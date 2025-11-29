Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

La mujer de 50 años será entrevistada por autoridades provinciales y tiene una restricción para acercarse al pequeño de 7 años

La madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe fue liberada por la Justicia, pero tendrá que dar explicaciones ante autoridades de la Secretaría de Niñez provincial . Además, se le impuso una restricción de acercarse al menor de edad , que quedó a resguardo de su padre.

El pasado martes, una mujer de unos 50 años fue detenida en el barrio santafesino Centenario por abandonar a su hijo de 7 años , con síndrome de down, en la plaza El Palomar . Pero en las últimas horas recuperó la libertad luego del avance de la investigación de la fiscal Milagros Parodi y la intervención de la Secretaría de Niñez de la provincia.

Al conocer el hecho, un juzgado de Familia de Santa Fe dictó una medida de distancia para la madre , que no podrá acercarse ni tener contacto con el menor de edad hasta que se resuelva la situación judicial.

Entre el lunes y martes, la madre será entrevistada por especialistas de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

Un niño solo y bañándose en la plaza

La Justicia provincial comenzó a investigar este martes el presunto abandono de un nene en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo a la tarde, cuando el papá del nene hizo la denuncia a través del 911. En ese momento, creía que el chico se había perdido en el centro mientras estaba con su pareja, aunque los investigadores plantearon otra versión de los hechos y decidieron arrestarla.

El primer reporte vinculado a la investigación señala que el padre regresó a su casa y llamó a la policía de inmediato para ubicar al nene por lo que le había contado la mujer. En cuestión de minutos, los encargados del operativo recibieron buenas noticias desde la zona del Palomar. Una vecina del lugar se acercó a un móvil policial para denunciar la presencia de un niño bañandose en el piletón de la plaza.

Los agentes de la Brigada de Orden Público (BOU) llevaron al niño hasta la comisaría 1ª y llamaron a personal especializado para cuidarlo. Mientras tanto, pidieron la intervención de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

En segunda instancia, el hombre de 47 años que había pedido ayuda denunció que su pareja había abandonado al nene en la plaza. En su declaración, precisó que la mujer había vuelto a su hogar a bordo de un remís.

Frente a este testimonio, los agentes dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar lo ocurrido.