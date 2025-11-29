Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Dentro de los nueve préstamos que hizo Central hay nombres como los de Ignacio Russo, Mauricio Martínez, Tobías Cervera y Alan Rodríguez.

Gran presente. Ignacio Russo está teniendo un muy buen año en Tigre, que si no hace uso de la opción de compra volvería a Central.

Central tendrá que afrontar en 2026 al menos seis competiciones oficiales: Apertura, Clausura, Supercopa internacional, Copa Argentina, Recopa de campeones y el torneo que le quita el sueño al pueblo canalla que es la Copa Libertadores, donde los de Arroyito ingresaron a la fase de grupos.

Por lo cual tendrá que tener un plantel numeroso de al menos tres futbolistas por puesto que estén en condiciones de competir. Toda una ingeniería tanto para el director deportivo Federico Lussenhoff como para el entrenador Ariel Holan.

Dentro de este marco hay nueve futbolistas que deben regresar al club. Hay nombres para todos los gustos. Los que más se destacan son los de Ignacio Russo y Mauricio Martínez. Pero también dentro de este lote se encuentran Tobías Cervera, Alan Rodríguez, Franco Frías, Luciano Ferreyra, Marcelo Acosta, Ulises Ciccioli y Kevin Silva.

A esta altura cualquier cosa que se quiera escribir sobre sus futuros es una mera especulación sin fundamentos. Ya que en el medio además hay opciones de compra y no se sabe que actitud van a tomar las otras instituciones. Pero se puede repasar las actuaciones de estos futbolistas en este tiempo que estuvieron fuera de Central.

Ignacio Russo (25 años)

El hijo de Miguel entre Copa Santa Fe y torneos de AFA solamente tuvo 9 partidos en la primera de Central: dos de titular y siete ingresando desde el banco.

Anotó un gol, que fue el 14 de agosto de 2021 ante Independiente (L) 1-2 con el Kily González, en lo que fue su último partido con la camiseta del canalla. Su padre nunca vio con buenos ojos dirigirlo y eso le restó chances en el club.

Pero en estos últimos cuatro años demostró condiciones. En 2022 en Chacarita jugó 33 partidos y anotó 9 goles, en 2023 en Patronato llegó a la red 9 veces en 40 cotejos, durante 2024 hizo 6 tantos en Instituto en 38 encuentros, mientras que este año lleva 11 gritos en 38 duelos en Tigre.

Mauricio Martínez (32 años)

El volante oriundo de Santo Tomé en sus dos etapas en el club (2016-18) y 2024 totalizó 85 partidos (73 como titular) y convirtió 4 tantos.

Su último juego en Central data del 14 de diciembre de 2024 cuando el conjunto dirigido por Ariel Holan venció 2 a 1 a Belgrano de Córdoba en el Gigante.

A principios de este año pasó a Unión donde tuvo mucha continuidad ya que entre todas las competiciones sumó 38 partidos y conquistó tres goles.

Alan Rodríguez (25 años)

Coyote que fue campeón en 2023 con Central jugó en el club 70 partidos (59 de titular) y logró dos goles. Su último partido fue con Holan ante River (V) 0-4 el 8 de diciembre de 2024. Este año fue a préstamo a Remo de Brasil, que fue campeón del Torneo Parense y ascendió a primera. Pero el lateral paraguayo solo participó en 14 partidos de la serie B del Brasileirao, uno de la Copa Brasil y tres de la Copa Paraense, siendo su último partido el 14 de setiembre.

Tobías Cervera (23 años)

El delantero jugó 29 partidos en Central (18 desde el inicio) y conquistó 4 goles entre 2023 y 2024 y fue campeón de la Copa de la Liga 2023. A mediados del año pasado pasó a Platense donde en un año solo estuvo 186’ en cancha (8 partidos). En el segundo semestre de 2025 estuvo en Aldosivi y sumó más minutos (627) donde totalizó 12 cotejos y marcó un gol.

Franco Frías (23 años)

El Chipi jugó 22 partidos en Central en 2022, pero solamente 6 como titular. Convirtió dos goles. En 2023 jugó en Barracas Central (8 cotejos, uno de titular y un gol), en 2024 en Unión Española de Chile (29 partidos, 24 de titular y 11 tantos) y en 2025 en Sarmiento de Junín (21 encuentros, 7 de titular, un gol).

El resto de los futbolistas de Central que finalizan sus préstamos

Los otros futbolistas que tienen que volver son Luciano “Pupi” Ferreyra, proveniente de Central Norte de Salta, Marcelo “Torito” Acosta (2 de Mayo de Paraguay), Ulises Ciccioli (Aucas de Ecuador) y Kevin Silva (Alvarado).