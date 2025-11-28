La Capital | Ovación | Central

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Las polémicas y cruces por el gesto de los jugadores de Estudiantes hacia sus colegas canallas no se acallan

28 de noviembre 2025 · 19:27hs
El vicepresidente de Estudiantes dijo que el pasillo de espaldas no fue contra Central. 

El vicepresidente de Estudiantes dijo que el pasillo de espaldas no fue contra Central. 

Lejos de apagarse, las polémicas por el pasillo de los jugadores de Estudiantes a sus colegas de Central en el Gigante de Arroyito, cuando ambos equipos se enfrentaron por los octavos de final del torneo Clausura, siguen aumentando como una bola de nieve.

El último y más destacado episodio en torno a ese gesto de los jugadores del Pincha es la sanción aplicada por el tribunal de disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y a los 11 jugadores titulares en el Gigante.

A Verón el tribunal le aplicó una sanción de seis meses de suspensión para ejercer la presidencia, mientras que a los jugadores los castigó con dos fechas de suspensión, con la particularidad de que deberán cumplir esta pena en el próximo torneo Apertura.

En paralelo, los cruces entre Verón y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, continúan escalando.

En cambio, otros buscan bajarle los decibeles a la discusión, como el vicepresidente de Estudiantes, Martín Gorostegui.

Qué dijo el vicepresidente de Estudiantes

El directivo habló este viernes sobre el espaldazo de los jugadores del club a sus colegas de Central y sostuvo: "Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano saben que lo del pasillo no fue contra RosarioCentral. Nos conocemos hace mucho y están al tanto".

Esta declaración parace abonar un rumor que circuló desde el mismo día del polémico pasillo, cuya realización fue impuesta a Estudiantes por la AFA. Ese día se dijo que los jugadores de Central estaban al tanto de lo que harían sus colegas porque estos se lo habían hecho saber, con la aclaración de que no era contra ellos sino contra la orden de la AFA.

Gorostegui: "Vamos a apelar"

Gorostegui dijo además que los abogados de Estudiantes están viendo qué hacer frente a la sanción contra Verón y los futbolistas. "No estamos de acuerdo con el fallo del Tribunal de Disciplina. Es nuestro derecho evaluar. Iremos por una apelación", anticipó.

Por último, a propósito del partido que Estudiantes jugará este sábado en Santiago del Estero contra Central Córdoba, por los cuartos de final del torneo Clausura, el directivo sostuvo: "Confiamos en el arbitraje, puntualmente en Yael Falcón Pérez, en el VAR y su terna", frase con la que pareció intentar calmar las aguas frente a la ola de sospechas en torno al favoritismo de la AFA por Central Córdoba y las ayudas para que se clasifique.

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho
"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

