Verano 2026: así será el clima en la Costa Atlántica, en Rosario y en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su pronóstico para los principales destinos turísticos y principales ciudades del país entre diciembre y febrero próximos.

Un informe realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó cómo será el clima en Argentina en los próximos tres meses . De esta manera, se brindaron detalles sobre las temperaturas y precipitaciones durante el verano en la Costa Atlántica, uno de los destinos favoritos de los turistas.

El Pronóstico Climático Trimestral, que abarca desde diciembre de 2025 hasta finales de febrero de 2026, estableció que la probabilidad de que las temperaturas en la zona costera de la provincia de Buenos Aires se ubiquen por arriba de lo normal oscila entre el 40 y el 45%.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero y febrero que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales .

Cómo será en Rosario, Santa Fe y en el resto del país

En Rosario, las probabilidades de que la temperatura sea superior a la normal durante los tres meses de verano oscila entre los 40% y 45%. Por su parte, hay entre 45% y 50% de probabilidades de que las lluvias en la ciudad sean inferior a la normal, por lo que el verano local promete un termómetro alto y pocas precipitaciones.

A grandes rasgos, el escenario de la provincia de Santa Fe se divide en un oeste con probabilidades de precipitaciones inferior a lo normal entre 40 y 45%, una zona este que eleva un poco esas posibilidades llegando a un 45 y 50% y, finalmente, un noroeste que se mantendrá estable.

En cuanto a temperaturas, el oeste provincial tendrá más chances de sufrir temperaturas más elevadas que lo normal, entre un 45 y 50%, el oeste será coincidente con la tendencia rosarina y el noreste promete normalidad en el termómetro.

Por su parte, en el centro y este de la provincia de Buenos Aires, así como en Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y el norte de Santa Cruz, la probabilidad de que las temperaturas superen los valores normales asciende hasta el 50 %.

El informe anticipa que la mayor probabilidad corresponde a valores normales o superiores a lo normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia. También en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba y este de San Luis podrían experimentar temperaturas superiores a lo normal.

prono_precip_DEF2025_26

En contraste, para el noroeste argentino y parte de la Mesopotamia -específicamente en Corrientes y Misiones-, se prevé que los valores térmicos permanezcan dentro de los parámetros habituales. Una situación similar se proyecta para Cuyo, Santiago del Estero, parte de Chaco, Formosa y el este de Salta, donde las condiciones climáticas tenderían a replicar el comportamiento del centro y este bonaerense.

Respecto a las lluvias, el mapa elaborado por el SMN identifica una franja con precipitaciones por debajo de lo normal, con una probabilidad del 45% en Córdoba, el este de La Pampa, Río Negro, Chubut y el noreste de Santa Cruz.

prono_tmed_DEF2025_26

En la Mesopotamia, la posibilidad de que los meses sean más secos alcanza el 50%. Por el contrario, el noroeste del país no solo mantendría temperaturas normales, sino que también presenta hasta un 50% de probabilidad de registrar precipitaciones superiores a las habituales.

Para el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, la región de Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia, se espera un trimestre con precipitaciones dentro del rango normal. Por su parte, en la región del Noroeste Argentino (NOA), la tendencia apunta a lluvias superiores a lo normal, mientras que en el Litoral se prevén valores inferiores al promedio.