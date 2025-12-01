La Capital | La Ciudad | eventos

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

En las sastrerías se atraviesa la temporada alta. Los clientes van en busca del azul que ya es un clásico, pero muchos apuestas por un atuendo descontracturado

1 de diciembre 2025 · 06:20hs
El traje de un hombre es el outfit clásico para los eventos

El traje de un hombre es el outfit clásico para los eventos

El cierre del año también es el momento de cierre de etapas o para hacer balance. Y como lo marca la tradición, se organizan eventos y se renueva el traje, camisas y hasta calzado, una tarea no tan sencilla como parece para los hombres, que deben elegir entre una variedad de combinaciones y estilos.

Aunque las tendencias de la moda indiquen que el verde inglés o chocolate son los colores para el 2025, en los cambiadores en las sastrerías de Rosario lo que más se despliega son los ambos negros y azules, en todas sus tonalidades. “Nunca hay azul para estas fechas”, repite un vendedor detrás del mostrador.

El denominado Ambo, la conjunción entre el saco y el pantalón, las camisas, corbatas o moños y hasta zapatos, todo hay que combinarlo, que quede prolijo y para la ocasión demandada. “Hoy algunos buscan un estilo más descontracturado y combinan saco con remera”, explicó Leo Mónaco, titular de Carrington y agregó que son varios clientes los que apuestan por zapatillas de vestir.

Para Mónaco, la compra de un ambo o saco hoy dejó de ser exclusiva para eventos como las graduaciones o los cumpleaños de 15. “Te comprás un saco y en dos meses lo usás con un jean para un cóctel”, retrató.

Los hombres que pasan por el cambiador

Con más de 80 años en el rubro en la Caliotti Sastrería no señalaron tendencias en colores que se impongan al “azul marino”, porque “del negro hace años que salimos”, dijo Leonardo, parte de la tercera generación del negocio.

En Caliotti sí identificaron una moda en cuanto al conjunto saco, chaleco y pantalón. “Vienen a buscar saco y pantalón iguales y chaleco distinto”, reconoció Leonardo, y explicó que se utiliza el mismo tejido para la confección y que se busca un chaleco que contraste o que se amalgame al resto de las prendas.

Como parte de la historia de la ciudad, en Caliotti se ven pasar nietos de los primeros clientes que vienen en búsqueda de traje hecho a medida, trajes ya confeccionados, arreglos y una pequeña porción de productos para alquileres.

En la zona norte, Ciro Rizzi recibe a los clientes en el local y rápidamente diferencia las compras: “El que viene como invitado va más canchero, saco sport y pantalón de gabardina, hasta zapatillas urbanas y sin corbata. En cambio, el graduado o padre de cumpleañera van al traje. Entre los más jóvenes, la mitad elige zapatillas, y los adultos, todos con zapatos”, retrató. Mucho pañuelo, poco chaleco y cada vez más outfit sin corbatas, es otra característica que notó el comerciante con más de 30 años de experiencia en el rubro.

>> Leer más: Rosario tendrá su primer mapa de costureras y modistas: buscan visibilizar el trabajo textil local

Al igual que sus colegas coincide con el azul como el color preferido. Sólo en su comercio representa el 60% de las ventas desde septiembre, cuando comienza la temporada alta.

Juan Carlos Carrizo es el titular de la tienda de Vincenzo en el corredor comercial San Martín Sur. El comerciante reconoce que apuesta por una marca que apunta a un sector de clientes de la clase media y eso repercute en las ventas. "La gente especula mucho y viene a comprar con lo justo. Esta temporada se movió mucho pantalón y camisa, porque los eventos tiran a ser menos formales. O saco solo para completar lo que ya se tiene", le contó a La Capital. En su local se puede ver colores clásicos como negro o azul, pero también celeste, gris y beige.

Cuánto cuesta vestirse para un evento en Rosario

Décadas atrás prepararse para los eventos llevaba meses de anticipación, y aunque algunos siguen con esas costumbres, cada vez más se acortaron los tiempos para medirse, probarse y comprar la vestimenta para una noche especial, que puede rondar los 700 mil pesos con calzado incluido.

En Carrington un ambo promedia los 475 mil pesos, si a eso se le suma una camisa de 100 mil pesos y unos zapatos de 180 mil pesos, en total se está gastado: 755 mil pesos. Si se le agrega cinto y corbata o moño, el total se eleva a 845 mil pesos, que se pueden pagar en 3 cuotas sin interés, pero que permite un descuento pagando en efectivo. “Si cambiás zapatos por zapatillas o camisa por remera, tenés que restarle 80 mil pesos al total”, agregó Mónaco.

Rizzi apuntó que un ambo ronda los 390 mil pesos en promedio. Para completar el atuendo se debe tener en cuenta una camisa por 90 mil pesos, corbata y/o cinto por 40 mil pesos cada uno en promedio y calzado, que va de 130 mil pesos en zapatillas urbanas hasta 160 mil pesos en zapatos. En total, se necesita 720 mil pesos para equiparse. Su local ofrece hasta seis cuotas sin interés y descuentos en pago con efectivo o trasferencia.

En Vincenzo, Carrizo divide las prendas entre económicas, con una tela tropical o mecánica; de gama media, confeccionado con gabardina; o de una calidad superior hecho con hilo de alpaca. "Un ambo económico cuesta 150 mil pesos", aseguró y apuntó que el más caro ronda los 290 mil pesos. Las camisas van desde los 45 mil hasta los 60 mil pesos. Ante cada precio, aclaró: "Siempre en talles estándar". Siguiendo con el outfit una corbata se ubica en 13 mil pesos, cinto en 30 mil y zapatos en 80 mil, pero zapatillas urbana por 53 mil pesos. Aunque se puede conseguir un saco solo entre los 120 mil y los 140 mil pesos. Como todo comercio existen descuentos en efectivos y facilidades de compra con tarjetas de créditos y cuotas sin interés.

En tanto, en Caliotti, al trabajar con telas importadas directamente de Inglaterra o Italia, un ambo ronda los 1.600 dólares.

