Lionel Messi se expresó en redes tras quedar afuera de los clásicos: "Es una lástima"

Lionel Messi no estará presente en la doble fecha de Eliminatorias y la noticia causó dolor no sólo en el jugador sino en los hinchas tanto de la selección nacional como de los próximos rivales, Uruguay y Brasil. Está claro que un partido sin el mejor jugador del mundo no es lo mismo más allá de que la expectativa se mantiene en alto. En las últimas horas, el jugador utilizó las redes sociales para manifestar su pesar por la ausencia a estos juegos. "Es una lástima", sostuvo con una foto de su figura con la Albiceleste.