Verón cuestionó el título de Central y acusó a la AFA de "fuertes amenazas" hacia Estudiantes

El presidente del club platense se refirió a la polémica con los dirigentes del fútbol argentino y las duras sanciones a la institución luego del "espaldarazo"

Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras las severas penalizaciones que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impuso a Estudiantes de La Plata en el marco de su contienda con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente del ente. Las tensiones comenzaron luego del reciente título otorgado a Central como campeón de liga tras quedar primero en la Tabla Anual.

Luego de que los jugadores del "Pincha" recibieran de espaldas a sus colegas de Central en el pasillo de honor impuesto por la AFA, la entidad dispuso dos fechas de sanción para los once jugadores titulares de dicho encuentro y la suspensión a Verón por 6 meses de toda actividad relacionada con el fútbol por el incumplimiento de la normativa.

En este contexto, la "Brujita" explicó cómo se originó este reconocimiento al Canalla: "En realidad, lo que se pone a consideración, porque tampoco estaba en el orden del día, cuando se convocó era para hablar del nuevo torneo y algo del reglamento del playoff de este torneo; todo lo otro viene ya armado, impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato, cuando lo que se había puesto en consideración era hacer un reconocimiento. Es muy distinto a darle una estrella a un equipo".

Frente a este acto de rechazo de la copa otorgada al club rosarino, el presidente de la institución platense dialogó con el medio "Radio con vos" y explicó la causa por la que se adoptó dicha actitud: " El torneo a Central, lamentablemente, se lo dieron pero no estaba en juego , nunca se informó, si no, todos hubieran tomado otra postura. A Central hay que reconocerle que es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos, a lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo o a un campeón, me parece que no sucedió acá".

>> Leer más: Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Lionel Messi y Chiqui Tapia

Además, agregó: "No es contra Central, podría haber sido otro equipo, no es contra alguien. Cuando me informan de esta situación, yo pregunto: ‘¿Pero esto se votó? Qué pasó?’. No hubo votación. ¿Hubo un debate? No, ya estaba armado, ya estaba decidido. Era algo que ya estaba, no había otra instancia".

Verón habló sobre su enfrentamiento con "Chiqui" Tapia y la AFA

El presidente de Estudiantes expresó el por qué decidió que el club emita un comunicado rechazando el título de Central: “No lo hice de manera impulsiva sino que yo tengo que defender a mi club con la verdad, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo que me pasan por adelante tomando decisiones a piacere, como tienen ganas”.

Embed Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos… https://t.co/XJBSxXKSRS — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 20, 2025

Luego, la "Brujita" argumentó el motivo por el cual no salió a defenderse frente a los polémicos posteos que le dedicó Pablo Toviggino, tesorero de la AFA: “No corresponde. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país donde nos jactamos de tener los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas, donde se le falta el respeto a una institución, porque yo soy presidente de una institución. O, mismo, amenazar".

En este plano, opinó sobre los temores que puede llegar a enfrentarse a futuro, tanto la institución de La Plata como su persona: "Lo que es grave es la amenaza a una institución, la amenaza a un dirigente. En un ámbito que no corresponde. La bajeza para referirte así a una institución tan importante como Estudiantes y amenazarla con que el año que viene la van a pasar mal me llama un poco la atención y me pone en alerta".

>> Leer más: Pasillo contra Central: la AFA suspendió por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por seis meses a Verón

En este sentido, explicó qué peligros ve posibles: "Vamos a tener que estar muy atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Puede terminar con un descenso, malos arbitrajes. Es algo que está pasando y estamos acostumbrados".

Sobre esta línea, dio su visón sobre el rendimiento de los árbitros del fútbol argentino, fuertemente cuestionados en este último tiempo: "No se puede estar pensando siempre en lo que va a pasar en un partido con los arbitrajes, hay una cuestión que sobrevuela los partidos y nosotros lo primero que hacemos es ver quién nos toca como árbitro y en el VAR, porque se decide ahí".