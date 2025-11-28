La Capital | Ovación | Central

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

El Canalla no hará uso de la opción de compra de la mitad del pase y el jugador volverá al club donde se inició

28 de noviembre 2025 · 15:48hs
Santi López

Virginia Benedetto / La Capital

Santi López, en uno de los partidos en los que jugó en Central. 

El plantel de Central sigue entrenando, a pesar de que ya está afuera de los playoffs del torneo Clausura. Los jugadores trabajarán hasta el 10 de diciembre y luego se irán de vacaciones. El inicio de la pretemporada está programado para el 4 de enero.

No será una pretemporada más. Es que Central jugará la Copa Libertadores 2026 y el torneo Apertura al mismo tiempo. Para el club el objetivo es hacer un buen papel en el torneo internacional y para eso deberá reforzar el equipo.

Mientras el plantel sigue trabajando, empezarán a definirse situaciones referidas a jugadores que están en el equipo y probablemente no continúen y de futbolistas que están a préstamo y deben regresar a Arroyito.

Santi López se va de Central

Entre los primeros hay un nombre que caía de maduro que no seguirá en Central, Juan Manuel Elordi, y otro sobre el que había dudas, Santiago López. Ahora ya se sabe que Central no hará uso de la opción por el jugador de Independiente y que el extremo volverá a Avellaneda.

Santi López llegó al Canalla este año. Jugó 20 partidos en los que marcó dos goles y no dio ninguna asistencia, una campaña calcada a la que hizo en Independiente desde que debutó en primera. El entrenador Ariel Holan lo tenía muy en cuenta cuando llegó, pero después participó cada vez menos y su balance no terminó siendo bueno.

Santi López llegó al Canalla este año. Jugó 20 partidos en los que marcó dos goles y no dio ninguna asistencia Santi López llegó al Canalla este año. Jugó 20 partidos en los que marcó dos goles y no dio ninguna asistencia

El chico vino a préstamo a Central, aunque con una opción de compra de la mitad del pase en alrededor de un millón de dólares. Ahora se sabe que el club de Arroyito no hará uso de esa opción y devolverá al extremo a su club de origen.

