevida, nuestro principal objetivo es que aquellas personas que conviven con VIH lleguen a tener carga indetectable. Y es algo que viene sucediendo porque nos encontramos con muy buenas respuestas al tratamiento”, señala Mardoni.

Por eso, dice, “es fundamental hablar y sostener las actividades, tanto las que acompañan a las personas que conviven con la infección, como actuando en prevención”. Bajo esa consigna, apunta, se alista “todo lo que tenga que ver con llegar al territorio y con poder hacer testeos, captar poblaciones más vulnerables o aquellos que habitualmente no consultan, para nosotros es la prioridad”.

Rosario es una de las ciudades pioneras del país en tejer políticas públicas para la prevención y tratamiento de VIH, con la creación del Programa Municipal de Sida, allá por 1992.

En los centros de salud

Además de las actividades en el Museo Castagnino, durante todo el mes se realizarán jornadas especiales en los centros de salud, donde habrá talleres con grupalidades, con jóvenes que participan del programa Nueva Oportunidad, para abordar la temática y ofrecer la posibilidad de testearse.

Se trata de una instancia más de los servicios de consejería que funcionan durante todo el año en los centros de salud, en la Casa de la Promoción (Moreno 960, primer piso, donde funcionaba la ex maternidad Martín) y en los hospitales Roque Sáenz Peña, Alberdi y Carrasco, donde además existen consultorios de profilaxis pre-exposición; aquellos tratamientos para prevenir el contagio, además del preservativo, en situaciones que podrían ser de riesgo.

El VIH se considera una infección de transmisión sexual, ya que el virus puede transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual sin protección, aunque no es la única vía de contagio. Afecta a todas las personas, sin discriminar géneros, edades u orientación sexual. Las principales formas de prevención son el uso de preservativos en cada relación sexual y no compartir agujas si se consumen drogas inyectables.

>>Leer más: Creció el número de pacientes con VIH en Santa Fe y preocupan futuros recortes a nivel nacional

Cifras que demandan atención

La semana pasada, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de las Américas a intensificar la respuesta frente al VIH, alertando que alrededor de un tercio de las personas con VIH se diagnostica demasiado tarde.

Según los datos más recientes, en 2024 se estimó que 2,8 millones de personas vivían con VIH en América Latina y el Caribe. Y mientras el Caribe redujo las nuevas infecciones en 21% desde 2010, América Latina registró un incremento del 13% en el mismo período.

En la Argentina se estima que, al menos, 140 mil personas viven actualmente con el virus del VIH, según el Boletín de Respuesta al VIH y las ITS publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. El trabajo señala que la tasa de casos de VIH fue de 14,1 cada cien mil habitantes en 2023. Estos valores son una décima más altos que los de 2019, previo a la pandemia de COVID-19.

>>Leer más: La tendencia de no usar preservativo en relaciones sexuales enciende la alarma en equipos de salud

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud de Rosario, en la ciudad se observan “ascensos y descensos cíclicos” de las infecciones por VIH.Desde 2020 se veía un aumento en los casos, que continuo en los años siguientes, hasta 2024, donde se registró un descenso de las infecciones de transmisión sexual, especialmente en VIH. Y se sostiene la no transmisión vertical del VIH (de una mujer madre a su hijo)”, puntualiza la directora general de Promoción y Cuidado de la Salud Colectiva de la Municipalidad.

Por eso, repite, hay que seguir trabajando “incansablemente” en promover el uso del preservativo y seguir sumando acciones para disminuir el estigma en relación al VIH, para reducir miedos y temores.

