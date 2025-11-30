Torneo Regional: con un bochornoso final, PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y pasó de fase

Tras el gol de Obregón en el final, la violencia apareció en Puerto San Martín. Hubo invasión de cancha por parte y gresca entre jugadores

En el final del partido hubo pelea entre los jugadores de Coronel Aguirre y PSM Fútbol.

Un final bochornoso se dio en la cancha de PSM Fútbol tras el triunfo y clasificación de los locales. El partido con Coronel se jugó con los dientes apretados, hubo varias amarillas, el visitante terminó con 9 jugadores por las expulsiones de Bogado y Benítez, y se le sumó la roja a Pirulo Rivarola, uno de los técnicos del rojiverde.

El único gol del encuentro lo anotó Ramiro Obregón en sexto minuto adicionado. Después llegó el final y la barbarie se adueñó de la escena con corridas, invasión de cancha, golpes de puño entre jugadores y hasta balas de gomas para apaciguar los ánimos tan caldeados. Todo fue un caos.

Tras el bochornoso final, la terna arbitral santafesina no quiso dar precisiones a Ovación sobre el informe, pero las sanciones serán muy duras para varios jugadores que participaron de la gresca generalizada.

En la ciudad de Puerto San Martín se definía la zona 10 del Regional Amateur entre PSM Fútbol y Coronel Aguirre en la Región Litoral Sur. El local llegaba como puntero e invicto y con un punto le alcanzaba para pasar de fase. Por su parte, al rojiverde de Villa Gobernador Gálvez sólo le servía la victoria para llevarse la clasificación.

>>Leer más: Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

El primer tiempo fue intenso y muy parejo, hubo llegadas en los dos arcos, pero la falta de puntería y las salvadas de Gastón Fernández y Roa Molina privaron que el resultado se modifique.

En el complemento, el dueño de casa fue un poco más, aunque no fue fino a la hora de la puntada final. La visita también tuvo dos chances para alzarse con el triunfo.

Después llegaron las expulsiones en el rojiverde: primero se fue Bogado con dos amarillas y Benítez con roja directa. Y, en sexto minuto adicionado, Obregón definió con clase ante el Gato Fernández y puso el 1 a 0 final.

En el cierre llegó la locura y todo se empañó. El fútbol tuvo una tarde agitada, varios jugadores son culpables porque hay que saber ganar y perder. De eso se trata y la pelota quedó manchada. El enviado de La Capital sufrió una agresión producto de un proyectil que le impactó en la cabeza, aunque por fortuna no pasó a mayores.