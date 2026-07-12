Misión cumplida: volvieron los 40 rescatistas santafesinos que trabajaron entre los escombros en Venezuela

Tras varios días de tareas de búsqueda, inspección de estructuras colapsadas y recuperación de víctimas del terremoto en La Guaira, la brigada USAR regresó al país junto a sus perros y ocho toneladas de equipamiento.

La brigada USAR de Santa Fe regresó este domingo a la provincia de Santa Fe tras participar de la misión internacional de asistencia desplegada en Venezuela por los terremotos que afectaron al norte de ese país. Los 40 rescatistas y sus perros de búsqueda volvieron en perfecto estado después de afrontar durante varios días un operativo de alta complejidad en la ciudad de La Guaira.

El contingente arribó posteriormente por vía terrestre a la sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, en Gálvez, donde fue recibido por autoridades provinciales, familiares y representantes del sistema de Protección Civil.

“Fuimos 40, volvimos 40” , resumió Alejandro Brullo, jefe de Operaciones de la federación, al expresar la satisfacción por el cierre de la misión. También destacó el acompañamiento del gobierno provincial y de la entidad que nuclea a los bomberos voluntarios.

La brigada santafesina había viajado con ocho toneladas de equipamiento especializado para integrarse al operativo internacional organizado tras los movimientos sísmicos. En La Guaira trabajó junto a equipos de rescate de Venezuela, Bolivia y Ecuador, bajo la coordinación de las autoridades locales.

Durante su intervención, los brigadistas realizaron búsquedas técnicas de personas, inspecciones de estructuras colapsadas y tareas de recuperación de víctimas. El escenario exigió un elevado nivel de concentración, entrenamiento y coordinación entre los distintos grupos de rescate.

El despliegue volvió a poner en primer plano el grado de preparación alcanzado por el sistema santafesino de Protección Civil, tanto en materia de capacitación como de equipamiento y protocolos de actuación.

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios cuenta con una certificación internacional basada en los estándares Insarag de las Naciones Unidas. Esa acreditación la habilita para intervenir en operaciones de búsqueda y rescate urbano frente a derrumbes y colapsos estructurales.

El emotivo recibimiento en Gálvez

El contingente fue recibido por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la vocera provincial, Virginia Coudannes; y el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo.

También participaron el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, y el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce.

Durante el acto, Bastia transmitió el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó la entrega de los rescatistas.

“Sin dudas, ustedes integran una de las instituciones más valoradas de la provincia de Santa Fe. Han demostrado una entrega y un esfuerzo enorme: gracias eternas”, expresó el ministro ante los bomberos y sus familias.

Scaglia también valoró la tarea realizada en un contexto marcado por el dolor y la destrucción.

“Cada uno de nuestros bomberos le hizo honor con mucho sacrificio, estando presentes y demostrando lo que somos capaces de hacer los santafesinos cuando estamos unidos”, señaló. Y agregó: “Los mejores bomberos voluntarios del país están en la provincia de Santa Fe”.

Por su parte, Ponisio remarcó que la misión permitió demostrar en el exterior las capacidades del equipo santafesino.

“Forman parte de un equipo altamente preparado y capacitado para cumplir estos servicios, que se pudieron realizar al mismo nivel de las brigadas USAR del mundo”, afirmó.

El regreso del contingente cerró una misión que consolidó a Santa Fe como una de las referencias nacionales en respuesta ante emergencias y rescate urbano, con capacidad para intervenir tanto dentro del país como en operativos internacionales.