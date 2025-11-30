Tiroteo en California: buscan a un hombre que mató a tres nenes y un adulto

Ocurrió en la noche del sábado en un salón de fiestas donde se habían reunido al menos cien personas para el cumpleaños de un niño

Las autoridades de California hicieron un llamado público en busca de información o al menos rumores que puedan ayudar a encontrar al sospechoso del asesinato de tres nenes y un adulto durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en Stockton.

El portavoz del Departamento de Policía del condado San Joaquín, Heather Brent, calificó de “desgarrador” el ataque y precisó que los investigadores creen que fue un “incidente dirigido” en un salón de fiestas donde se habían reunido al menos cien personas la noche del sábado.

Brent dijo que las víctimas fatales tenían 8, 9, 14 y 21 años de edad, y que otras once personas resultaron heridas. Hasta el momento no había ningún detenido.

Brent pidió colaboración a quienes cuenten con cámaras de seguridad, a quienes pudieran haber visto algo que pueda conducir a las autoridades a una pista, e incluso a quienes hayan escuchado algún rumor. “Encontrar a la persona o personas que cometieron este crimen es la prioridad número uno”, remarcó.

Líderes religiosos del área de Stockton programaron una vigilia para la noche del domingo en honor de los fallecidos y para rezar por los heridos.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 18 del sábado dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios. “Era una fiesta de cumpleaños para un nene pequeño, y el hecho de que esto haya sucedido es absolutamente desgarrador”, dijo Brent.

El fiscal del distrito Ron Freitas hizo un llamado al agresor a entregarse "de inmediato”.

“Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se brindan amor”, recordó la alcaldesa Christina Fugazi, y sostuvo: “Desafortunadamente, esta noche el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que no lo lograron”.