La Capital | La Región | madre

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

La mujer de 50 años será entrevistada por autoridades provinciales y tiene una restricción para acercarse al pequeño de 7 años

29 de noviembre 2025 · 16:24hs
La madre había sido detenida horas después de la denuncia por abandono de persona

La madre había sido detenida horas después de la denuncia por abandono de persona

La madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe fue liberada por la Justicia, pero tendrá que dar explicaciones ante autoridades de la Secretaría de Niñez provincial. Además, se le impuso una restricción de acercarse al menor de edad, que quedó a resguardo de su padre.

El pasado martes, una mujer de unos 50 años fue detenida en el barrio santafesino Centenario por abandonar a su hijo de 7 años, con síndrome de down, en la plaza El Palomar. Pero en las últimas horas recuperó la libertad luego del avance de la investigación de la fiscal Milagros Parodi y la intervención de la Secretaría de Niñez de la provincia.

Al conocer el hecho, un juzgado de Familia de Santa Fe dictó una medida de distancia para la madre, que no podrá acercarse ni tener contacto con el menor de edad hasta que se resuelva la situación judicial.

Entre el lunes y martes, la madre será entrevistada por especialistas de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

Un niño solo y bañándose en la plaza

La Justicia provincial comenzó a investigar este martes el presunto abandono de un nene en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo a la tarde, cuando el papá del nene hizo la denuncia a través del 911. En ese momento, creía que el chico se había perdido en el centro mientras estaba con su pareja, aunque los investigadores plantearon otra versión de los hechos y decidieron arrestarla.

El primer reporte vinculado a la investigación señala que el padre regresó a su casa y llamó a la policía de inmediato para ubicar al nene por lo que le había contado la mujer. En cuestión de minutos, los encargados del operativo recibieron buenas noticias desde la zona del Palomar. Una vecina del lugar se acercó a un móvil policial para denunciar la presencia de un niño bañandose en el piletón de la plaza.

Los agentes de la Brigada de Orden Público (BOU) llevaron al niño hasta la comisaría 1ª y llamaron a personal especializado para cuidarlo. Mientras tanto, pidieron la intervención de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

En segunda instancia, el hombre de 47 años que había pedido ayuda denunció que su pareja había abandonado al nene en la plaza. En su declaración, precisó que la mujer había vuelto a su hogar a bordo de un remís.

Frente a este testimonio, los agentes dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar lo ocurrido.

Noticias relacionadas
Allegados a las víctimas pidieron justicia al inicio del juicio. 

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Claudia Delbebbio y Virginia Ferreyra, muertas por una guerra entre bandas narco

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo

Darío Barassi le dedicó unas conmovedoras palabras a su madre a dos años de su fallecimiento

La señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

Terraz proyecta su trabajo en San Lorenzo como parte de una apuesta regional que incluye desarrollos en Rosario, Funes, Ibarlucea y otros puntos estratégicos del Gran Rosario.

Terraz consolida su presencia con viviendas y naves logísticas

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Lo último

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Un grupo de voluntarios de Rosario llevó a cabo una colecta para la Fundación del Garrahan. Este lunes tendrá su cierre con un jornada solidaria. Cómo colaborar

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias
politica

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Newells: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Ovación
Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar
Ovación

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Policiales
Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban
Policiales

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Ciudad
Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan
La Ciudad

Rosario enviará un camión con reciclados para ayudar al hospital Garrahan

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida