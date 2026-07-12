Primera C: Argentino no levanta, perdió ante Alem en General Rodríguez y sigue en el fondo de la tabla

El equipo dirigido por Leonardo Acoglanis mostró muy poco y por errores propio cayó ante el Lechero con los goles de Fortini y Leguizamón de penal por 2 a 0

Primera C. Argentino perdió ante Leandro N. Alem en General Rodríguez, en el marco de la 19ª fecha de la Zona A.

Con un presente para el olvido, Argentino cayó en su presentación ante Leandro Nicéforo Alem por 2 a 0, en el marco de la 19ª fecha de la Zona A, en la Primera C . El Lechero abrió el marcador con el gol de Nicolás Fortini, a los 12 minutos y a los 35', Lautaro Leguizamón con un tiro penal puso el 2 a 0.

Con la obligación de sumar todos lo puntos posibles, el elenco de barrio Sarmiento viajó a General Rodríguez con la premisa de volver a ganar de visitante pero por errores propios perdió ante el Lechero.

El trámite comenzó con el equipo local jugando en el campo de Argentino con la movilidad de sus mediocampistas. Los albos jugaron tranquilos, no tuvo sobresaltos en defensa.

Cuando nada pasaba en el partido a los 12,llegó el pelotazo al campo del Salaíto, Olivera salió a rechazar, el guardavalla le erró a la pelota, Fortini cerca de la jugada, aprovechó el regalito y con todo el arco disposición puso el 1 a 0.

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El Albo fue en busca de la igualdad

Los salaítos sintieron el impacto, se adelantaron el campo y fueron en busca de la igualdad. Sobre los 23', en una buena jugada colectiva, Thiago Bartalini probó desde afuera del área y el golero del local en gran reacción mandó el balón al córner.

El trámite con el correr de los minutos se hizo parejo, el local buscó ampliar el marcador con las corridas de los hermanos Nicolás y Andrés Fortini. Por su parte los dirigidos por el Toto Acoglanis se acercaron con los remates de Guiñazú y Rubarth.

Penal, expulsión y gol

Pero el partido tuvo un quiebre a los 35' cuando Andrés Fortini fue derribado dentro del área, la árbitra Antonella Álvarez sancionó penal.

Y ante de ejecutarlo la penal máxima, llegó el manotazo de Risso Patrón sobre el arquero Olivera, la jueza vio la agresión y le mostró la roja al jugador local. Después Leguizamón con un remate cruzado estampó el 2 a 0. El resto del trámite estuvo de más, el local cuidó el resultado y Argentino no tuvo ideas para llegar al descuento.

El complemento nada cambió

El segundo tiempo arrancó con el equipo de Argentino jugando en el campo del Lechero aprovechando que tenía un hombre de más. Buscó llegar al descuento con la movilidad de sus mediocampistas pero careció de ideas para romper el cerrojo de la defensa local.

Sobre los 60', el Salaíto se acercó al arco del Alem con remate de Tiago Celes pero el golero Santiago Aistitud en gran reacción mandó el balón al córner.

Bruno Cabrera vio la roja

Los minutos pasaron, los jugadores de prestaron la pelota, el trámite no cambió y no crearon situaciones de peligro sobre los arcos. Y los 83', llegó la segunda amarilla para Bruno Cabrera, vio la roja y así los dos equipos terminaron jugando con 10 jugadores.

En el final, el Albo con mucho amor propio y actitud buscó el descuento pero careció de ideas en los metros finales. Argentino sigue en caída libre, no puede levantar cabeza y con el Toto Acoglanis al frente de equipo, mostró muy poco y con errores propio se trajo una dura derrota desde General Rodríguez ante Alem.