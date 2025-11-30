Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

El local de Sarmiento al 800 y el de calle Córdoba 1063 estarán unidos en el centro de la manzana a través de un túnel interactivo con una propuesta innovadora para los más chicos. Será un paseo para toda la familia.

Diecinueve años tenía el rosarino Fernando Berasategui cuando abrió su primera fotocopiadora frente a la facultad de Economía. Empezó con la venta sólo de los apuntes que se vendían como pan caliente entre los estudiantes porque era el único que los tenía. Luego sumó las biromes y el salto a la librería fue un paso natural . Dicen quienes lo conocen que Fernando siempre fue muy inquieto buscando crecer e innovar en su segmento.

Así, el primer local de Lader lo abrió en los años 90 sobre Mitre antes de llegar a Santa Fe . Ese fue el gen de esta librería y juguetería que hoy suma ocho locales en su haber tras cuatro décadas en el mercado. Y hoy son noticia porque les toca presentar un nuevo hito: inauguran mañana una importante inversión que unirá dos de sus locales más grandes, el que tiene ingreso por Sarmiento al 800 y el de calle Córdoba 1063.

Negocios de La Capital dialogó con los creadores de Lader, Fernando y su mujer Celina Berasategui y también con sus hijos Mercedes y Agustín que ya están trabajando activamente en la empresa familiar. Junto a ellos está Diego Martínez, quien lleva treinta años en la compañía acompañando cada uno de los nuevos desafíos de Lader. “El crecimiento de esta empresa fue exponencial, cada apertura fue un sueño, Fernando siempre quiere mejorar año a año y con lo que vamos a hacer ahora se redondea un círculo que hace mucho queríamos lograr”, define Diego.

La nueva apuesta de Lader los consolida como el local más grande en su tipo en Rosario. Tendrá en total 2.000 metros cuadrados donde se comercializarán gran parte de los 20 mil productos que tienen en stock . Pero quizás, lo más interesante es el diseño y desarrollo que idearon para unir los dos locales que se transformará en una galería exclusiva de la marca. Describe Mercedes que “va a ser como un paseo para los rosarinos, algo muy lindo para la ciudad, un espacio grande para disfrutar. La conexión a va ser como un gran túnel con aros de luces que cuando vayan caminando se van a ir encendiendo al ritmo de la música. Además, habrá pantallas interactivas que les permitirá una experiencia inmersiva”. Su hermano, Agustín agrega que “ en las pantallas habrá un personaje que irá moviendo objetos y acompañando la experiencia” . Cuentan además que toda la propuesta es está desarrollada con proveedores locales.

De esta forma, Lader sumará una propuesta con valor agregado que forma parte de una tendencia global en el comercio, donde los locales no invitan sólo a comprar sino también a poder quedarse y vivir un entretenimiento diferente. Y en épocas donde al consumo hay que incentivarlo, esta idea aporta un diferencial en pleno centro rosarino.

Una idea que forma parte de un proyecto mayor

Fernando Berasategui siempre quiso que su comercio pudiese diferenciarse en el mercado. Cuenta su hija Mercedes que él viajaba de joven a Europa y ya en esa época veía el modelo de negocio de las grandes cadenas y pensaba qué podría traer y desarrollar en Argentina. Por ejemplo, de los clásicos McDonald´s, observaba con atención el modo y la rapidez con la que recibían a sus clientes y en Lader ocurre algo similar. Quienes ingresan a las tiendas siempre tienen una persona disponible para que los guíe por las góndolas de los locales durante todo el año y más en épocas previas al inicio de clases.

e696df61-1a87-42f6-b4e1-f0b68a2ed866 Junto a Mercedes y Agustín está Diego Martínez, a cargo de todos los locales. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Año a año fueron creciendo y diversificándose. Nacieron como librería, pero en el 2005 incorporaron todo el segmento de juguetes. Luego cuenta Celina que cuando tenía que conseguir uniforme para la escuela de sus hijos le resultaba muy engorroso tenerlos a tiempo y vieron ahí un nuevo nicho de negocios. Se lanzaron a fabricar uniformes propios y hoy son proveedores de quince colegios privados de la ciudad. También estuvieron en otros rubros, como el del bazar o las golosinas, pero esos segmentos los dejaron porque prefieren estar 100% concentrados en su core bussiness.

Un viaje a China que duró todo un mes

El 8 de diciembre es un día importante para Agustín. Es que ese día llegarán los productos comprados en China tras un viaje que hizo junto a Fernando este año. Estuvieron en la famosa feria de Canton durante cinco días y el resto del mes recorrieron diferentes fábricas proveedoras de juguetes, regalerías, agendas, marcadores, libretas, entre otras. Explica Agustín que “lo interesante es que pudimos armar y elegir los productos que queríamos en la calidad que los queríamos”, de hecho, esos artículos llegan por primera vez con marca Lader.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Librerias Lader (@libreriaslader)

A la pregunta acerca de cómo es la producción que pudo ver en China, Agustín describe que “me llamó la atención cómo trabajan allá, nosotros en un día hacíamos dos o tres fábricas y de una ciudad a otra hay una distancia de tres horas. Lo hicimos solos, gracias al contacto de un empresario local. Pero una vez llegamos a una fábrica a las 10:30 de la noche, muy tarde, y lo sorprendente es que a esa hora nos atendieron los gerentes con sus asesores. Estaban todas las maquinarias trabajando cada una con el operario, una planta enorme, de una manzana. Y cerca de las doce de la noche llegó incluso el dueño de la fábrica a conocernos”.

La experiencia fue muy buena, y proyectan un nuevo viaje para mayo próximo, eso sí, aclaran que sólo el 10% de lo que venden en Lader es importado y el resto son de proveedores nacionales, en su mayoría marcas líderes. “Tenemos unos 100 proveedores en el país”, puntualiza Mercedes al tiempo que explica que la estrategia de Lader es lograr vender productos de calidad al mejor precio que sea posible, es por eso la variedad de proveedores. Y también quieren darles la posibilidad a sus clientes de tener una oferta para todos los bolsillos.

Seguir de cerca el consumo

En sus ocho locales, Lader tiene más de 100 empleados. Ahora para las fiestas suman personal temporario para poder atender la demanda. Para motivar el consumo, buscan siempre tener ofertas rotativas que sean tentadoras para los clientes y Diego explica que tienen en detalle un seguimiento de cómo se comporta el consumo, tanto por mes por año y por producto, con esos números en mano van pensando nuevas estrategias.

1e7d3136-e637-4868-84df-7db51c71ce77 Cuando comenzaron a diversificarse, lo primero fue sumar juguetería. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

La apertura del nuevo mega local interconectado se da en un contexto clave, el mes del año con más ventas. Comienza la temporada alta que, para el rubro de ellos, se extiende hasta marzo porque han cambiado los hábitos y muchas personas compran los útiles de la escuela en pleno verano. Buscan promociones y tener todo listo para el inicio de clases que en el 2026 se proyecta para el 2 de marzo.

En este nuevo espacio, Mercedes agrega que proyectan tener lugares destacados para productos especiales. “Ahora están volviendo los fans de Kitty, de Snoopy o los nuevos productos bajo la licencia de Stitch o los Transformers. La idea es que en el nuevo local podamos tener productos destacados, porque como hay tantas góndolas muchas veces las piezas con diseño se pierden. Ahora los vamos a poder distinguir bien porque vamos a tener espacio para hacerlo”, explica y añade: “Este local es algo novedoso y yo quería algo así, porque si bien hace cuarenta años que esta empresa familiar está en Rosario, podemos aun ser novedad. Esto va a ser una experiencia para la gente, va a ser un gran paseo de compras”.

Con todo, esta empresa de los Berasategui abre un nuevo capítulo en su historia y busca con su segunda generación, que se encarga mayormente del área de importación con Agustín a la cabeza y de marketing con Mercedes a cargo, seguir creciendo en el corazón de la ciudad.