La Capital | Información General | clima

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico para los principales destinos turísticos y principales ciudades del país entre diciembre y febrero próximos.

30 de noviembre 2025 · 15:55hs
La Costa Atlántica

La Costa Atlántica, uno de los destinos más elegidos por los argentinos. 

Un informe realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo será el clima en Argentina en los próximos tres meses. De esta manera, se brindaron detalles sobre las temperaturas y precipitaciones durante el verano en la Costa Atlántica, uno de los destinos favoritos de los turistas.

El Pronóstico Climático Trimestral, que abarca desde diciembre de 2025 hasta finales de febrero de 2026, estableció que la probabilidad de que las temperaturas en la zona costera de la provincia de Buenos Aires se ubiquen por arriba de lo normal oscila entre el 40 y el 45%.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero y febrero que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales.

>>Leer más: Uruguay, la gran alternativa del verano: conectividad, precios y novedades para turistas argentinos

Cómo será en Rosario, Santa Fe y en el resto del país

En Rosario, las probabilidades de que la temperatura sea superior a la normal durante los tres meses de verano oscila entre los 40% y 45%. Por su parte, hay entre 45% y 50% de probabilidades de que las lluvias en la ciudad sean inferior a la normal, por lo que el verano local promete un termómetro alto y pocas precipitaciones.

A grandes rasgos, el escenario de la provincia de Santa Fe se divide en un oeste con probabilidades de precipitaciones inferior a lo normal entre 40 y 45%, una zona este que eleva un poco esas posibilidades llegando a un 45 y 50% y, finalmente, un noroeste que se mantendrá estable.

En cuanto a temperaturas, el oeste provincial tendrá más chances de sufrir temperaturas más elevadas que lo normal, entre un 45 y 50%, el oeste será coincidente con la tendencia rosarina y el noreste promete normalidad en el termómetro.

>>Leer más: Guía para disfrutar Santa Catarina: playas, naturaleza y verano a pocas horas de Rosario

Por su parte, en el centro y este de la provincia de Buenos Aires, así como en Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz, la probabilidad de que las temperaturas superen los valores normales asciende hasta el 50 %.

El informe anticipa que la mayor probabilidad corresponde a valores normales o superiores a lo normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. También en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba y este de San Luis podrían experimentar temperaturas superiores a lo normal.

prono_precip_DEF2025_26

En contraste, para el noroeste argentino y parte de la Mesopotamia -específicamente en Corrientes y Misiones-, se prevé que los valores térmicos permanezcan dentro de los parámetros habituales. Una situación similar se proyecta para Cuyo, Santiago del Estero, parte de Chaco, Formosa y el este de Salta, donde las condiciones climáticas tenderían a replicar el comportamiento del centro y este bonaerense.

Respecto a las lluvias, el mapa elaborado por el SMN identifica una franja con precipitaciones por debajo de lo normal, con una probabilidad del 45% en Córdoba, el este de La Pampa, Río Negro, Chubut y el noreste de Santa Cruz.

prono_tmed_DEF2025_26

En la Mesopotamia, la posibilidad de que los meses sean más secos alcanza el 50%. Por el contrario, el noroeste del país no solo mantendría temperaturas normales, sino que también presenta hasta un 50% de probabilidad de registrar precipitaciones superiores a las habituales.

Para el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, la región de Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia, se espera un trimestre con precipitaciones dentro del rango normal. Por su parte, en la región del Noroeste Argentino (NOA), la tendencia apunta a lluvias superiores a lo normal, mientras que en el Litoral se prevén valores inferiores al promedio.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: miercoles con calor a la espera de posibles tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles con calor a la espera de posibles tormentas

el tiempo en rosario: un martes caluroso antes de un miercoles casi veraniego

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

el tiempo en rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

El domingo será mayormente soleado en Rosario y el tiempo estará ideal para armar planes al aire libre.

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Ver comentarios

Las más leídas

Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lo último

Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

Escándalo político en Santa Fe: el salto de dos diputados del PRO a LLA desata una guerra interna

Fuerte polémica por el pase de Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni al bloque oficialista de Javier Milei. Gabriel Chumpitaz los acusó de traición y apuntó incluso contra la situación financiera del Grupo Razzini. En redes sociales, el salto generó una catarata de críticas
Escándalo político en Santa Fe: el salto de dos diputados del PRO a LLA desata una guerra interna
Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca
La Ciudad

Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país
Información General

Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

Graves casos de alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque
La Ciudad

Graves casos de alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: ya son 57 en la provincia, la mayoría en Rosario
La Ciudad

Aumentan los casos de tos convulsa: ya son 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un técnico que algunos ven potable para Newells fue despedido tras una dolorosa goleada

Un técnico que algunos ven potable para Newell's fue despedido tras una dolorosa goleada

¿Newells pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

¿Newell's pierde a Cocoliso?: el sugerente posteo en el que parece analizar una oferta

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los autos mellizos

Detección de fraude: Rosario, epicentro de los "autos mellizos"

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

Lader conecta dos locales y abre su negocio más grande en el centro

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

El aeropuerto de Rosario se prepara para tener mayor conectividad internacional

Ovación
Boca viene con el acelerador pisado y va por la semi ante Argentinos Juniors
Ovación

Boca viene con el acelerador pisado y va por la semi ante Argentinos Juniors

Boca viene con el acelerador pisado y va por la semi ante Argentinos Juniors

Boca viene con el acelerador pisado y va por la semi ante Argentinos Juniors

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Pablo VI fue el gran campeón y en barrio Triángulo todo sigue siendo una fiesta

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Central: David Oggero, el guardián de los guardianes de los arqueros canallas

Policiales
Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos
Policiales

Zona noroeste: robaron una joyería pero fueron apresados a los pocos minutos

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Dictan prisión preventiva a ladrones que mataron a un hombre en Pérez mientras lo maniataban

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

La Ciudad
Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca
La Ciudad

Alerta en el río frente a La Fluvial: testigos vieron el cuerpo de una mujer flotando y Prefectura lo busca

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle dos veces el mismo vuelo

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas Argentinas por cobrarle "dos veces" el mismo vuelo

Graves casos de alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Graves casos de alcoholemia en Rosario: un conductor tenía 2,50 g/l y otro causó un choque

Aumentan los casos de tos convulsa: ya son 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Aumentan los casos de tos convulsa: ya son 57 en la provincia, la mayoría en Rosario

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe
La Región

Liberaron a la madre que había abandonado a su hijo en una plaza de la ciudad de Santa Fe

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman
Información general

Misterio en Buenos Aires: hallan muerto a un turco al costado de una ruta y con una máscara de Spiderman

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO
Política

La Libertad Avanza sumó a su bloque a otro diputado rosarino del PRO

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial en la ruta: las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario
Politica

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Policiales

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord
La Ciudad

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras una demanda récord

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Economía

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación
La Ciudad

El secuestro de fentanilo en Santa Fe expande la investigación de muertes por contaminación

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco
Política

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi
Ovación

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante
La Ciudad

Cuáles son los principales ejes de la autonomía municipal y por qué es importante

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país